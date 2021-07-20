Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу

Перуанский избирком официально провозгласил главу леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победителем президентских выборов, прошедших 6 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Комиссия утвердила результат, согласно которому Кастильо поддержали 50,12% избирателей.

Бывший сельский учитель своими популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны завоевал поддержку беднейших слоев населения.

За него проголосовали 8,8 миллиона человек.

Представительница правопопулистской партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, – Кейко Фухимори, которая продолжает политику отца, – отстала от Кастильо примерно на 44 тысяч голосов, набрав около 49,9%.

Ее попытки обжаловать результаты выборов успеха не принесли.

После того, как жюри объявило свой вердикт, Кастильо выступил с речью в столице страны Лиме.

"Мы собираемся работать вместе и объединить эту страну. Мы собираемся отвергнуть все, что идет против демократии", – сказал он.

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Как сообщалось, школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу.