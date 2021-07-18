Через спалах коронавірусу Франція посилює правила в'їзду для нещеплених туристів
В'їхати до Франції без повної вакцинації можна буде тільки з негативним результатом тесту на коронавірус, зробленим не більше ніж за 24 години до перетину кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Запроваджується посилений режим для Сполученого Королівства, зокрема, обов'язковим є тест (ПЛР або антиген), зроблений не більше аніж за 24 години до в’їзду (зараз діє 48 годин) для невакцинованих. Крім того, Іспанія, Португалія, Кіпр, Нідерланди і Греція також під пильною увагою. Для нещеплених мандрівників із цих країн також потрібен тест на коронавірус, зроблений не більше аніж за 24 години до в’їзду (72 години сьогодні)", - йдеться у заяві уряду.
Нові заходи діють із 18 липня.
З 17 липня незалежно від країни походження скасовано обмеження для повністю щеплених мандрівників однією з визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) вакцин.
Графік вакцинації вважається повним для тих, хто подорожує до Франції після введення 2 доз вакцини або однієї дози для людей, які вже хворіли на коронавірус.
Для французів, що проживають за кордоном і не мають повного графіка вакцинації, тести на території Франції будуть безкоштовними.
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А ще можна бути просто здоровим. Більшість людей просто здорова і нічого не здатна розносити.
'Дослідники кажуть, що необхідно зрозуміти, як багато людей хворіє без симптомів, і чи дійсно пандемію підживлюють так звані "тихі поширювачі"
може, ще з аргументів і фактів щось сюди притягнете?
але для початку подивіться визначення слова "хвороба"
оце вже наврядчи, бо
1) антитільнозалежне підсилення
2) збільшення вірогідності цитокінового шторму
А тепер в усьому дельту, епсілон тощо будуть звинувачувати.
+ Передають вірус нещепленим.
+ Смертельні випадки та багато побічних явищ від самих укольчиків. (на 11.07. ніби 11 000 смертей по vaers).
Таку ж інфу передають по Британії та "чемпіону світу".
В москалів аналогічно.
Але вереск стоїть про єдиний засіб =зупинити пандемію= - масове і примусове щеплення.
В Квебеку лото-вакцинку організовують з призами на 2 млн.
Шпиталі закриваються, бо брак персоналу + вони у відпустки йдуть, то приймати пацієнтів і доглядати за ними теж нема кому, також шпиталі скорочують години прийому хворих, багато жінок не можуть вийти з декрету - нема місць в садочках, дороги вбиті, і т.д. і т.п.
Але пріоритет влади - всіх штрикнути. І гроші виділяються. Це взагалі законна процедура ? Але ж всі =спеціалісти= (юристи, правозахисники) та "журналісти" масово відпрацьовують ковідну повістку дня.
Як ті ж самі американці зауважують: якби влада насправді дбала про людей, то, наприклад, інсулін був би безкоштовним та інші критично важливі медикаменти. А так ... Але стадо вірить і біжить підставляти руку.
Я владі і їхнім деклараціяс якраз не вірю і маю всі підстави.
В тій же Франції ось на днях.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Ее очевидные минусы в долгосрочной перспективе еще предстоит познать.