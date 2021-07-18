В России анонсировали испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Уже в августе 2021 года Россия планирует начать государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседников в оборонно-промышленном комплексе РФ
Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".
Ранее планировалось начать госиспытания в мае-июне, но их перенесли на август.
Как отметил источник, "Северодвинск" будет выполнять первый испытательный пуск "Циркона" из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели.
Всего в рамках госиспытаний "Циркона" с "Адмирала Горшкова" хотят выполнить четыре пуска.
Первым штатным носителем "Циркона" должен стать фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".
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"Наука", прощай
Лепят объекты не из дерьма , а как мы в детстве из пластилина , возможно у вас принято из .... другого материала
На такой скорости ракете даже не нужна боеголовка. Просто от удара высвободится больше кинетической энергии чем от взрыва взрывчатки.
в плотных слоях при больше ЗМах обьект окружает плазма....и он становиться слепой и глухой на всех видах и диапазонах...просто нехватает мощности пробить ионизацию..вот как то так😁
а слепой глухой и управляемый...это могет быть токо у москалей и северокорейцев...те вообще ночью по Солнцу ходят😂
Факт. Или Вы думали гиперзвуковые ракеты неуязвимы?
На гиперзвуковой скорости плохо маневрировать, но над морем это особо и не надо.
Скорость - таки да. Томагавк или Калибр, летит на 2000 км, а сверхзвуковая ПКР - едва на 300. А у вас есть инфа что на ней за двигатели? А если прямоточные ядерные? Тогда там дело не в запасе топлива, а сколько ракета успеет пролететь пока сгорит.
Космические Шатлы вполне себе спускались с орбиты десятки раз, и грелись они тогда не на много меньше. Этой ракете хватит продержаться минуту.
вот так же и циркон полетит. заявки о ТТХ,такие же как заявки по роССийской вакцине-понтов много,эффекта ноль!
А то статьи нечитабельные получаются...
г
До августа лохи забудут.
Ньонокс, Сєвєродвінськ, радіоактивне забруднення, "Лошарік", непередбачувана траекторія, "Адмірал Кузнєцов".
Абыр-абыр- абырвалг. В очередь с*кины дети. В очередь.