Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении группе контрабандистов, которые поставляли кокаин из Латинской Америки

В Киевской области сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении участникам организованной группы в контрабанде кокаина из стран Латинской Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Подозрение в контрабанде наркотического средства в особо крупных размерах получила 40-летняя женщина. По версии прокуратуры, мужчина, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, организовал группу, в состав которой входило еще два человека.



"Указанная организованная группа создала канал контрабандного перемещения через государственную границу Украины на территорию Киевской области из стран Латинской Америки наркотического средства - кокаина", – объяснили прокуроры.



В прокуратуре Киевской области заявили, что участница группы завербовала женщину, которую в качестве курьера отправили в Бразилию. Там она получила наркотики и привезла их в Украину.

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В декабре 2019 года у женщины нашли почти 700 граммов кокаина во время прохождения таможенного досмотра багажа в аэропорту "Борисполь", рассказали правоохранители. На черном рынке такая партия стоит почти 2 млн грн. В итоге суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.



Другим лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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