За три года мы намерены построить 25 новых индустриальных парков, - Чернышов

Правительство намерено построить 25 новых индустриальных парков за ближайшие три года, сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник.

"На протяжении ближайших трех лет правительство Украины намерено построить 25 новых индустриальных парков, создавая условия и инвестируя государственные средства в создание таких объектов", – сказал министр.

Он уточнил, что среди нынешних 50 индустриальных парков в действительности работают около 10.

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Чернышев напомнил, что в парламенте зарегистрированы два законопроекта с поправками в Налоговый и Таможенный кодексы, содержащие фискальные стимулы для индустриальных парков. Законопроекты предусматривают возможность для участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов.

"Они будут приняты осенью", – отметил Алексей Чернышов.

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Министр также добавил, что второго чтения ожидает законопроект о перезапуске индустриальных парков.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перезапуске индустриальных парков №4416-1. Он предусматривает, в частности, для резидентов ИП компенсацию доли инвестиций от 15% до 70% капитальных расходов в первые три года в зависимости от объема экспорта компании, компенсацию от 30% до 70% процентных платежей по кредиту в зависимости от объема экспорта, а также 50%-ную компенсацию стоимости подключения к электросетям.

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