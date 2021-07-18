В естонському парламенті з'явився контактний центр "Кримської платформи"

Депутатська група естонського парламенту (Рійгікогу) з парламентських зв'язків з Україною схвалила ініціативу української влади щодо створення "Кримської платформи" і її парламентського виміру.

Відповідну заяву депутатської групи опубліковано на сайті Рійгікогу, передає Цензор.НЕТ.

"Депутатська група Рійгікогу з парламентських зв'язків з Україною висловлює схвалення ініціативи України щодо створення "Кримської платформи" і її парламентського виміру. Стратегічна кінцева мета "Кримської платформи" - забезпечити завершення окупації Криму і висловити цьому свою найпалкішу підтримку.

Ми щиро сподіваємося, що ініціатива стане можливістю для міжнародних організацій, демократичної громадськості і країн, які дотримуються схожих позицій, висловити свою підтримку платформі, особливо беручи до уваги той факт, що перший саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві (Україна).

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Ми віримо в те, що міжнародна спільнота має приділяти пильну увагу ситуації в Криму. Гарантування збалансованої регіональної безпеки і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах має залишатися найважливішим питанням", - йдеться в документі.

Зазначається, що депутатська група, як і раніше, засуджує незаконну окупацію Криму, порушення прав людини, особливо утиски національних меншин і расову дискримінацію кримських татар, а також ігнорування міжнародного права з боку Російської Федерації.

"Ми вкотре підтверджуємо свою незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і її непорушному бажанню досягти мирного вирішення конфлікту.

Для ефективнішої організації залучення депутатська група з парламентських зв'язків з Україною ухвалила рішення стати контактним центром парламентського виміру "Кримської платформи", - повідомили в Рійгікогу.

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Також парламентарії привітали народ України з 30-річчям прийняття Декларації незалежності.

Заяву підписали: Маті Райдма, Тармо Круузімяе, Антс Лаанеотс, Меррі Аарт, Мадіс Міллінг, Тармо Тамм, Райво Тамм, Айвар Сиерд, Свен Сестер, Андрус Сееме, Валдо Рандпере, Пауль Пуустусмаа, Марко Міхкельсон, Аннелі Аккерманн, Михайло Лотман, Лео Куннас, Уно Каскпейт, Руубен Каалеп, Юрі Яансон, Ріхо Брейвель, Йоко Алендер і Вілья Тоомаст.

Зазначимо, що в Рійгікогу 101 депутат.