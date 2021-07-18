Из-за вспышки коронавируса Франция ужесточает правила въезда для непривитых туристов
Въехать во Францию без полной вакцинации можно будет только с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не более чем за 24 часа до пересечения границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вводится усиленный режим для Соединенного Королевства, в частности, обязательным является тест (ПЦР или антиген) не менее 24 часов (сейчас действует 48 часов) для невакцинированных. Кроме того, Испания, Португалия, Кипр, Нидерланды и Греция также под пристальным вниманием. Для непривитых путешественников из этих стран также необходимо тест на коронавирус не менее 24 часов (72 часа сегодня)", - говорится в заявлении правительства.
Новые меры действуют с 18 июля.
С 17 июля независимо от страны происхождения отменены ограничения для полностью привитых путешественников одной из признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин.
График вакцинации считается полным для тех, кто путешествует во Францию после введения 2 доз вакцины или одной дозы для людей, которые уже болели коронавирусом.
Для французов, проживающих за границей и не имеющих полного графика вакцинации, тесты на местности будут бесплатными.
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А ще можна бути просто здоровим. Більшість людей просто здорова і нічого не здатна розносити.
'Дослідники кажуть, що необхідно зрозуміти, як багато людей хворіє без симптомів, і чи дійсно пандемію підживлюють так звані "тихі поширювачі"
може, ще з аргументів і фактів щось сюди притягнете?
але для початку подивіться визначення слова "хвороба"
оце вже наврядчи, бо
1) антитільнозалежне підсилення
2) збільшення вірогідності цитокінового шторму
А тепер в усьому дельту, епсілон тощо будуть звинувачувати.
+ Передають вірус нещепленим.
+ Смертельні випадки та багато побічних явищ від самих укольчиків. (на 11.07. ніби 11 000 смертей по vaers).
Таку ж інфу передають по Британії та "чемпіону світу".
В москалів аналогічно.
Але вереск стоїть про єдиний засіб =зупинити пандемію= - масове і примусове щеплення.
В Квебеку лото-вакцинку організовують з призами на 2 млн.
Шпиталі закриваються, бо брак персоналу + вони у відпустки йдуть, то приймати пацієнтів і доглядати за ними теж нема кому, також шпиталі скорочують години прийому хворих, багато жінок не можуть вийти з декрету - нема місць в садочках, дороги вбиті, і т.д. і т.п.
Але пріоритет влади - всіх штрикнути. І гроші виділяються. Це взагалі законна процедура ? Але ж всі =спеціалісти= (юристи, правозахисники) та "журналісти" масово відпрацьовують ковідну повістку дня.
Як ті ж самі американці зауважують: якби влада насправді дбала про людей, то, наприклад, інсулін був би безкоштовним та інші критично важливі медикаменти. А так ... Але стадо вірить і біжить підставляти руку.
Я владі і їхнім деклараціяс якраз не вірю і маю всі підстави.
В тій же Франції ось на днях.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Ее очевидные минусы в долгосрочной перспективе еще предстоит познать.