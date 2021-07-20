За три года мы намерены построить 25 новых индустриальных парков, - Чернышов
Правительство намерено построить 25 новых индустриальных парков за ближайшие три года, сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник.
"На протяжении ближайших трех лет правительство Украины намерено построить 25 новых индустриальных парков, создавая условия и инвестируя государственные средства в создание таких объектов", – сказал министр.
Он уточнил, что среди нынешних 50 индустриальных парков в действительности работают около 10.
Чернышев напомнил, что в парламенте зарегистрированы два законопроекта с поправками в Налоговый и Таможенный кодексы, содержащие фискальные стимулы для индустриальных парков. Законопроекты предусматривают возможность для участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов.
"Они будут приняты осенью", – отметил Алексей Чернышов.
Министр также добавил, что второго чтения ожидает законопроект о перезапуске индустриальных парков.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перезапуске индустриальных парков №4416-1. Он предусматривает, в частности, для резидентов ИП компенсацию доли инвестиций от 15% до 70% капитальных расходов в первые три года в зависимости от объема экспорта компании, компенсацию от 30% до 70% процентных платежей по кредиту в зависимости от объема экспорта, а также 50%-ную компенсацию стоимости подключения к электросетям.
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он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему лакеем открываешь двери он кот
Трындежь для отвода глаз.
Это политика зележопых:
- разворовывать все, до чего дотянешься
- но при этом постоянно трындеть, трындеть и трындеть пиплосу про новые и новые перспективы - одна другой краше.
Отменим вообще коммуналку!
Рост ВВП на 40 %!
Экономический взлет!
Миллиард деревьев!
Университет будущего!
100 новых аэропортов! 1000 новых стадионов!!!
Не сделано вообще ни хрена - нет даже планов, нет проектной документации, даже заданий на создание проектной документации.
Просто - шум в сми
Шоу аля Квартал.
Чтоб каждому зебилу - по парку в зубы и нехай парится.
Интересно, а сахар и олия к тому времени по сколько будут?
Я вон сунулся сдуру - или вообще нет (здравствуй, ссср), или по 40 на базаре.
Киев.
- Космодром (и запустить 7 спутников до 2025 года; один из них - до конца 2021 года).
- - Национальную авиакомпанию.
- Новый университет.
- - Голливуд.
- Диснейленд.
- - Биолабораторию для производства вакцин.
- Аэропорт на Донбассе.
- - Магистраль «Киев-Кишенев».
- Новый город на берегу Черного моря.
- А также тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотню реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, 16 новых и реконструированных аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов циклопических масштабов, десятки технологических парков и ипотечный бум, который накроет украинцев лавиной уже в этом году.
- Видите планов громадье? Представляете, сколько он еще всякого захочет построить за следующие три года? (Анатолій Дацюк)
Неужели в Украине всего 25 крутых пацанов, которым:
- получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование,
- импортного НДС на оборудование и
- от налога на прибыль на 10 лет. ???