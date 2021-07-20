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Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу

Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу

Перуанский избирком официально провозгласил главу леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победителем президентских выборов, прошедших 6 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Комиссия утвердила результат, согласно которому Кастильо поддержали 50,12% избирателей.

Бывший сельский учитель своими популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны завоевал поддержку беднейших слоев населения.

За него проголосовали 8,8 миллиона человек.

Представительница правопопулистской партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, – Кейко Фухимори, которая продолжает политику отца, – отстала от Кастильо примерно на 44 тысяч голосов, набрав около 49,9%.

Ее попытки обжаловать результаты выборов успеха не принесли.

После того, как жюри объявило свой вердикт, Кастильо выступил с речью в столице страны Лиме.

"Мы собираемся работать вместе и объединить эту страну. Мы собираемся отвергнуть все, что идет против демократии", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: "Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна"

Как сообщалось, школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу.

Автор: 

выборы (24759) Перу (34) Президент (4424)


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Топ комментарии
+19
посмотрим сколько инфляции он родит.
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20.07.2021 10:49 Ответить
+17
Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу - Цензор.НЕТ 648
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20.07.2021 10:57 Ответить
+15
Тоже насмотрелись голобородьки?
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20.07.2021 10:53 Ответить
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посмотрим сколько инфляции он родит.
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20.07.2021 10:49 Ответить
Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу - Цензор.НЕТ 648
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20.07.2021 10:57 Ответить
Брати!
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20.07.2021 13:51 Ответить
Он хотя бы обещал...
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20.07.2021 10:55 Ответить
аяяя-ййй дядя Саша ай-яяя-й дядя Саща вступать в интимную связь с перуанской и по итогу ублюдок братец типа Вовочки..у Пэру....
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20.07.2021 10:56 Ответить
Тоже насмотрелись голобородьки?
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20.07.2021 10:53 Ответить
Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу - Цензор.НЕТ 1337

...
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20.07.2021 10:54 Ответить
Голобородько 2?
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20.07.2021 10:54 Ответить
зарплатню вчителям у 4К$, зниження тарифів, боротьбу з олігархами та корупцією, кінець епохи бідності..?
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20.07.2021 10:55 Ответить
И все-таки греет душу мысль, что где-то в далекой латинской америке живут такие же идиоты, как у нас...
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20.07.2021 11:00 Ответить
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 830
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20.07.2021 11:07 Ответить
Видимо КАЛомойский является тайным учеником Геббельса, если ему так легко удалость 13,5 млн украинцев сделать тупым быдлом, выбравших клоуна.
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20.07.2021 11:15 Ответить
Бабломойський на Г+Г лише слухняно використовцвав те, що присилали з *******, а "мудрий" нарід жер.
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 3756
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20.07.2021 13:14 Ответить
Як казала наша викладачка літератури: "Ви телеідіоти".
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 9807
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20.07.2021 11:04 Ответить
Дураков, допустим, надо учить!
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20.07.2021 11:08 Ответить
Ему противостояли правопопулисты находящиеся при власти, значит это плюс...
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20.07.2021 11:12 Ответить
Педро Кастильо - made in Ukraine ! .
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 6477 .
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20.07.2021 11:13 Ответить
ь
У зеленского конкутент. Надеюсь тот настоящий учитель и не является наркоманом.
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20.07.2021 11:13 Ответить
Жаль, что так получилось в Перу. Но там есть определённый успех в укреплении демократии и институтов власти. Один экс-президент сидит в тюрьме за корупцию, один- застрелился во время ареста, два были вынуждены уволится после обвинений в корупции. Я долго смеялся. То в чём их обвиняли-детские игры по сравнению с мафиозными многоходовочками в Украине. В стране очень много инвестиций из Китая, Японии, США, и ЕС. Учителя получают от 1000 до 1500 дол. Почти все школы частные. Врачи 2-3000 долларов. Много врачей из СНГ.
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20.07.2021 11:14 Ответить
Оказывается, не только такие конченные дебилы , выбравшие президентом клоуна , водятся у нас, а еще и в Перу.
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20.07.2021 11:18 Ответить
Любой школьный учитель априори умнее криворожского КВН-щика, и уж точно его зрителей\избирателей.
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20.07.2021 11:19 Ответить
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 6273
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20.07.2021 11:24 Ответить
В Перу песца точно никогда не видели. А вот тушки морских свинок продаются на базарах лучше чем птица. Жаренная морская свинка отличное порционное блюдо на одного человека, проверено древними инками.
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20.07.2021 11:34 Ответить
Ну, по южноамерикански возможно это будет выглядеть как "жирная капибара"!
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 1256
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20.07.2021 11:41 Ответить
Этих уже не покушаешь. Они там защищены законом. Любят в воде резвиться.
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20.07.2021 11:58 Ответить
Виборців Зеленського у нас називають - зебіли ,, то як будуть називати виборців того Педро ,, -******* , чи що ?? .
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20.07.2021 11:25 Ответить
Наши насмешки над Перу выглядит дико. Перу по ВВП на душу населения на 88 месте в мире, Украина на 111 месте. Как у Гоголя: Над кем смеетесь? Над собой смеетесь.
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20.07.2021 11:26 Ответить
Большинство тех, кому не нравится суть демократии - выбор большинства, сами будут лишены голоса, если вернется эпоха голосования только избранных. В Австралии к примеру вообще участие в выборах обязательно, если только не предоставить уважительную причину отсутствия. Вам не нравится как развивается Австралия?
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20.07.2021 12:07 Ответить
Профессор Преображенский сказал ,- Пропало паровое отопление! Утверждение о том ,что количество дураков в каждом народе не менее 70% ,а чаще и более ,получило подтверждение в Перу. Очередной Голыйбородько отнимет у народа годы на развитие и добьет экономику. Идиотизм не лечится.
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20.07.2021 12:33 Ответить
Перуанський Галабаротька.
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20.07.2021 12:53 Ответить
Зе вчився у Трампа: "https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2819280-persa-rozmova-trampa-j-zelenskogo-pereklad-stenogrami-ukrainskou.html Ви були для нас прикладом. "
Імовірно, Кастільо вчився у Зе.
Кругообіг лайна у природі.
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20.07.2021 14:13 Ответить
Гундявый уже с визитом в Перу собирается, к гадалке не ходить. Голобородьки всех стран соединяйтесь
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20.07.2021 14:19 Ответить
Статья примитизует нового президента Перу. И ботофермы подтявкивают. Это у нас все политики популисты и подлые брехуны, не только наш клоун.
Кастильо ничего общего с Голобородько не имеет. Похоже, что он действительно серьезный политик. Ясно, что не без недостатков. Коротко о нем можно прочитать здесь:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Педро_Кастільо/
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20.07.2021 14:52 Ответить
Ну. Типичный левый популист ,последователь Мадуры и балобол. "Пропало паровое отопление!"
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20.07.2021 15:00 Ответить
Мадуро может быть. Но с Зе ничего общего. Зе из сериала выскочил, а Педро имеет довольно длительную историю действий. Например "З 1980-х років Кастільо служив у місцевому загоні «Ронда Кампесинас[en]» - патрулів, створених перуанськими селянами для захисту від бойовиків «Сендеро Луміносо»". Кстати это его довольно хорошо характеризует. А вы говорите что он балабол.
Кстати, скоро и у нас появятся боевики, которые будут отнимать землю у селян. Они не просто появятся, наверняка их уже готовят.
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20.07.2021 19:08 Ответить
Уже одно имя за себя многое говорит!
Главный писюнист оманский, продал свой недосериал в перу?
Интересно сколько он просидит в кресле припизидента.
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20.07.2021 16:39 Ответить
Когда Беня вернулся из длительного пребывания в Израиле, то вспомнилась песня 7-40:
https://m.youtube.com/watch?v=EO76v5ErAKM
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20.07.2021 19:40 Ответить
 
 