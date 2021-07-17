Зеленський співчуває родичам жертв повеней у Західній Європі
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней в країнах Західної Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Співчуваю рідним жертв жахливих повеней у країнах Західної Європи, які забрали життя понад 150 людей. Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу", – зазначив Глава держави.
Президент наголосив, що Україна в цей складний час залишається поряд зі своїми європейськими друзями та партнерами.
Нагадаємо, кількість жертв руйнівної повені, яка почалася в Бельгії в кінці минулого тижня в результаті аномальних злив, вже перевищила 20. Кількість загиблих в результаті руйнівної повені на заході Німеччини зросла до 133 осіб.
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Киевлянин я от рождения в третьем колене -- вот и пишу...*)
Я крымчанин первого рождения от родителей Сумской области,
А я Крымчанин, бо из Сак... -- из чумаков, которые, шо за солью ездили -- и был Кобзарь средь них... ...и я Кобзарь.
И меня тянет в Крым -- ...и я там буду!
Оно им нужно то твое соболезнование..я подозреваю что о тебе даже не слышали..
мол кто ты такая власти не допустит. да, а посомтреть кто мне, женсщине раскрыться не дает. наверное, дамир. по другому быть не может. когда твое женское не работает значит кто-то его притесянует, ущемляет, не дает . это сила каната которую перетугивают. и когда правая слишком больше левой. да кажется гопники. мама говорит как ты их работать заставишь. да. у тебя просто нет коорлевской крови. и ты п а дальше забор. действительно, и ты нихуя не разбираешься в исскусвте. для этого надо было побывать в ньюйорке. пожить за свои деньги в 2014. и получить гуччи черзе пол-года. дань принеси. и ты получишь то, о что мечтаешь. а ты никогда этого не получишь. только свой сраный образец какой-то там печати, на подобие амеранской в своем сраном банке. я в прошлом году читала как ты в штат набираешь. сам писал, ичаром подрабатывал на досуге? нихуя не получиться. по тому что ты тупой.
кто из нас тупой.
я вам все взламаю.
Зельоная моль, а де твої співчуття пораненим та загиблим бійцям? Сьогодні, наприклад, поранено двох українських воїнів. - https://censor.net/ua/news/3277747/***************************************************************************************
...и вчера же, Бундестаг выделил из Бюджета пакет помощи пострадавшим... + страховки разные.
Германия не Рай.(с)
*)
То ли дело "неистовый" кандидат в канцлеры от ХДС Лашет, в курируемых им северных "губерниях" "озабоченность" проявляет. Правда без резиновых сапог, в отличии от Шрёдера в 2002 году. ))
Прямая ассоциация с ним, когда он тоже "утраченный авторитет" ХДС подымал.
Лавры "попередникив" покоя не дают.
Кстати, на счёт проживёшь - ты лучше лучше тоже в ближайщее время жить не будешь. Ты же дальнобой, в отличии от меня, жалкого ремонтника электроники.
Не, я не ничего не имею против твоей симпатии к вышеупомянутой партии, но мне кажется, их блок с "собратьями" на издыхании. Сужу со слов родственников- "аборигенов", не из "понаехавшых". Кстати, в основном они тоже из северных "губерний.
европейцы прямо сейчас сдают Украину путину, вполне возможно на большую войну и последующий геноцид...
Так что вы можете сочувствовать лично, но пинать других за недостаток слез не стоит..
просто гроші любить, і ненавидить Україну
Таку думку він висловив в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.
Я уже аж вижу, какую помощь они в Украине получили бы.
когда я это решила сделать. то попала просто на спектакль какая-то криминалка сказала мне уйти. мужик долго пинался. чувствуешь наркотики? он был под кайфом. новые русские в украине - нарокманы. ты чувствуешь их поднесение. и видишь человека под трафиком. но не над.
то что было со мной ,когда я прихожу в церковь. это мой личный разговор с Богом. и Исусом Христом. и когда ты понимаешь что это в тебе. и те не слушаешь это если тынущие голоса священников и е жесты как дерижера, только не хватает, знаешь черного. как у адвоката. и оперы как у дирежера. кто-то ждал что я азакажу панихиду за русских. просто романовых еще в украинской церкви не отпевали.
и что ты за томос привез порошенко. почему ребенка крестят и там криминал сидит. и причем женщина.
иимм. имератрийа - криминалка. мне как - то плевать. чем слоще загадка, тем легче ее решить. думаешь изменить нельлязясегодня твой жест?
думаю можно. можно менять днка. судьбу. и летать по воздуху. просто у тебя в руках нож. и все.
Їхай на мацкву, там і залишайся...