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2/3 Украины могут стать зоной рискованного земледелия, - министр агрополитики Лещенко

2/3 Украины могут стать зоной рискованного земледелия, - министр агрополитики Лещенко

Изменение температурного режима может привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил во время дискуссии в рамках Национального диалога по вопросу продовольственных систем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Лещенко отметил, что сельское хозяйство очень чувствительно к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров".

"Мы видим, что температурный режим вырос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия", - сказал министр.

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По мнению чиновника, глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства - прежде всего, речь и дет о риске снижения производительности производства, потери устойчивости экосистем, ухудшения качества жизни людей.

"Мы считаем, что нам нужно переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий. Увеличить долю органической продукции. Очень существенной является реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году", - подчеркнул министр.

По его убеждению, очень важным является вопрос "о наказании и контроле за незаконной распашкой природоохранных территорий, восстановлением лесополос", а также группа вопросов по "консервации земель с целью облесение, ощелачивания и ревитализации".

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На очереди - необходимость полномасштабного просмотра механизмов реализации как аграрной, так и экологической политики, считает министр.

Автор: 

сельское хозяйство (332) экология (1609) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+9
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https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1417534994277412873 33 мин

Тільки тепер зрозуміла, чому 100 років тому МОВЧАЛИ ПРО ГОЛОДОМОР.
Не лише тому, що боялись КДБ.
А тому, що відчували те саме, що зараз відчувають усі, хто підтримував Зеленського.
ПРОВИНУ. СПІВУЧАСТЬ.
І звісно, страх понести відповідальність за скоєне (наборолись з буржуями, суки!)
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20.07.2021 20:54 Ответить
+9
А ви більше посадок пиляйте, більше свердловин на воду набийте, кукурудзи і сояшник навіть на клумбах садіть, заплави розоріть або забудуйте....
І тд і тп
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20.07.2021 20:56 Ответить
+7
Смысл статьи одним предложением: "Срочно продавайте землю, холопы"
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20.07.2021 21:21 Ответить
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https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1417534994277412873 33 мин

Тільки тепер зрозуміла, чому 100 років тому МОВЧАЛИ ПРО ГОЛОДОМОР.
Не лише тому, що боялись КДБ.
А тому, що відчували те саме, що зараз відчувають усі, хто підтримував Зеленського.
ПРОВИНУ. СПІВУЧАСТЬ.
І звісно, страх понести відповідальність за скоєне (наборолись з буржуями, суки!)
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20.07.2021 20:54 Ответить
а зрошувальні системи порізали на металобрухт ! тай дощі ідуть так , що розмивають грунт і вимивають рослини ...
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20.07.2021 20:55 Ответить
Их декоммунизировали. Хотя это не имеет значение: фермерских хозяйств скорее всего не будет, а если землю скупят иностранцы или крупные агрофирмы - это будет их головная боль чем и как поливать.
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20.07.2021 21:57 Ответить
коли я на минулому тижні проводив обприскування то виливав за одну ніч 80-90 тон води , так це звичайне обприскування . полив це 50-70 тон води на гектар ! тож чий це буде головний біль побачимо...
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20.07.2021 22:18 Ответить
А таки різали...Під переможні фанфари,під дикі завивання журналюг-псевдоекологів (де вони тепер?!),під шаманські свистопляски різного роду проходимців-академіків від сільського господарства і т.д. і т.ін. Порушили все і всея: осушувальні,зрошувальні системи,системи подвійного меліоративного призначення. Всю гідротехнічну галузь с/г призначення пустили,практично, під ніж разом із колгоспами і радгоспами. Ламати- не будувати,багато не треба знати! Великодержавні придурки,абсолютні барани і невігласи. Меліоровані землі с/г призначення вельми цінуються у всьому цивілізованому світі і вони є дуже дорогими .Є,та тільки не в Україні,де все цінне і корисне абороздерибанюється,або руйнується...
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20.07.2021 23:25 Ответить
А ви більше посадок пиляйте, більше свердловин на воду набийте, кукурудзи і сояшник навіть на клумбах садіть, заплави розоріть або забудуйте....
І тд і тп
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20.07.2021 20:56 Ответить
соняшник бере воду на полі на якому росте ,накопичує і тут випаровує ,а також затіняє грунт не даючи пересихати грунту і зайвому випаровуванню формуючи мікроклімат . а гектар ріпаку виробляє в 4 рази більше кисню ніж гектар лісу . чи хай краще ростуть бур'яни , як в 2000-х?
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20.07.2021 21:19 Ответить
У всьому баланс потрібен. Земля, вода і повітря на жаль є вичерпними ресурсами.
А в Україні вони експлуатуються варварськи
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20.07.2021 21:24 Ответить
ось тут я повністю згоден ! а ще все це глобально забруднюється в тому числі дешевими і дуже шкідливими китайськими пестицидами ! 80 % пестицидів які я вносив цього року китайські генерики .
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20.07.2021 21:30 Ответить
Така то воно так, тільки чернозем по соняшнику з ріпаком на стає рудим и пилючкою вітром здмухується...
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20.07.2021 23:04 Ответить
чернозем стає рудим ? соняшник і ріпак щільно закривають землю від вітру , тож не пиши дурниць ! агрономічну освіту маєш ?
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20.07.2021 23:20 Ответить
Паразит уничтожает своего носителя...ничто не ново под луной.
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20.07.2021 21:18 Ответить
Смысл статьи одним предложением: "Срочно продавайте землю, холопы"
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20.07.2021 21:21 Ответить
Китайцы разберутся что с землёй делать, а Вова их деньги с удовольствием освоит. Районы, кварталы, жилые массивы...
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20.07.2021 22:06 Ответить
Якщо цим... керманичам дозволити покерувати десь у Сахарі, спочатку все буде добре. А потім пісок закінчиться.
...Я от думаю: може, настав час створити яке-небудь Міністерство Вар'ятів в Україні? І щоб таке чудо ним керувало?..
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20.07.2021 21:42 Ответить
Зебанутим нема покою.
Як "органічне" виробництво покращить екологію?
Безконтрольним розмноженням бур'янів та шкідників з хворобами? Хіба що як ото все культурне повиздихає, а по ім буде екологічно як в кам'яному віці. Одні будяки.
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20.07.2021 21:54 Ответить
Смеялись над Греттой, а оно вон как близко оказывается...
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20.07.2021 22:05 Ответить
А якщо ще більше кацапського рапсу і соняшника висаджувати і пиляти посадки - то всі 73,74%
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20.07.2021 23:02 Ответить
Как проспать страну за 30 лет? Пример на опыте Украины
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21.07.2021 08:10 Ответить
Ізраїль все життя на 100% у "зоні ризикованого землеробства", в годує весь Близький Схід.
Бо у нього немає такого міністра агрополітики Лещенко - зє-біла. І, як наслідок, ізраїльтяни не знають про ці зони. Вони просто на піску будують казку!
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21.07.2021 08:43 Ответить
Глуховский район Сумской области..... Здесь так и происходит. СРАНЫЕ АГРАРИИ ВОДУ ДЛЯ АЗБАВЛЕНИЯ ЯДОВ НАБИРАЮТ В РЕЧКУАХ И КАРЬЕРАХ. СКОРО ТУТ БУДЕТ ПУСТЫНЯ..
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21.07.2021 09:04 Ответить
РАЗБАВЛЕНИЯ
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21.07.2021 09:05 Ответить
Ну що ж.... євреї зробили з Ізраїля пустелю, то і з України зроблять без проблем
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21.07.2021 12:24 Ответить
 
 