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В России анонсировали испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон"

В России анонсировали испытания новой гиперзвуковой ракеты

Уже в августе 2021 года Россия планирует начать государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседников в оборонно-промышленном комплексе РФ

Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Ранее планировалось начать госиспытания в мае-июне, но их перенесли на август.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин

Как отметил источник, "Северодвинск" будет выполнять первый испытательный пуск "Циркона" из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели.

Всего в рамках госиспытаний "Циркона" с "Адмирала Горшкова" хотят выполнить четыре пуска.

Первым штатным носителем "Циркона" должен стать фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продемонстрировала совместную работу модернизированной гаубицы "Мста-С" с беспилотником "Орлан-10Е"

Автор: 

оружие (10257) россия (96086) гонка вооружений (52)


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Топ комментарии
+59
В России анонсировали испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" - Цензор.НЕТ 4081
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18.07.2021 10:14
+40
центр Донецка.. злобные укропы пробили окно в Луганск..
а подожди!.. это же грозный, первая чеченская..
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 4556
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18.07.2021 10:27
+30
Воронежу пригогтовиться!
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18.07.2021 10:15
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Страница 3 из 3
Дело было кажись в 1905 году...Николашка Кровавый решил напасть на Японию...причем сразу 2 эскадрами...,одна эскадра шла к Японии 7 месяцев,вторую японский император расстрелял из пистолетов...,кароче обе эскадры утонули не выстрелив ни одним снарядом..сраный флот дохлой РАБссии одержал паБЕДУ... точно так вы победали и ГИЛЕРА на Балтике и в Черном море сами себя заблокировали и орали Блокада чЛЕНИНГРАДА не дала стрелять по Гитлеру...
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18.07.2021 11:29 Ответить
Знову "бульки пішли по калюжі"! Ти-б хоч почитав історію, чи що?Війну Японія почала нападом на Порт-Артур І бойові дії велися на території Китаю І дозвіл на перебування там військ мала від влади Китаю лише Росія!
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18.07.2021 12:36 Ответить
Порошенко фактически голыми руками обосрал РАБссию и НовороSSiю ,и єто притом что было жесткое ЭМБАРГО со стороны блока НАТО на любые поставки оружия и техники в Украину...,бараны Мавзолейные,вы были депилами ими и утонете в Азовском море....
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18.07.2021 11:39 Ответить
Дятел ты Тупой...Порошенко ничего не подписывал... а Зурабова подписью подотри СЕБЕ Дупло...
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18.07.2021 11:45 Ответить
Не мешай работать человеку...он единственный кормилец в семье.
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18.07.2021 11:46 Ответить
Ну хоть в названиях могут позволить себе наногиперсуперсверхприблуда...а на самом деле опять мотыга получается.
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18.07.2021 11:43 Ответить
Я в июле 2014 года жил в Краматорске и видел как рюсские бараны драпали аж Гай шумів///,быдло Гиркинды Безлеры... Сегодня Гиркин сказал ...мы просрали войну Украине с позором....
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18.07.2021 11:43 Ответить
Воронеж напрягся...
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18.07.2021 11:48 Ответить
Турцию очень заинтересовал украинский беспилотник которій круче Байрактаров и Акинчи,зліе язіки кажуть шо хлопця нашого Сельчук Байрактар забрав в Турцию в своє КБ...
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18.07.2021 11:54 Ответить
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18.07.2021 11:56 Ответить
Разве это может создать что полезное! Только средства убийства.
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18.07.2021 12:07 Ответить
"Отмирал горшков", прощай
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 537
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18.07.2021 12:08 Ответить
АПЛ "Сивиродвинск", приготовиться. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает (с)
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 1560
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18.07.2021 12:13 Ответить
Ракету-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос". Сам пуск планируется 21 июля в 17:58 по московскому времени. Это будет первый модуль, который Россия отправит на МКС с 2010 года
"Наука", прощай
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 7168
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18.07.2021 12:20 Ответить
Как-то толсто всё это у тебя получается,свинорус.😟
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18.07.2021 12:28 Ответить
Мои посты хотя бы познавательные , в отличие от 90% местных шуток уровня детсада.
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18.07.2021 12:31 Ответить
Ну это чисто твоё субъективное мнение.)
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18.07.2021 12:32 Ответить
А у вас навіть для флота горшков є свій адмірал?
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19.07.2021 23:01 Ответить
а де самий головний пасажир Рогозін, чому не летить ?
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18.07.2021 18:21 Ответить
кажуть шо вона беспилотная
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18.07.2021 20:40 Ответить
Гиперзвуковые ракеты.., чему удивляться? скорость звука 1200 км в час. эту скорость преодолевают почти все военные реактивные самолеты... ракета с меньшей скоростью, это ракета - воз с запряженными ишаками... из за чего такой ажиотаж? какцапы радутся, ну и пусть... нам свои ракеты делать.
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18.07.2021 12:13 Ответить
Эта ракета в восемь раз быстрее скорости звука , то есть 2,5 км/сек.
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18.07.2021 13:38 Ответить
слово "гиперзвуковая" предполагает быстрее звука, на какие величины не акцентировано.
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18.07.2021 13:49 Ответить
разогнать можно... если не сгорит обшивка ракеты, но еще и управлять нужно.........
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18.07.2021 13:51 Ответить
значит нужен вольфрам и титан...причем много...+ куча пластин поверх...
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18.07.2021 15:27 Ответить
Корпус изготовлен из углерод-углеродного композиционного материала типа КИМФ, который обеспечит повышенную теплозащищённость
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18.07.2021 16:19 Ответить
углерод-углеродного этот гнус типа железо-железистое? из дерьма они делают... не видел разве якутского ученого с новейшими танками и ракетами... из навоза? это и есть те ракеты "циркон".
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18.07.2021 18:53 Ответить
Есть композиты сталь-сталь, когда сталь одной закалки армирована стальной проволокой другой закалки. Почти железистое железо
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18.07.2021 20:11 Ответить
не совсем так , Углерод-углеродные композиционные материалы - это новый класс конструкционных материалов, предназначенных для создания теплонагруженных деталей планера воздушно-космических и гиперзвуковых самолетов, газотурбинных двигателей, деталей сопловых блоков ракет, тормозов самолетов, оснастки для металлургической промышленности и др. Они обладают уникальной способностью сохранять высокую прочность и жесткость при температурах до 2500°С

Лепят объекты не из дерьма , а как мы в детстве из пластилина , возможно у вас принято из .... другого материала
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18.07.2021 20:14 Ответить
да ладно тебе, не прибедняйся, "союзмультфильм" может и быстрее.
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18.07.2021 13:52 Ответить
Маладец, научился копировать со своей ру- педевикии.
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18.07.2021 21:40 Ответить
Удмурт, затеряйся со своими cр@ными мокшанскими "секретами" на срунет-чебурнете.
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18.07.2021 22:13 Ответить
Лахта, тут на водку не подают, пнх.
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18.07.2021 23:09 Ответить
ага, было дело. а вывод этого эксперта лишнехромосомная шваль скромно замалчивает: это "оружие" на сегодня представляет угрозу только использующим его.
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19.07.2021 11:50 Ответить
Кацапы носятся с тем гиперзвуком, як дурень з писаною торбою. Хотя гиперзвуковой была еще ФАУ-2 у немцев более 70 лет назад, вообще любая баллистическая ракета - имеет гиперзвуковую скорость на большой высоте. Впрочем благодаря большой высоте и видно ее издалека, потому ее перехват - не слишком сложная проблема. Вот гиперзвуковая ракета на малой высоте - это был бы конечно прорыв. Но вибраниум - единственный материал, способный выдержать нагрев обшивки ракеты при такой скорости, встречается пока только в фантастических фильмах.
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18.07.2021 12:17 Ответить
Было бы интересно изучить, не может ли на такой скорости в воздухе возникать аналог эффекта суперкавитации в воде? Типа масштабный срыв потока. Тогда обшивка не будет греться от трения о воздух. Только "кавитатор" на носу ракеты (а его можно сделать из керамики, уж если керамические панели выдерживают спуск с орбиты - как нибудь в тут поработают).

На такой скорости ракете даже не нужна боеголовка. Просто от удара высвободится больше кинетической энергии чем от взрыва взрывчатки.
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18.07.2021 15:40 Ответить
нагрев это малая часть дегтя!😁
в плотных слоях при больше ЗМах обьект окружает плазма....и он становиться слепой и глухой на всех видах и диапазонах...просто нехватает мощности пробить ионизацию..вот как то так😁
а слепой глухой и управляемый...это могет быть токо у москалей и северокорейцев...те вообще ночью по Солнцу ходят😂
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18.07.2021 17:37 Ответить
И такое есть. Потому на заключительном этапе, когда понадобится ГСН, скорее всего ее скорость не сильно будет отличаться от других противокорабельных сверхзвуковых ракет. И такие система "Иджис" умеет перехватывать уже лет так 40.
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18.07.2021 18:21 Ответить
В настоящее время корабельные системы ПРО научились сбивать даже МБР в космосе, а сраный циркон, летящий на высоте 30 км и обычный SM-6 снимет.
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18.07.2021 20:09 Ответить
МБР это одно ПКР другое. У МБР траектория предсказуема.
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18.07.2021 20:13 Ответить
Если ПКР будет лететь по сильно непредсказуемой траектории, то и дальность у нее тоже сильно снизится, а системе ПВО просто придется потратить больше ракет, что бы перекрыть возможные варианты изменения траектории. К тому же на гиперзвуке резко не поманеврируешь - развалит перегрузками.
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18.07.2021 20:23 Ответить
"а системе ПВО просто придется потратить больше ракет"
Факт. Или Вы думали гиперзвуковые ракеты неуязвимы?
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18.07.2021 20:34 Ответить
Ну вот тут некоторые утверждают, что прям неотразимое вундерваффе.
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18.07.2021 20:44 Ответить
Лаптеноги?
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18.07.2021 20:49 Ответить
Ну а непередбачувану траекторію нехай у Воронєжах збивають )))
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19.07.2021 23:07 Ответить
Ракете ПВО вовсе не обязательно развивать скорость выше, чем перехватываемая цель, если перехват идет на встречных или пересекающихся курсах. Учитывая то, что корабли с ПВО наверняка будут ближе к охраняемому объекту, чем к пусковой установке ПКР, стрелять вдогон им вряд ли придется, так что и стандартная SM-6 вполне может справится. А пока появятся китайские и российские гиперзвуковые ракеты в товарных количествах, будет уже и версия block 1b, что бы надежно перехватывать ПКР на дальних дистанциях.
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18.07.2021 20:42 Ответить
ПКР вполне может лететь метрах в двух над водою (на воде деревьев и холмов - нету). На какой дистанции от корабля она выйдет из за горизонта? 10 км? 15? За горизонтом её ни одна РЛС не увидит. И даже когда она из за горизонта выйдет, РЛС гарантировано будет выше неё, и будет искать ракету на фоне воды, какая отражает радиоволны как минимум не хуже ракеты. Ты попробуй ещё её успеть увидеть, а надо навести на неё ПВО и выпустить ракеты. А времени - от силы 4 секунды из за чудовищной скорости ракеты. Ракета SM-6 вылетает из шахты вертикально. Даже если она в принципе умеет поражать цели на высоте 2 метра (а высота целей заявлена, цитирую: "свыше 33 км") она за секунду - две (в лучшем случае) хрен успеет развернуться и выйти на цель
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18.07.2021 22:32 Ответить
Те ПКР, которые летают в двух метрах над водою, не летают со гиперзвуковой скоростью, а те, которые летают со гиперзвуковой скоростью не летают на малой высоте. Физика однако, сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости. Даже для того, что бы увеличить скорость в 2 раза и при этом сохранить ту же дальность, нужно увеличить в 4 раза мощность ракеты, а значит и количество топлива и габариты ракеты. Кроме того эта вся энергия выделяется в виде тепла на поверхностях, обдуваемых воздушным потоком и есть большие проблемы с материалами, которые это выдержат. 5 махов на уровне моря не выдержит никакой материал на этой планете.
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18.07.2021 22:56 Ответить
При гиперзвуковой скорости, в чём разница, лететь на двух или двух ста метрах? Разница в атмосферном давлении - минимальна. Проблемой для сверхзвуковых ПТУР, было облако пыли какие они за собою поднимают на такой скорости. Но тут оно не должно играть роли.

На гиперзвуковой скорости плохо маневрировать, но над морем это особо и не надо.

Скорость - таки да. Томагавк или Калибр, летит на 2000 км, а сверхзвуковая ПКР - едва на 300. А у вас есть инфа что на ней за двигатели? А если прямоточные ядерные? Тогда там дело не в запасе топлива, а сколько ракета успеет пролететь пока сгорит.

Космические Шатлы вполне себе спускались с орбиты десятки раз, и грелись они тогда не на много меньше. Этой ракете хватит продержаться минуту.
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18.07.2021 23:51 Ответить
На малой высоте это все равно что бомбить воронеж....пример челябинский метеорит когда он вошел в плотные слои...Это какой коридор нужен чтобы своих не зацепить, и нейтральных тоже
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18.07.2021 21:29 Ответить
Опять в штабе нато будет истерический хохот - кацапская вундервафля снова будет смешить людей своей непредсказуемой траекторией полета
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18.07.2021 12:22 Ответить
Предлагаю последние две буквы в названии убрать. Пущай крепостные порадуются...
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18.07.2021 12:44 Ответить
Добре підмічено ! Результат :
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 3498
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18.07.2021 12:58 Ответить
с атомным двигателем уже к Флориде долетела?
вот так же и циркон полетит. заявки о ТТХ,такие же как заявки по роССийской вакцине-понтов много,эффекта ноль!
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18.07.2021 12:51 Ответить
А редакторы и авторы статей на Цензоре не могут вместо "России" употреблять просто "РФ"??
А то статьи нечитабельные получаются...
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18.07.2021 12:57 Ответить
РФ и Россия равнозначны , думаю редакторы ваше пожелание учтут
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18.07.2021 13:44 Ответить
правильно называть масковия, или кацапия....
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18.07.2021 15:34 Ответить
да я в курсе, но чел выше предложил редакторам называть страну как ему более читабельно
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18.07.2021 16:10 Ответить
Точно. такие же равонзначные как Путин и *****, кацап и говно.Модераторы в курсе.
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18.07.2021 17:02 Ответить
как вам нравится так и называйте , у нас свобода слова и демократия
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18.07.2021 20:18 Ответить
очередное Путинское фуфло-гавно!!Как и путинская фуфловакцина спутник, которая никем не признана и не лечит, и фуфло- Калибры, которые не долетели из Каспия до Сирии, потому . что тупые российские операторы не знают математики и до сих пор считают , что Земля плоская, и супер- фуфло -танк застрявший на неделю на красной площади и многое другое Путинское гавно, которое во время не стреляет , во время не едет .и вовремя не взлетает!!!!
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18.07.2021 13:01 Ответить
Новый мультик нарисовали?
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18.07.2021 13:03 Ответить
Этож скока мардвы нада у тилегу запрячь шоп до свехзвука ие разогнать.
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18.07.2021 13:47 Ответить
там немного другая система разгона
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18.07.2021 16:23 Ответить
Циркон на дротон.
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18.07.2021 14:01 Ответить
(Цирк на дроті)
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18.07.2021 23:12 Ответить
Дегенераты кацапские, люди мрут ежедневно от ковида, а они вместо помощи населению ракеты запускают, тьфу
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18.07.2021 14:30 Ответить
К сожалению , даже США не могут побороть эту заразу
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18.07.2021 15:13 Ответить
А мы анонсируем придурка под погонялом "Шлемазл Клоун".
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18.07.2021 14:35 Ответить
Вроде создатель и режиссёр Ералаша умер, а новые серии продолжают снимать
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18.07.2021 14:37 Ответить
Я думаю, если это изделия и взлетит, то оно свалит в космос 🛰, потому что только Дэбил может хотеть вернуться на Росию...
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18.07.2021 15:16 Ответить
вы правы , все подобные изделия не предназначены для возврата
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18.07.2021 16:14 Ответить
Да кацапские и летать-то не сильно предназначены.
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18.07.2021 17:05 Ответить
Воронеж держись!
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18.07.2021 15:24 Ответить
Хоть бы своих не побили. Людей все-таки жалко...
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18.07.2021 16:44 Ответить
Ну, теперь в РФ наступит счастье! Им газа , водопровода и канализации в дому не надо. Главное-"раньше думать о родине, а потом-о себе"! "Счастья" вам, жители 1/6 части суши! Ешьте свой "Циркон"! Вокруг одни враги??? Ну-ну...

г
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18.07.2021 16:51 Ответить
Да нет у них никакого Циркона. Это всё анонсы.
До августа лохи забудут.
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18.07.2021 17:22 Ответить
Без украинских специалистов и оборудования, строителей и инженеров, Россия не в состоянии сделать ничего!
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18.07.2021 20:31 Ответить
было бы очень хорошо, если бы кацапский "сциклон" немного отклонился от траектории и бахнул по Завидово в примацковщине...
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19.07.2021 01:47 Ответить
Треба повторювати як мантру.
Ньонокс, Сєвєродвінськ, радіоактивне забруднення, "Лошарік", непередбачувана траекторія, "Адмірал Кузнєцов".
Абыр-абыр- абырвалг. В очередь с*кины дети. В очередь.
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19.07.2021 02:20 Ответить
Большая часть России живет без водопровода, канализации, газа, топят дровами, нужду справляют в неприспособленных местах, кругом грязь, пьянство, нищета, безнадега. И вот эта страна, вместо того чтобы улучшить быт своих граждан тратит последние деньги на черт знает что. Дебильная страна и не жалко ее жителей, которые выбрали Путина.
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19.07.2021 08:04 Ответить
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