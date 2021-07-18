В эстонском парламенте появился контактный центр Крымской платформы

Депутатская группа Эстонского парламента (Рийгикогу) по парламентским связям с Украиной одобрила инициативу украинской власти по созданию "Крымской платформы" и ее парламентского измерения.

Соответствующее заявление депутатской группы опубликовано на сайте Рийгикогу, передает Цензор.НЕТ.

"Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Украиной выражает одобрение инициативе Украины по созданию Крымской платформы и ее парламентского измерения. Стратегическая конечная цель Крымской платформы - обеспечить завершение оккупации Крыма и выразить этому свою сильнейшую поддержку.

Мы искренне надеемся, что инициатива станет возможностью для международных организаций, демократической общественности и стран, придерживающихся схожих позиций, выразить свою поддержку платформе, особенно принимая во внимание тот факт, что первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года в Киеве (Украина).

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Мы верим в то, что международная общественность должна уделять пристальное внимание ситуации в Крыму. Обеспечение сбалансированной региональной безопасности и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах должны оставаться важнейшим вопросом", - говорится в документе.

Отмечается, что депутатская группа по-прежнему осуждает незаконную оккупацию Крыма, нарушения прав человека, в особенности притеснение национальных меньшинств и расовую дискриминацию крымских татар, а также игнорирование международного права со стороны Российской Федерации.

"Мы в очередной раз подтверждаем свою неизменную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и ее твердому желанию достичь мирного решения конфликта.

Для более эффективной организации вовлечения депутатская группа по парламентским связям с Украиной приняла решение стать контактным центром парламентского измерения Крымской платформы", - сообщили в Рийгикогу.

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Также парламентарии поздравили народ Украины с 30-летием принятия Декларации независимости.

Заявление подписали: Мати Райдма, Тармо Круузимяэ, Антс Лаанеотс, Мерри Аарт, Мадис Миллинг, Тармо Тамм, Райво Тамм, Айвар Сыэрд, Свен Сестер, Андрус Сеэме, Валдо Рандпере, Пауль Пуустусмаа, Марко Михкельсон, Аннели Аккерманн, Михаил Лотман, Лео Куннас, Уно Каскпейт, Руубен Каалеп, Юри Яансон, Рихо Брейвель, Йоко Алендер и Вилья Тоомаст.

Отметим, что в Рийгикогу 101 депутат.