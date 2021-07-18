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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за вспышки коронавируса Франция ужесточает правила въезда для непривитых туристов

Из-за вспышки коронавируса Франция ужесточает правила въезда для непривитых туристов

Въехать во Францию без полной вакцинации можно будет только с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не более чем за 24 часа до пересечения границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вводится усиленный режим для Соединенного Королевства, в частности, обязательным является тест (ПЦР или антиген) не менее 24 часов (сейчас действует 48 часов) для невакцинированных. Кроме того, Испания, Португалия, Кипр, Нидерланды и Греция также под пристальным вниманием. Для непривитых путешественников из этих стран также необходимо тест на коронавирус не менее 24 часов (72 часа сегодня)", - говорится в заявлении правительства.

Новые меры действуют с 18 июля.

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С 17 июля независимо от страны происхождения отменены ограничения для полностью привитых путешественников одной из признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин.

График вакцинации считается полным для тех, кто путешествует во Францию ​​после введения 2 доз вакцины или одной дозы для людей, которые уже болели коронавирусом.

Для французов, проживающих за границей и не имеющих полного графика вакцинации, тесты на местности будут бесплатными.

Также читайте: В ЕС должны сказать "нет" вакцинам из России и Китая, - МИД Франции

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Франция (3540) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
я правильно понимаю, что привитые люди гарантируют себе что при заражение вирусом они скорее всего не умрут, но в то же время абсолютно не защищены от вероятности заражения - т.е.- привитые являются такими же разносчиками заразы как и не привитые... и еще - я считаю, что как началась массовая вакцинация, резко возросло число заболевших-умерших !!! и как можно отрицать эту связь, я не понимаю !!!!
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18.07.2021 00:49
+5
Как будто привитые не болеют. Болеют, только шансы госпитализации уменьшаются. Дак еще, они так же передают корону всем окружающим. Капец, короче.
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18.07.2021 00:38
+4
Меня в этой эпидемии подозрение вызывает одно - Почему так быстро (за год)появилось столько разных вакцин и ВСЕМ их нужно вколоть!?! И как сама эпидемия Ковида может продолжаться 2 с лишним года и не затихать - а только усиливаться и усиливаться разными штаммами , если по сути вирус как бы "не имеет рукотворной подпитки из вне" (тут одной его мутации мало для этого) !? Странно это все...очень странно...
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18.07.2021 01:36
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Как будто привитые не болеют. Болеют, только шансы госпитализации уменьшаются. Дак еще, они так же передают корону всем окружающим. Капец, короче.
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18.07.2021 00:38 Ответить
Судя по Израилю то и шансы на госпитализацию совсем не уменьшаются.
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18.07.2021 11:59 Ответить
я правильно понимаю, что привитые люди гарантируют себе что при заражение вирусом они скорее всего не умрут, но в то же время абсолютно не защищены от вероятности заражения - т.е.- привитые являются такими же разносчиками заразы как и не привитые... и еще - я считаю, что как началась массовая вакцинация, резко возросло число заболевших-умерших !!! и как можно отрицать эту связь, я не понимаю !!!!
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18.07.2021 00:49 Ответить
Правильно понимаете. Все правильно. Так и есть.
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18.07.2021 01:03 Ответить
т.е. - Непривитый человек источником заразы будет являться только в случае заболевания, а привитый, в любом случае !?... тогда ясна-понятна заява кремля с оговоркой по Фрейду - "без массовой вакцинации нам болезнь не распространить."
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18.07.2021 01:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/368908 Так було ж таке поняття,як безсимптомні хворі.Ви хіба забули? І ті і ті є носіями вірусу.
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18.07.2021 01:18 Ответить
Не можна бути безсимптомно хворим, оскільки хвороба - це і є прояв симптомів.
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18.07.2021 01:19 Ответить
есть такое понятие - инкубационный период, ты болен, разносишь заразу но не ощущаешь что ты болен...
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18.07.2021 01:23 Ответить
Це не змінює того факту, що "безсимптомна хвороба" - це те саме, що "суха вода".

А ще можна бути просто здоровим. Більшість людей просто здорова і нічого не здатна розносити.
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18.07.2021 01:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/483340 Ось слова зі статті на ббс Україна:

'Дослідники кажуть, що необхідно зрозуміти, як багато людей хворіє без симптомів, і чи дійсно пандемію підживлюють так звані "тихі поширювачі"
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18.07.2021 01:28 Ответить
ббс - це жовта преса
може, ще з аргументів і фактів щось сюди притягнете?

але для початку подивіться визначення слова "хвороба"
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18.07.2021 01:30 Ответить
Так і на інших ресурсах таке саме пишуть.Мене теж такий вислів дивує.Я ж не сперечаюсь до цього.
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18.07.2021 01:32 Ответить
Мене найменше цікавить, як роздувають паніку журнашлюхи.
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18.07.2021 01:33 Ответить
Паніка ж діє.Журналісти ж не безкоштовно це роблять.
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18.07.2021 01:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/483340 Цей вірус не всіх вражає.Хтось навіть уваги не звертав,а вважається вже перехворілим,бо є вже антитіла.
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18.07.2021 01:30 Ответить
Це Вам в зомбоящику розказали?
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18.07.2021 01:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/483340 Це вже якісь вірусологи казали.Я сам взагалі вважаю,шо з цим вірусом багато афери.
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18.07.2021 01:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/483340 В мене є знайомі,які по тестах були інфіковані,але не хворіли.А деякі перехворіли в легкій формі.
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18.07.2021 01:42 Ответить
Бо тести - фуфло. Як це можна було не зрозуміти за півтора року?
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18.07.2021 01:51 Ответить
Та зараз в мене жодного знайомого немає хворого на ковід.
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18.07.2021 01:54 Ответить
"Дельта" наступає. З серпня почнуть малювати статистику.
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18.07.2021 01:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/483340 Значить безсимптомним носієм.
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18.07.2021 01:24 Ответить
Таке може бути.
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18.07.2021 01:27 Ответить
"при заражение вирусом они скорее всего не умрут"

оце вже наврядчи, бо
1) антитільнозалежне підсилення
2) збільшення вірогідності цитокінового шторму
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18.07.2021 01:24 Ответить
Меня в этой эпидемии подозрение вызывает одно - Почему так быстро (за год)появилось столько разных вакцин и ВСЕМ их нужно вколоть!?! И как сама эпидемия Ковида может продолжаться 2 с лишним года и не затихать - а только усиливаться и усиливаться разными штаммами , если по сути вирус как бы "не имеет рукотворной подпитки из вне" (тут одной его мутации мало для этого) !? Странно это все...очень странно...
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18.07.2021 01:36 Ответить
Повторюється історія "епідемії іспанки". Внаслідок масової вакцинації від тифу та грипу (тоді його збудником вважали бактерію) в першу чергу військових вмерли десятки мільйонів людей.

А тепер в усьому дельту, епсілон тощо будуть звинувачувати.
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18.07.2021 01:55 Ответить
Испанка собрала урожай и ушла сама-собой и кста без вакцин и т.д. (и испанки пришла тоже с Китая - ее привезли испанские моряки и потому ее так и назвали)
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18.07.2021 01:58 Ответить
Іспанка нізвідки не приходила. Іспанка - це прямий наслідок тодішньої масової вакцинації.
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18.07.2021 10:02 Ответить
Не знаю. Я читаю, що пишуть американці: вони просто ґвалт кричать, що масово хворіють власне двічі вколоті чарівними вакцинками. З госпіталізацією. Називають різні пропорції. Половина мінімум, а то й до 75%.

+ Передають вірус нещепленим.
+ Смертельні випадки та багато побічних явищ від самих укольчиків. (на 11.07. ніби 11 000 смертей по vaers).

Таку ж інфу передають по Британії та "чемпіону світу".
В москалів аналогічно.
Але вереск стоїть про єдиний засіб =зупинити пандемію= - масове і примусове щеплення.

В Квебеку лото-вакцинку організовують з призами на 2 млн.
Шпиталі закриваються, бо брак персоналу + вони у відпустки йдуть, то приймати пацієнтів і доглядати за ними теж нема кому, також шпиталі скорочують години прийому хворих, багато жінок не можуть вийти з декрету - нема місць в садочках, дороги вбиті, і т.д. і т.п.

Але пріоритет влади - всіх штрикнути. І гроші виділяються. Це взагалі законна процедура ? Але ж всі =спеціалісти= (юристи, правозахисники) та "журналісти" масово відпрацьовують ковідну повістку дня.
Як ті ж самі американці зауважують: якби влада насправді дбала про людей, то, наприклад, інсулін був би безкоштовним та інші критично важливі медикаменти. А так ... Але стадо вірить і біжить підставляти руку.
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18.07.2021 00:55 Ответить
А французы пишут, что 94% заболевших не прививались. И почему-то им я верю больше...
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18.07.2021 01:00 Ответить
Вірте. Я Вам не заважаю.
Я владі і їхнім деклараціяс якраз не вірю і маю всі підстави.
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18.07.2021 01:06 Ответить
*деклараціям
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18.07.2021 01:09 Ответить
Привіт, наразі в Туреччині, за нагоди відпишусь. Цікаві новинки бачу.
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18.07.2021 17:33 Ответить
Привіт ! Чудово ! Гарного відпочинку !
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18.07.2021 21:22 Ответить
Болеют все. Вы что-то не правильно поняли. Вакцина помогает справиться организму с новой заразой в легкой форме, по идее, и только.
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18.07.2021 01:08 Ответить
и + никто не знает последствий вакцинации так как вакцина до конца не изучена, и поэтому я хоть и переболел ковидом, я не против вакцины, просто я жду, когда ее испытают на овцах-добровольцах...
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18.07.2021 01:27 Ответить
Нет это вы что-то не так поняли. Здесь оба варианта работают. Вакцина предотвращает заражение. Но даже если Вы заболеете, то скорей всего даже не потребуется госпитализация. Само собой, что 100% гарантии не даст никто.
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18.07.2021 12:59 Ответить
Продавцы костылей пишут, что надо ампутировать ноги. Верите?
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18.07.2021 01:21 Ответить
А Франция продает вакцины? Аналогия так себе.
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18.07.2021 12:56 Ответить
франция их покупает) как и все)
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18.07.2021 15:04 Ответить
Аргумент "Французы пишут" еще хуже.
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18.07.2021 16:06 Ответить
От тільки абсолютна більшість "чесних" ресурсів ніяк не хоче повідомляти про акції протесту, які проходять в різних країнах проти примусового щеплення експериментальним препаратом та введення ковідних паспортів.
В тій же Франції ось на днях.
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18.07.2021 01:37 Ответить
Та в Греції. Хоча грецькі ЗМІ написали про "триста дисидентів". Насправді ж було 50 тисяч тільки в Афінах.
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18.07.2021 01:52 Ответить
Все идет к тому, что вакцинацию сделают обязательной. И без привиуи тебя ни на работу не возьмут, ни за границу не выпустят....
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18.07.2021 06:44 Ответить
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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18.07.2021 10:01 Ответить
В Израиле, который всем приводили в пример, у властей уже паника: "Остановить вспышку не удается: более 1000 новых заражений за сутки. В минздраве пока отказываются говорить о четвертой волне эпидемии, однако статистика начинает обретать тревожный характер. Число больных, в том числе тяжелых, увеличивается день ото дня." Среди больных большинство уколоты.
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18.07.2021 12:04 Ответить
Хорош сказки рассказывать. В Израиле в текущем месяце действительно был один день, когда зарегистрировали 1300 заражений. Только один день. Умирало максимум 4 человека в сутки. Максимум. Обычно от 0 до 2. И есть предположение, что дохнут как раз мракобесы, которые к нам в Умань на могилку мотаются. Как раз они не прививаются и не придерживаются ограничений, бо упоротые.
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18.07.2021 13:08 Ответить
посл. 3 дня идет под тысячу каждый день! в стране, где почти все вакцинированы и население в 4 раз меньше чем в Украине... Это ненормально
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18.07.2021 15:10 Ответить
Новый штамм, открытые границы и отсутствие ограничений. И опять же повторюсь: там есть упоротая часть населения, которая не прививалась, значительная часть. Ну и пока умирает только каждый 1000-й из заболевших, это не является большой проблемой.
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18.07.2021 16:56 Ответить
если бы вакцина работала, ей было бы начхать на "Новый штамм, открытые границы и отсутствие ограничений". Для этого она и создавалась, не? хотя снижение смертности - очевидный плюс.

Ее очевидные минусы в долгосрочной перспективе еще предстоит познать.
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18.07.2021 23:50 Ответить
Бояться жабоїди,що кремлівська мафія знову займеться терактами.
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18.07.2021 18:08 Ответить
Бояться жабоїди,що кремлівська мафія знову займеться терактами.Тому всіх членів з росії-век.
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18.07.2021 18:09 Ответить
 
 