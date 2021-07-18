У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон"

Уже в серпні 2021 року Росія планує почати державні випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" із надводного носія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на співрозмовників в оборонно-промисловому комплексі РФ.

Перший пуск "Циркону" в межах держвипробувань із фрегата "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" Північного флоту планується виконати в першій половині серпня. У другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Сєверодвінськ".

Раніше планувалося розпочати держвипробування у травні-червні, але їх перенесли на серпень.

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Як зазначило джерело, "Сєверодвінськ" виконуватиме перший випробувальний пуск "Циркону" з надводного положення, але в обох випадках передбачається вразити надводні цілі.

Загалом у межах держвипробувань "Циркону" з "Адмірала Горшкова" хочуть виконати чотири пуски.

Першим штатним носієм "Циркону" має стати фрегат проєкту 22350 "Адмірал Головко".

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