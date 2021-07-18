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Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении группе контрабандистов, которые поставляли кокаин из Латинской Америки

Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении группе контрабандистов, которые поставляли кокаин из Латинской Америки

В Киевской области сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении участникам организованной группы в контрабанде кокаина из стран Латинской Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Подозрение в контрабанде наркотического средства в особо крупных размерах получила 40-летняя женщина. По версии прокуратуры, мужчина, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, организовал группу, в состав которой входило еще два человека.

"Указанная организованная группа создала канал контрабандного перемещения через государственную границу Украины на территорию Киевской области из стран Латинской Америки наркотического средства - кокаина", – объяснили прокуроры.

В прокуратуре Киевской области заявили, что участница группы завербовала женщину, которую в качестве курьера отправили в Бразилию. Там она получила наркотики и привезла их в Украину.

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В декабре 2019 года у женщины нашли почти 700 граммов кокаина во время прохождения таможенного досмотра багажа в аэропорту "Борисполь", рассказали правоохранители. На черном рынке такая партия стоит почти 2 млн грн. В итоге суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Другим лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Киевская область (4190) наркотики (2152) прокуратура (5032)


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Топ комментарии
+4
а корольку дозу то отсыпали?
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18.07.2021 20:08
+4
Да,да. На Сумщине два погранца хотели накрыть канал поставок сбу. И получили по мордам. А так, всё харашо, фсё харашо...
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18.07.2021 20:10
+3
в Бразилии за 700 грамм 15шку с ходу дают...
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18.07.2021 20:14
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а корольку дозу то отсыпали?
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18.07.2021 20:08 Ответить
Да,да. На Сумщине два погранца хотели накрыть канал поставок сбу. И получили по мордам. А так, всё харашо, фсё харашо...
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18.07.2021 20:10 Ответить
в Бразилии за 700 грамм 15шку с ходу дают...
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18.07.2021 20:14 Ответить
Це така маленька "тюлька" в наркобізнесі, що про неї могли і не писати. Де "велика риба"?
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18.07.2021 20:23 Ответить
Це що посольству росії ноту протеста вручили?
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18.07.2021 20:23 Ответить
все изъятое поступает в камеру вещественных доказательств . от куда Вовка может всегда взять немного . у временное пользование
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18.07.2021 20:27 Ответить
на анализ
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18.07.2021 20:57 Ответить
На дегустацію)))
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18.07.2021 21:07 Ответить
Что ж, придется подождать видосиков.
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18.07.2021 20:30 Ответить
Что ж это за места лишения свободы, откуда пожизненно заключенный умудряется организовать канал поставки наркотиков? Не ВИП-камера ли?
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18.07.2021 20:34 Ответить
и как так можно извертется на пупе, что на пожизненном организовать канал доставки кокса аж из Бразилии. Ну дает полиция Киевщины, Ну дает. Когда в "Перце" рубрика была - страшне перо не в гусака. Ну а как открывается сей ларчик - назначили организатора, ему то строк не добавят. реальный откупился, курьеру условка и все в ажуре. А мусор остается и вроде бы работает -показатель "дает".
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18.07.2021 20:52 Ответить
Смешно...
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18.07.2021 21:02 Ответить
Прямо сейчас почти все ведущие каналы ТВ Украины впаривают осоловевшим телезрителям, что без легализации наркотиков умрут тысячи людей. Уважаемые прежде телеведущие внаглую врут,что без легализации наркотиков просто вся медицина накроется и наркотики это абсолютно безопасно. Завтра,если им прикажут, они с пеной у рта будут вещать о"медицинском кокаине", без которого умрут "тысячи детей". И будут показывать, как сегодня по "Украине" мучения ребенка и нагло врать, что это он мучится "без медицинского каннабиса". Такого шакльего сволочизма я давно по ТВ не видел!
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18.07.2021 21:35 Ответить
Теперь эта дама уже не работает в ОПе, не фоткается с ЗЕ, а пишет книги.
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18.07.2021 21:52 Ответить
Книгу она уже написала,а теперь на канале ахметова ведёт передачу о большой деолигархизации,и,ахметов теперь не олигарх,а инвестор
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18.07.2021 22:25 Ответить
ах вы ж, контрабандисты херовы...запороть наш бизнес пытались?! но у нас на страже контрконтрабастическое руководство...оно будет воевать с "кали" и его приспешниками!

Але, цензор, вы в своем уме - контрабандистов, которые поставляли кокаин из Латинской Америки???
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19.07.2021 01:50 Ответить
 
 