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Новости
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За три года мы намерены построить 25 новых индустриальных парков, - Чернышов

За три года мы намерены построить 25 новых индустриальных парков, - Чернышов

Правительство намерено построить 25 новых индустриальных парков за ближайшие три года, сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник. 

"На протяжении ближайших трех лет правительство Украины намерено построить 25 новых индустриальных парков, создавая условия и инвестируя государственные средства в создание таких объектов", – сказал министр.

Он уточнил, что среди нынешних 50 индустриальных парков в действительности работают около 10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине

Чернышев напомнил, что в парламенте зарегистрированы два законопроекта с поправками в Налоговый и Таможенный кодексы, содержащие фискальные стимулы для индустриальных парков. Законопроекты предусматривают возможность для участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов.

"Они будут приняты осенью", – отметил Алексей Чернышов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание индустриальных парков в Украине. ВР приняла за основу проект закона

Министр также добавил, что второго чтения ожидает законопроект о перезапуске индустриальных парков.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перезапуске индустриальных парков №4416-1. Он предусматривает, в частности, для резидентов ИП компенсацию доли инвестиций от 15% до 70% капитальных расходов в первые три года в зависимости от объема экспорта компании, компенсацию от 30% до 70% процентных платежей по кредиту в зависимости от объема экспорта, а также 50%-ную компенсацию стоимости подключения к электросетям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я бы очень хотел, чтобы вся Украина была индустриальным парком, но надо двигаться пошагово", - Гройсман

строительство (1997) индустриальный парк (9) Алексей Чернышов (151)


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Топ комментарии
+15
Угу, і посадити 1млрд дерев. Не забудьте.
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20.07.2021 12:35 Ответить
+7
а за прошедших два? сколько индустриальных парков настроили???
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20.07.2021 12:38 Ответить
+7
хоть бы по ямке выкопали))))
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20.07.2021 12:38 Ответить
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Угу, і посадити 1млрд дерев. Не забудьте.
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20.07.2021 12:35 Ответить
хоть бы по ямке выкопали))))
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20.07.2021 12:38 Ответить
Вони вам не коти!
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20.07.2021 12:50 Ответить
отож ))))
***

он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему лакеем открываешь двери он кот
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20.07.2021 13:01 Ответить
За три года мы намерены построить 25 новых индустриальных парков, - Чернышов - Цензор.НЕТ 932
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20.07.2021 13:09 Ответить
доминирует и унижает ? ))))
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20.07.2021 13:31 Ответить
Ще місто-курорт біля Затоки мали побудувати
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20.07.2021 12:48 Ответить
Буде десь трошки не так. Виділять по 200 тисяч ГА під кожний парк. Та засіють там мільярд «дерев» коноплі. Ну а вже потім, Луна, Марс, та далекі планети.
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20.07.2021 12:59 Ответить
Де цих казкарів беруть? Якась фабрика їх продукує чи що?
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20.07.2021 12:36 Ответить
Кокаин действует кратковременно, вызывая прилив сил и ощущения эйфории. Длительность эффекта - около 30-50 минут. В состоянии наркотического опьянения у потребителей наблюдаются следующие психоэмоциональные признаки:Чрезмерная разговорчивость;Ощущение эйфории;Отсутствие адекватной оценки мыслей и речи;Завышенная самооценка;Раскрепощенное поведение;Восприимчивость к критике и отсутствие самокритики.
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20.07.2021 12:52 Ответить
а за прошедших два? сколько индустриальных парков настроили???
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20.07.2021 12:38 Ответить
в прошлом году вывели из Украины почти 900 миллионов долларов ,а при порохе они были почти 2 миллиарда каждый год - подонки вы просто и все
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20.07.2021 12:39 Ответить
Зедебилы вы бы не ломали оставшееся!!
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20.07.2021 12:40 Ответить
Только денег дайте украсть! Мы вам ещё наобещаем на десятки лет вперёд. Бла...бла...бла......
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20.07.2021 12:42 Ответить
а шо со старыми парками?
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20.07.2021 12:44 Ответить
Для хера этот бред нужен? Налог на выведенный капитал решает те же задачи, но для всех и в любом месте Украины! А не в резервациях "для своих", они же налоговые черные дыры.
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20.07.2021 12:45 Ответить
Що входить в поняття «індустріальний парк»!?
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20.07.2021 12:45 Ответить
выделение и воровство денег на проект. отчуждение и продажа земли
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20.07.2021 12:46 Ответить
Я направду. Це офісні будинки? Виробництво? Що це таке?
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20.07.2021 12:53 Ответить
Ручной налоговый статус.
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20.07.2021 12:54 Ответить
через индустриальные парки своровали свои первые капиталы донецкие
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20.07.2021 12:55 Ответить
Тобто, це податкові «оазиси»?
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20.07.2021 12:56 Ответить
В такому випадку, цьому довгоносику на фоті нічого не треба «будувати» або взагалі щось робити, тільки рахувати готівку. Клас!
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20.07.2021 12:57 Ответить
На приклад: ось тут у нас взяли ліцензію на добування…піску. ОК! Держава вам збудує «індустріальний парк»! Із всією інфраструктурою! Він про це говорить? І аж 25 штук збудують!?
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20.07.2021 12:55 Ответить
да ничего не входит.
Трындежь для отвода глаз.

Это политика зележопых:
- разворовывать все, до чего дотянешься
- но при этом постоянно трындеть, трындеть и трындеть пиплосу про новые и новые перспективы - одна другой краше.

Отменим вообще коммуналку!
Рост ВВП на 40 %!
Экономический взлет!
Миллиард деревьев!
Университет будущего!
100 новых аэропортов! 1000 новых стадионов!!!

Не сделано вообще ни хрена - нет даже планов, нет проектной документации, даже заданий на создание проектной документации.
Просто - шум в сми
Шоу аля Квартал.
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20.07.2021 13:16 Ответить
враньё
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20.07.2021 12:46 Ответить
Как только деревья посадим...мечты, мечты, мечты.... Мрійники ви наші!
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20.07.2021 12:46 Ответить
Ну гроші може і виділять,бо причину вже вигадали, але ,ані парків ,ні дерев можете не чекати,було би обіцяно.А ось оце -" участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов" ,-будьте впевнеі "учасниками" цього розпилу стане уся зелена кумпания в голові з коломойським і ахметовим. .
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20.07.2021 12:47 Ответить
Вы вакцинацию сделать не в состоянии, а тут индустриальные парки. Целых 25 штук.
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20.07.2021 12:48 Ответить
Індустріальні парки за рахунок бюджету. А в парках посадимо міліард дерев. А посередині побудуємо Університет Зєлєскага.
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20.07.2021 12:49 Ответить
Когда вынуждены доганять эпоху индустриализации век спустя
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20.07.2021 12:59 Ответить
Та давай уже 25 000 000 парков!
Чтоб каждому зебилу - по парку в зубы и нехай парится.

Интересно, а сахар и олия к тому времени по сколько будут?
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20.07.2021 13:06 Ответить
Ага...сахар уже нормась, - по 37 гривен. Не то шо при барыгах по 16...
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20.07.2021 13:11 Ответить
Где????!
Я вон сунулся сдуру - или вообще нет (здравствуй, ссср), или по 40 на базаре.

Киев.
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20.07.2021 13:17 Ответить
Вчера заплатил 52 гривни за мороженое и килограм сахару. Только дома дошло шо сахар по был уже по 37. Я его покупаю кило в два месяца.
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20.07.2021 13:26 Ответить
На сегодняшний день Зеленский (или разные чиновники от его имени) заявил о желании построить в Украине:
- Космодром (и запустить 7 спутников до 2025 года; один из них - до конца 2021 года).
- - Национальную авиакомпанию.
- Новый университет.
- - Голливуд.
- Диснейленд.
- - Биолабораторию для производства вакцин.
- Аэропорт на Донбассе.
- - Магистраль «Киев-Кишенев».
- Новый город на берегу Черного моря.
- А также тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотню реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, 16 новых и реконструированных аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов циклопических масштабов, десятки технологических парков и ипотечный бум, который накроет украинцев лавиной уже в этом году.
- Видите планов громадье? Представляете, сколько он еще всякого захочет построить за следующие три года? (Анатолій Дацюк)
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20.07.2021 13:10 Ответить
А 25 парков? Пропустили?
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20.07.2021 13:12 Ответить
За три года мы намерены построить 25 новых индустриальных парков, - Чернышов - Цензор.НЕТ 8758
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20.07.2021 13:20 Ответить
Построили 50, работают 10, построят еще 25 будут работать всего 15 судя по логике. У нынешней власти прошла уже почти половина каденции, а они все про планы на будущее. Покажите было/стало, за 2,5 года и все увидят что большинство свершений со знаком "минус". Но брехать они умеют, это ж не дрова рубить.
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20.07.2021 13:21 Ответить
Обьяните мне не наркоману, нафига нам эти индустриальные парки за бюджетные деньги? Лучше прекратите кошмарить бизнес и иностранных ивесторов, через пару-тройку лет развития, они вам бесплатно эти парки понастраивают. Хотя зебилам нужны стройки, чтобы украсть денег сейчас и вывести бабло в офшоры
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20.07.2021 13:42 Ответить
А морди не тріснуть від такого апетиту до бабла?
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20.07.2021 13:52 Ответить
Смешно!
Неужели в Украине всего 25 крутых пацанов, которым:
- получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование,
- импортного НДС на оборудование и
- от налога на прибыль на 10 лет. ???
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20.07.2021 13:58 Ответить
может 25 миллиардов?
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20.07.2021 18:36 Ответить
 
 