Через спалах коронавірусу Франція посилює правила в'їзду для нещеплених туристів

В'їхати до Франції без повної вакцинації можна буде тільки з негативним результатом тесту на коронавірус, зробленим не більше ніж за 24 години до перетину кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Запроваджується посилений режим для Сполученого Королівства, зокрема, обов'язковим є тест (ПЛР або антиген), зроблений не більше аніж за 24 години до в’їзду (зараз діє 48 годин) для невакцинованих. Крім того, Іспанія, Португалія, Кіпр, Нідерланди і Греція також під пильною увагою. Для нещеплених мандрівників із цих країн також потрібен тест на коронавірус, зроблений не більше аніж за 24 години до в’їзду (72 години сьогодні)", - йдеться у заяві уряду.

Нові заходи діють із 18 липня.

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З 17 липня незалежно від країни походження скасовано обмеження для повністю щеплених мандрівників однією з визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) вакцин.

Графік вакцинації вважається повним для тих, хто подорожує до Франції після введення 2 доз вакцини або однієї дози для людей, які вже хворіли на коронавірус.

Для французів, що проживають за кордоном і не мають повного графіка вакцинації, тести на території Франції будуть безкоштовними.

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