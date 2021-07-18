Из-за вспышки коронавируса Франция ужесточает правила въезда для непривитых туристов

Въехать во Францию без полной вакцинации можно будет только с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не более чем за 24 часа до пересечения границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вводится усиленный режим для Соединенного Королевства, в частности, обязательным является тест (ПЦР или антиген) не менее 24 часов (сейчас действует 48 часов) для невакцинированных. Кроме того, Испания, Португалия, Кипр, Нидерланды и Греция также под пристальным вниманием. Для непривитых путешественников из этих стран также необходимо тест на коронавирус не менее 24 часов (72 часа сегодня)", - говорится в заявлении правительства.

Новые меры действуют с 18 июля.

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С 17 июля независимо от страны происхождения отменены ограничения для полностью привитых путешественников одной из признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин.

График вакцинации считается полным для тех, кто путешествует во Францию ​​после введения 2 доз вакцины или одной дозы для людей, которые уже болели коронавирусом.

Для французов, проживающих за границей и не имеющих полного графика вакцинации, тесты на местности будут бесплатными.

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