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Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

В понедельник, 19 июля, президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции.

Об этом сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Далее приводим текст Декларации без изменений:

"Мы, главы государств Грузии, Республики Молдова и Украины встретились в Батуми, чтобы укрепить трехстороннее сотрудничество между нашими странами относительно европейской интеграции и подтвердить свои обязательства сотрудничать для мирного, демократического и процветающего европейского будущего Грузии, Молдовы и Украины.

Отношения между ассоциированными партнерами и Европейским Союзом базируются на общих ценностях, на которых построен ЕС, - демократии, уважении прав человека и основных свобод и верховенства права. Мы остаемся преданными соблюдению этих ценностей и продвижению их в наших отношениях на международной арене.

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Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах к ключевым элементам права ЕС.

Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Европейским Союзом.

Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз.

Мы договорились продолжать сотрудничество с институтами ЕС по реализации на практике всех возможностей и потенциала, предусмотренных положениями соглашений об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, предусматривающие постепенную интеграцию во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено соглашениями и не только, где существующий уровень экономической интеграции позволяет дальнейшее согласование политик и регуляторное сближение. В то же время соглашения об ассоциации должны оставаться гибкими инструментами, которые следует обновлять, когда и где это необходимо, для учета развития нормативно-правовой базы и экономического развития, как это предусмотрено в соглашениях.

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Мы будем работать над определением конкретных приоритетов в сферах общего интереса для усиления политического диалога и продвижения экономической и отраслевой интеграции с ЕС, особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, зеленой экономики, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку Восточного партнерства, основанного на общей собственности, взаимных обязательствах и принципах дифференциации и инклюзивности, которое предоставило всем своим партнерам инструменты для укрепления демократии, поддержки экономического развития и продвижения европейской интеграции в соответствии с их интересами, амбициями и возможностями. Мы будем сотрудничать с другими заинтересованными партнерами и институтами ЕС, с тем чтобы Восточное партнерство выработало стратегическую и перспективную повестку дня и оставалось сильной и эффективной политикой, которая отражает потребности, амбиции и стремление каждого партнера, способствует европейской интеграции партнеров, предоставляет соответствующие инструменты для достижения их целей и способствует миру и процветанию в регионе в целом. В этой связи мы приветствуем предложение ЕС по экономическому и инвестиционного плану Восточного партнерства, а также десяти основных целей и флагманских инициатив. Мы ожидаем обсуждения этих предложений с ЕС как части всесторонней повестки дня для приближения Восточных партнеров в ЕС. В то же время мы повторяем свои ожидания по установлению амбициозных долгосрочных целей Восточного партнерства и усиление его стратегического видения. В этом контексте мы считаем, что Саммит Восточного партнерства в декабре должен придать новый политический и стратегический толчок для инициативы, и остаемся готовыми активно привлекаться, чтобы сделать его успешным и ориентированным на результаты.

Признавая важное значение помощи ЕС для реализации амбициозной и комплексной повестки дня европейских реформ, мы будем работать над обеспечением лучшего применения механизмов и инструментов помощи ЕС, в первую очередь инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI), в том числе путем поиска доступа к альтернативным фондам и ресурсам, которые имеются в распоряжении ЕС, на основе принципа обусловленности.

Мы будем стремиться сотрудничать с различными региональными инициативами с участием стран - членов ЕС, дополнять наши усилия, в том числе в сфере конективности, зеленого и цифрового перехода и циркулярной экономики. В этом свете мы обработаем возможности сотрудничества с Инициативой "Триморье" как шаг к достижению целей ЕС по конективности и практической увязке наших государств с ЕС.

Мы будем тесно сотрудничать, чтобы повысить нашу устойчивость для лучшего реагирования на вызовы региональной и европейской безопасности. Мы стремимся сотрудничать с Европейским Союзом в сфере общей политики безопасности и обороны (СПБО), в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстийкости, борьбы с дезинформацией, развития платформ сотрудничества с соответствующими ведомствами и службами ЕС. Мы будем продолжать участвовать в миссиях и операциях в рамках СПБО и делать свой вклад в усилия ЕС для обеспечения мира и стабильности в мире.

Мы надеемся на углубление сотрудничества между нашими государствами и черноморскими партнерами с целью обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Мы напоминаем о Выводах Совета ЕС от 17 июня 2019 года, подтверждающих неизменную приверженность ЕС содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе Черного моря. Мы разделяем беспокойство ЕС относительно вызовов безопасности в регионе Черного моря, подтверждая, что соблюдение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, в том числе свободы судоходства, является ключевым для безопасности и сотрудничества в регионе Черного моря . Мы будем совместно привлекать наших черноморских партнеров для содействия устойчивому развитию региона, а также для того, чтобы в полной мере использовать возможности, которые предоставляет Черное море, для более широкого и безопасного сообщения между Европой и Азией.

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Мы выражаем свою благодарность за твердую поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ Грузии, Республики Молдова и Украины, в том числе путем имплементации соответствующих ограничительных мер, где это необходимо. В связи с этим мы приветствовали подтверждение пяти руководящих принципов ЕС об отношениях ЕС - РФ; мы готовы усилить наше сотрудничество с ЕС по укреплению устойчивости и борьбы с гибридными угрозами. Мы также приветствуем расширение роли и привлечения ЕС к поиску путей мирного решения конфликтов и их имплементации, направленных на восстановление территориальной целостности наших государств.

Понятно, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом. Мы готовы разработать вместе с ЕС пути мирного урегулирования конфликтов и обеспечить длительный мир, стабильность и безопасность в регионе, в том числе путем усиления роли и привлечения ЕС.

В этом контексте мы отметили выводы Европейского совета от 24 июня 2021, в которых лидеры ЕС выразили необходимость дальнейшего углубления и активизации политических, экономических и человеческих связей и сотрудничества с Восточными партнерами с целью повышения их устойчивости, а также признали европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров.

Вступление в Европейский Союз - это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор. Мы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Европейским Союзом. Поддержаны крепкой волей наших народов стать частью европейской семьи, мы едины в своей решимости сотрудничать, чтобы обеспечить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для будущего членства в ЕС наших трех государств".

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Ее Превосходительство Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Ее Превосходительство Президент Республики Молдова Майя Санду

Его Превосходительство Президент Украины Владимир Зеленский

Грузия (4504) евроинтеграция (2124) Зеленский Владимир (20826) Зурабишвили Саломе (99) Молдова (1884) саммит (1192) Украина (45008) Евросоюз (17265) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+12
краще бы они урочысто запустили совместную центрифугу для обогащения урана...
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19.07.2021 19:04 Ответить
+6
Вовочко сказало Санду чому мовчало коли вона йому дзвонила?
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19.07.2021 19:01 Ответить
+4
Дві поважні жіночки провітрили вові памперси після його зустрічі з бабусею Меркль
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19.07.2021 19:11 Ответить
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Шадхен рассказывает в кофейне:
- Чтоб вы знали, я выдаю дочку Ротшильда за сына Рабиновича. Полдела сделано. Осталось угово­рить Ротшильда.
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19.07.2021 19:00 Ответить
Молодці! Все правильно! Вода камінь точить!
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20.07.2021 07:01 Ответить
все правильно..
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19.07.2021 19:01 Ответить
Оккупация - главный довод Путина | Виталий Портников
https://www.youtube.com/watch?v=NfSnv-zDrvQ
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20.07.2021 00:36 Ответить
Вовочко сказало Санду чому мовчало коли вона йому дзвонила?
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19.07.2021 19:01 Ответить
Дві поважні жіночки провітрили вові памперси після його зустрічі з бабусею Меркль
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19.07.2021 19:11 Ответить
краще бы они урочысто запустили совместную центрифугу для обогащения урана...
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19.07.2021 19:04 Ответить
Не помешало бы .Но можно было бы и наладить производство и перевооружение своих армий Нептуном например и Оплотом (Булатом)
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19.07.2021 19:15 Ответить
оплатишь?)из своих трех копеек налогов.
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19.07.2021 19:24 Ответить
Есть более достойные, чье состояние растет каждый год в разы...
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20.07.2021 11:16 Ответить
Касап? Касап, ясна справа.
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19.07.2021 19:10 Ответить
"..Его Превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц.." Булгаков Мастер и Маргарита
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19.07.2021 19:10 Ответить
Дело ясное , что дело темное . Неспокойно на душе как то стало .Зрада зеленая где то рядом притаилась .. и зырит ....зырит как призрак .Из кустов . По всей Европе .Короче ....верните Петю .Я так соскучился по его патужным речам на митингах и перерезанием ленточек возле его конфетных лавок , что без него мне никакая позитивная новость про нашу страну уже более 2 лет как не мила
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19.07.2021 19:31 Ответить
а где тут позитивная новость про "нашу страну"?
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19.07.2021 22:36 Ответить
Це тільки у квартальних клоунів таке можливо.

Зеленський підписує Батумську декларацію про європейську інтеграцію, а голова франції його партії у парламенті слуга Ара хамія https://censor.net/ru/news/3275664/arahamiya_opyt_kompartii_kitaya_v_upravlenii_gosudarstvom_zaslujivaet_podrajaniya_ego_nepremenno_nujno". Призначений преЗедентом спікер у ТКГ люся арестович каже, що https://censor.net/ru/news/3277816/esli_zapad_zahochet_podrujitsya_s_rossieyi_tsenoyi_sdachi_ukrainskih_interesov_my_razvernemsya_na_vostok.
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19.07.2021 19:26 Ответить
https://twitter.com/ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1417155558566727682 20 мин

Знайомтеся, це - речник МЗС.
Він вирішив перервати «мовчанку» уряду та прокоментувати заяви СН та Арестовича щодо курсу на КНР.
«Не будемо штучно стримувати розвиток відносин» з Китаєм. Але хочемо в ЄС та НАТО.
Коментарі відкриті.
Можна задати багато цікавих питань.

Президенти України, Грузії і Молдови підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 3272
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19.07.2021 19:34 Ответить
А не могли б ви, дебіли, сісти і домовитися, щоб пиз.іти однаково і не дратувати українців і весь світ?
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19.07.2021 21:48 Ответить
Здається мені, що "Третій" підписав не читаючи, бо так треба)))
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19.07.2021 19:27 Ответить
ну 'декларація' - це трохи не то... мав бути 'МЕМОРАНДУМ'!
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20.07.2021 01:13 Ответить
"Его Превосходительство Президент Украины Владимир Зеленский"

WTF? что это такое??? С каких пор Зеленский аристократ??? Что это за колхозный совок?
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20.07.2021 01:15 Ответить
"Его ВысоокоПреосвященство нам обещал на небе райское блаженство, Пока же жизнью живем земной, пусть похлопочет от пред Сатаной..))" Песенка из "Трех мушкетеров"
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20.07.2021 09:17 Ответить
Надеютсь, временно занимающий место Президента Украины хоть не членом подписывал?
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20.07.2021 07:38 Ответить
Декларация, звучит гордо!!! Но, может таки подписали Меморандум? От слова "мем"?
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20.07.2021 12:24 Ответить
 
 