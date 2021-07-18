У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон"
Уже в серпні 2021 року Росія планує почати державні випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" із надводного носія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на співрозмовників в оборонно-промисловому комплексі РФ.
Перший пуск "Циркону" в межах держвипробувань із фрегата "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" Північного флоту планується виконати в першій половині серпня. У другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Сєверодвінськ".
Раніше планувалося розпочати держвипробування у травні-червні, але їх перенесли на серпень.
Як зазначило джерело, "Сєверодвінськ" виконуватиме перший випробувальний пуск "Циркону" з надводного положення, але в обох випадках передбачається вразити надводні цілі.
Загалом у межах держвипробувань "Циркону" з "Адмірала Горшкова" хочуть виконати чотири пуски.
Першим штатним носієм "Циркону" має стати фрегат проєкту 22350 "Адмірал Головко".
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"Наука", прощай
Лепят объекты не из дерьма , а как мы в детстве из пластилина , возможно у вас принято из .... другого материала
На такой скорости ракете даже не нужна боеголовка. Просто от удара высвободится больше кинетической энергии чем от взрыва взрывчатки.
в плотных слоях при больше ЗМах обьект окружает плазма....и он становиться слепой и глухой на всех видах и диапазонах...просто нехватает мощности пробить ионизацию..вот как то так😁
а слепой глухой и управляемый...это могет быть токо у москалей и северокорейцев...те вообще ночью по Солнцу ходят😂
Факт. Или Вы думали гиперзвуковые ракеты неуязвимы?
На гиперзвуковой скорости плохо маневрировать, но над морем это особо и не надо.
Скорость - таки да. Томагавк или Калибр, летит на 2000 км, а сверхзвуковая ПКР - едва на 300. А у вас есть инфа что на ней за двигатели? А если прямоточные ядерные? Тогда там дело не в запасе топлива, а сколько ракета успеет пролететь пока сгорит.
Космические Шатлы вполне себе спускались с орбиты десятки раз, и грелись они тогда не на много меньше. Этой ракете хватит продержаться минуту.
вот так же и циркон полетит. заявки о ТТХ,такие же как заявки по роССийской вакцине-понтов много,эффекта ноль!
А то статьи нечитабельные получаются...
г
До августа лохи забудут.
Ньонокс, Сєвєродвінськ, радіоактивне забруднення, "Лошарік", непередбачувана траекторія, "Адмірал Кузнєцов".
Абыр-абыр- абырвалг. В очередь с*кины дети. В очередь.