Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу
Перуанский избирком официально провозгласил главу леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победителем президентских выборов, прошедших 6 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Комиссия утвердила результат, согласно которому Кастильо поддержали 50,12% избирателей.
Бывший сельский учитель своими популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны завоевал поддержку беднейших слоев населения.
За него проголосовали 8,8 миллиона человек.
Представительница правопопулистской партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, – Кейко Фухимори, которая продолжает политику отца, – отстала от Кастильо примерно на 44 тысяч голосов, набрав около 49,9%.
Ее попытки обжаловать результаты выборов успеха не принесли.
После того, как жюри объявило свой вердикт, Кастильо выступил с речью в столице страны Лиме.
"Мы собираемся работать вместе и объединить эту страну. Мы собираемся отвергнуть все, что идет против демократии", – сказал он.
Как сообщалось, школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
.
У зеленского конкутент. Надеюсь тот настоящий учитель и не является наркоманом.
Імовірно, Кастільо вчився у Зе.
Кругообіг лайна у природі.
Кастильо ничего общего с Голобородько не имеет. Похоже, что он действительно серьезный политик. Ясно, что не без недостатков. Коротко о нем можно прочитать здесь:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Педро_Кастільо/
Кстати, скоро и у нас появятся боевики, которые будут отнимать землю у селян. Они не просто появятся, наверняка их уже готовят.
Главный писюнист оманский, продал свой недосериал в перу?
Интересно сколько он просидит в кресле припизидента.
https://m.youtube.com/watch?v=EO76v5ErAKM