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Новини Агресія Росії проти України
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У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон"

У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети

Уже в серпні 2021 року Росія планує почати державні випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" із надводного носія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на співрозмовників в оборонно-промисловому комплексі РФ.

Перший пуск "Циркону" в межах держвипробувань із фрегата "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" Північного флоту планується виконати в першій половині серпня. У другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Сєверодвінськ".

Раніше планувалося розпочати держвипробування у травні-червні, але їх перенесли на серпень.

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Як зазначило джерело, "Сєверодвінськ" виконуватиме перший випробувальний пуск "Циркону" з надводного положення, але в обох випадках передбачається вразити надводні цілі.

Загалом у межах держвипробувань "Циркону" з "Адмірала Горшкова" хочуть виконати чотири пуски.

Першим штатним носієм "Циркону" має стати фрегат проєкту 22350 "Адмірал Головко".

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Автор: 

зброя (7523) росія (65925) гонка озброєнь (39)


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Топ коментарі
+59
В России анонсировали испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" - Цензор.НЕТ 4081
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18.07.2021 10:14
+40
центр Донецка.. злобные укропы пробили окно в Луганск..
а подожди!.. это же грозный, первая чеченская..
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 4556
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18.07.2021 10:27
+30
Воронежу пригогтовиться!
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18.07.2021 10:15
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Дело было кажись в 1905 году...Николашка Кровавый решил напасть на Японию...причем сразу 2 эскадрами...,одна эскадра шла к Японии 7 месяцев,вторую японский император расстрелял из пистолетов...,кароче обе эскадры утонули не выстрелив ни одним снарядом..сраный флот дохлой РАБссии одержал паБЕДУ... точно так вы победали и ГИЛЕРА на Балтике и в Черном море сами себя заблокировали и орали Блокада чЛЕНИНГРАДА не дала стрелять по Гитлеру...
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18.07.2021 11:29 Відповісти
Знову "бульки пішли по калюжі"! Ти-б хоч почитав історію, чи що?Війну Японія почала нападом на Порт-Артур І бойові дії велися на території Китаю І дозвіл на перебування там військ мала від влади Китаю лише Росія!
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18.07.2021 12:36 Відповісти
Порошенко фактически голыми руками обосрал РАБссию и НовороSSiю ,и єто притом что было жесткое ЭМБАРГО со стороны блока НАТО на любые поставки оружия и техники в Украину...,бараны Мавзолейные,вы были депилами ими и утонете в Азовском море....
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18.07.2021 11:39 Відповісти
Дятел ты Тупой...Порошенко ничего не подписывал... а Зурабова подписью подотри СЕБЕ Дупло...
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18.07.2021 11:45 Відповісти
Не мешай работать человеку...он единственный кормилец в семье.
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18.07.2021 11:46 Відповісти
Ну хоть в названиях могут позволить себе наногиперсуперсверхприблуда...а на самом деле опять мотыга получается.
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18.07.2021 11:43 Відповісти
Я в июле 2014 года жил в Краматорске и видел как рюсские бараны драпали аж Гай шумів///,быдло Гиркинды Безлеры... Сегодня Гиркин сказал ...мы просрали войну Украине с позором....
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18.07.2021 11:43 Відповісти
Воронеж напрягся...
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18.07.2021 11:48 Відповісти
Турцию очень заинтересовал украинский беспилотник которій круче Байрактаров и Акинчи,зліе язіки кажуть шо хлопця нашого Сельчук Байрактар забрав в Турцию в своє КБ...
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18.07.2021 11:54 Відповісти
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18.07.2021 11:56 Відповісти
Разве это может создать что полезное! Только средства убийства.
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18.07.2021 12:07 Відповісти
"Отмирал горшков", прощай
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 537
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18.07.2021 12:08 Відповісти
АПЛ "Сивиродвинск", приготовиться. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает (с)
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 1560
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18.07.2021 12:13 Відповісти
Ракету-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос". Сам пуск планируется 21 июля в 17:58 по московскому времени. Это будет первый модуль, который Россия отправит на МКС с 2010 года
"Наука", прощай
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 7168
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18.07.2021 12:20 Відповісти
Как-то толсто всё это у тебя получается,свинорус.😟
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18.07.2021 12:28 Відповісти
Мои посты хотя бы познавательные , в отличие от 90% местных шуток уровня детсада.
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18.07.2021 12:31 Відповісти
Ну это чисто твоё субъективное мнение.)
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18.07.2021 12:32 Відповісти
А у вас навіть для флота горшков є свій адмірал?
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19.07.2021 23:01 Відповісти
а де самий головний пасажир Рогозін, чому не летить ?
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18.07.2021 18:21 Відповісти
кажуть шо вона беспилотная
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18.07.2021 20:40 Відповісти
Гиперзвуковые ракеты.., чему удивляться? скорость звука 1200 км в час. эту скорость преодолевают почти все военные реактивные самолеты... ракета с меньшей скоростью, это ракета - воз с запряженными ишаками... из за чего такой ажиотаж? какцапы радутся, ну и пусть... нам свои ракеты делать.
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18.07.2021 12:13 Відповісти
Эта ракета в восемь раз быстрее скорости звука , то есть 2,5 км/сек.
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18.07.2021 13:38 Відповісти
слово "гиперзвуковая" предполагает быстрее звука, на какие величины не акцентировано.
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18.07.2021 13:49 Відповісти
разогнать можно... если не сгорит обшивка ракеты, но еще и управлять нужно.........
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18.07.2021 13:51 Відповісти
значит нужен вольфрам и титан...причем много...+ куча пластин поверх...
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18.07.2021 15:27 Відповісти
Корпус изготовлен из углерод-углеродного композиционного материала типа КИМФ, который обеспечит повышенную теплозащищённость
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18.07.2021 16:19 Відповісти
углерод-углеродного этот гнус типа железо-железистое? из дерьма они делают... не видел разве якутского ученого с новейшими танками и ракетами... из навоза? это и есть те ракеты "циркон".
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18.07.2021 18:53 Відповісти
Есть композиты сталь-сталь, когда сталь одной закалки армирована стальной проволокой другой закалки. Почти железистое железо
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18.07.2021 20:11 Відповісти
не совсем так , Углерод-углеродные композиционные материалы - это новый класс конструкционных материалов, предназначенных для создания теплонагруженных деталей планера воздушно-космических и гиперзвуковых самолетов, газотурбинных двигателей, деталей сопловых блоков ракет, тормозов самолетов, оснастки для металлургической промышленности и др. Они обладают уникальной способностью сохранять высокую прочность и жесткость при температурах до 2500°С

Лепят объекты не из дерьма , а как мы в детстве из пластилина , возможно у вас принято из .... другого материала
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18.07.2021 20:14 Відповісти
да ладно тебе, не прибедняйся, "союзмультфильм" может и быстрее.
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18.07.2021 13:52 Відповісти
Маладец, научился копировать со своей ру- педевикии.
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18.07.2021 21:40 Відповісти
Удмурт, затеряйся со своими cр@ными мокшанскими "секретами" на срунет-чебурнете.
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18.07.2021 22:13 Відповісти
Лахта, тут на водку не подают, пнх.
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18.07.2021 23:09 Відповісти
ага, было дело. а вывод этого эксперта лишнехромосомная шваль скромно замалчивает: это "оружие" на сегодня представляет угрозу только использующим его.
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19.07.2021 11:50 Відповісти
Кацапы носятся с тем гиперзвуком, як дурень з писаною торбою. Хотя гиперзвуковой была еще ФАУ-2 у немцев более 70 лет назад, вообще любая баллистическая ракета - имеет гиперзвуковую скорость на большой высоте. Впрочем благодаря большой высоте и видно ее издалека, потому ее перехват - не слишком сложная проблема. Вот гиперзвуковая ракета на малой высоте - это был бы конечно прорыв. Но вибраниум - единственный материал, способный выдержать нагрев обшивки ракеты при такой скорости, встречается пока только в фантастических фильмах.
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18.07.2021 12:17 Відповісти
Было бы интересно изучить, не может ли на такой скорости в воздухе возникать аналог эффекта суперкавитации в воде? Типа масштабный срыв потока. Тогда обшивка не будет греться от трения о воздух. Только "кавитатор" на носу ракеты (а его можно сделать из керамики, уж если керамические панели выдерживают спуск с орбиты - как нибудь в тут поработают).

На такой скорости ракете даже не нужна боеголовка. Просто от удара высвободится больше кинетической энергии чем от взрыва взрывчатки.
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18.07.2021 15:40 Відповісти
нагрев это малая часть дегтя!😁
в плотных слоях при больше ЗМах обьект окружает плазма....и он становиться слепой и глухой на всех видах и диапазонах...просто нехватает мощности пробить ионизацию..вот как то так😁
а слепой глухой и управляемый...это могет быть токо у москалей и северокорейцев...те вообще ночью по Солнцу ходят😂
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18.07.2021 17:37 Відповісти
И такое есть. Потому на заключительном этапе, когда понадобится ГСН, скорее всего ее скорость не сильно будет отличаться от других противокорабельных сверхзвуковых ракет. И такие система "Иджис" умеет перехватывать уже лет так 40.
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18.07.2021 18:21 Відповісти
В настоящее время корабельные системы ПРО научились сбивать даже МБР в космосе, а сраный циркон, летящий на высоте 30 км и обычный SM-6 снимет.
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18.07.2021 20:09 Відповісти
МБР это одно ПКР другое. У МБР траектория предсказуема.
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18.07.2021 20:13 Відповісти
Если ПКР будет лететь по сильно непредсказуемой траектории, то и дальность у нее тоже сильно снизится, а системе ПВО просто придется потратить больше ракет, что бы перекрыть возможные варианты изменения траектории. К тому же на гиперзвуке резко не поманеврируешь - развалит перегрузками.
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18.07.2021 20:23 Відповісти
"а системе ПВО просто придется потратить больше ракет"
Факт. Или Вы думали гиперзвуковые ракеты неуязвимы?
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18.07.2021 20:34 Відповісти
Ну вот тут некоторые утверждают, что прям неотразимое вундерваффе.
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18.07.2021 20:44 Відповісти
Лаптеноги?
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18.07.2021 20:49 Відповісти
Ну а непередбачувану траекторію нехай у Воронєжах збивають )))
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19.07.2021 23:07 Відповісти
Ракете ПВО вовсе не обязательно развивать скорость выше, чем перехватываемая цель, если перехват идет на встречных или пересекающихся курсах. Учитывая то, что корабли с ПВО наверняка будут ближе к охраняемому объекту, чем к пусковой установке ПКР, стрелять вдогон им вряд ли придется, так что и стандартная SM-6 вполне может справится. А пока появятся китайские и российские гиперзвуковые ракеты в товарных количествах, будет уже и версия block 1b, что бы надежно перехватывать ПКР на дальних дистанциях.
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18.07.2021 20:42 Відповісти
ПКР вполне может лететь метрах в двух над водою (на воде деревьев и холмов - нету). На какой дистанции от корабля она выйдет из за горизонта? 10 км? 15? За горизонтом её ни одна РЛС не увидит. И даже когда она из за горизонта выйдет, РЛС гарантировано будет выше неё, и будет искать ракету на фоне воды, какая отражает радиоволны как минимум не хуже ракеты. Ты попробуй ещё её успеть увидеть, а надо навести на неё ПВО и выпустить ракеты. А времени - от силы 4 секунды из за чудовищной скорости ракеты. Ракета SM-6 вылетает из шахты вертикально. Даже если она в принципе умеет поражать цели на высоте 2 метра (а высота целей заявлена, цитирую: "свыше 33 км") она за секунду - две (в лучшем случае) хрен успеет развернуться и выйти на цель
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18.07.2021 22:32 Відповісти
Те ПКР, которые летают в двух метрах над водою, не летают со гиперзвуковой скоростью, а те, которые летают со гиперзвуковой скоростью не летают на малой высоте. Физика однако, сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости. Даже для того, что бы увеличить скорость в 2 раза и при этом сохранить ту же дальность, нужно увеличить в 4 раза мощность ракеты, а значит и количество топлива и габариты ракеты. Кроме того эта вся энергия выделяется в виде тепла на поверхностях, обдуваемых воздушным потоком и есть большие проблемы с материалами, которые это выдержат. 5 махов на уровне моря не выдержит никакой материал на этой планете.
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18.07.2021 22:56 Відповісти
При гиперзвуковой скорости, в чём разница, лететь на двух или двух ста метрах? Разница в атмосферном давлении - минимальна. Проблемой для сверхзвуковых ПТУР, было облако пыли какие они за собою поднимают на такой скорости. Но тут оно не должно играть роли.

На гиперзвуковой скорости плохо маневрировать, но над морем это особо и не надо.

Скорость - таки да. Томагавк или Калибр, летит на 2000 км, а сверхзвуковая ПКР - едва на 300. А у вас есть инфа что на ней за двигатели? А если прямоточные ядерные? Тогда там дело не в запасе топлива, а сколько ракета успеет пролететь пока сгорит.

Космические Шатлы вполне себе спускались с орбиты десятки раз, и грелись они тогда не на много меньше. Этой ракете хватит продержаться минуту.
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18.07.2021 23:51 Відповісти
На малой высоте это все равно что бомбить воронеж....пример челябинский метеорит когда он вошел в плотные слои...Это какой коридор нужен чтобы своих не зацепить, и нейтральных тоже
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18.07.2021 21:29 Відповісти
Опять в штабе нато будет истерический хохот - кацапская вундервафля снова будет смешить людей своей непредсказуемой траекторией полета
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18.07.2021 12:22 Відповісти
Предлагаю последние две буквы в названии убрать. Пущай крепостные порадуются...
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18.07.2021 12:44 Відповісти
Добре підмічено ! Результат :
У Росії анонсували випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" - Цензор.НЕТ 3498
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18.07.2021 12:58 Відповісти
с атомным двигателем уже к Флориде долетела?
вот так же и циркон полетит. заявки о ТТХ,такие же как заявки по роССийской вакцине-понтов много,эффекта ноль!
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18.07.2021 12:51 Відповісти
А редакторы и авторы статей на Цензоре не могут вместо "России" употреблять просто "РФ"??
А то статьи нечитабельные получаются...
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18.07.2021 12:57 Відповісти
РФ и Россия равнозначны , думаю редакторы ваше пожелание учтут
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18.07.2021 13:44 Відповісти
правильно называть масковия, или кацапия....
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18.07.2021 15:34 Відповісти
да я в курсе, но чел выше предложил редакторам называть страну как ему более читабельно
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18.07.2021 16:10 Відповісти
Точно. такие же равонзначные как Путин и *****, кацап и говно.Модераторы в курсе.
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18.07.2021 17:02 Відповісти
как вам нравится так и называйте , у нас свобода слова и демократия
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18.07.2021 20:18 Відповісти
очередное Путинское фуфло-гавно!!Как и путинская фуфловакцина спутник, которая никем не признана и не лечит, и фуфло- Калибры, которые не долетели из Каспия до Сирии, потому . что тупые российские операторы не знают математики и до сих пор считают , что Земля плоская, и супер- фуфло -танк застрявший на неделю на красной площади и многое другое Путинское гавно, которое во время не стреляет , во время не едет .и вовремя не взлетает!!!!
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18.07.2021 13:01 Відповісти
Новый мультик нарисовали?
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18.07.2021 13:03 Відповісти
Этож скока мардвы нада у тилегу запрячь шоп до свехзвука ие разогнать.
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18.07.2021 13:47 Відповісти
там немного другая система разгона
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18.07.2021 16:23 Відповісти
Циркон на дротон.
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18.07.2021 14:01 Відповісти
(Цирк на дроті)
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18.07.2021 23:12 Відповісти
Дегенераты кацапские, люди мрут ежедневно от ковида, а они вместо помощи населению ракеты запускают, тьфу
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18.07.2021 14:30 Відповісти
К сожалению , даже США не могут побороть эту заразу
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18.07.2021 15:13 Відповісти
А мы анонсируем придурка под погонялом "Шлемазл Клоун".
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18.07.2021 14:35 Відповісти
Вроде создатель и режиссёр Ералаша умер, а новые серии продолжают снимать
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18.07.2021 14:37 Відповісти
Я думаю, если это изделия и взлетит, то оно свалит в космос 🛰, потому что только Дэбил может хотеть вернуться на Росию...
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18.07.2021 15:16 Відповісти
вы правы , все подобные изделия не предназначены для возврата
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18.07.2021 16:14 Відповісти
Да кацапские и летать-то не сильно предназначены.
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18.07.2021 17:05 Відповісти
Воронеж держись!
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18.07.2021 15:24 Відповісти
Хоть бы своих не побили. Людей все-таки жалко...
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18.07.2021 16:44 Відповісти
Ну, теперь в РФ наступит счастье! Им газа , водопровода и канализации в дому не надо. Главное-"раньше думать о родине, а потом-о себе"! "Счастья" вам, жители 1/6 части суши! Ешьте свой "Циркон"! Вокруг одни враги??? Ну-ну...

г
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18.07.2021 16:51 Відповісти
Да нет у них никакого Циркона. Это всё анонсы.
До августа лохи забудут.
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18.07.2021 17:22 Відповісти
Без украинских специалистов и оборудования, строителей и инженеров, Россия не в состоянии сделать ничего!
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18.07.2021 20:31 Відповісти
было бы очень хорошо, если бы кацапский "сциклон" немного отклонился от траектории и бахнул по Завидово в примацковщине...
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19.07.2021 01:47 Відповісти
Треба повторювати як мантру.
Ньонокс, Сєвєродвінськ, радіоактивне забруднення, "Лошарік", непередбачувана траекторія, "Адмірал Кузнєцов".
Абыр-абыр- абырвалг. В очередь с*кины дети. В очередь.
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19.07.2021 02:20 Відповісти
Большая часть России живет без водопровода, канализации, газа, топят дровами, нужду справляют в неприспособленных местах, кругом грязь, пьянство, нищета, безнадега. И вот эта страна, вместо того чтобы улучшить быт своих граждан тратит последние деньги на черт знает что. Дебильная страна и не жалко ее жителей, которые выбрали Путина.
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19.07.2021 08:04 Відповісти
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