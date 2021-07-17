Зеленський співчуває родичам жертв повеней у Західній Європі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней в країнах Західної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Співчуваю рідним жертв жахливих повеней у країнах Західної Європи, які забрали життя понад 150 людей. Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу", – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна в цей складний час залишається поряд зі своїми європейськими друзями та партнерами.

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Нагадаємо, кількість жертв руйнівної повені, яка почалася в Бельгії в кінці минулого тижня в результаті аномальних злив, вже перевищила 20. Кількість загиблих в результаті руйнівної повені на заході Німеччини зросла до 133 осіб.