В России анонсировали испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Уже в августе 2021 года Россия планирует начать государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседников в оборонно-промышленном комплексе РФ

Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Ранее планировалось начать госиспытания в мае-июне, но их перенесли на август.

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Как отметил источник, "Северодвинск" будет выполнять первый испытательный пуск "Циркона" из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели.

Всего в рамках госиспытаний "Циркона" с "Адмирала Горшкова" хотят выполнить четыре пуска.

Первым штатным носителем "Циркона" должен стать фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".

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