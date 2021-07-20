2/3 Украины могут стать зоной рискованного земледелия, - министр агрополитики Лещенко
Изменение температурного режима может привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия.
Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил во время дискуссии в рамках Национального диалога по вопросу продовольственных систем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Лещенко отметил, что сельское хозяйство очень чувствительно к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров".
"Мы видим, что температурный режим вырос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия", - сказал министр.
По мнению чиновника, глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства - прежде всего, речь и дет о риске снижения производительности производства, потери устойчивости экосистем, ухудшения качества жизни людей.
"Мы считаем, что нам нужно переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий. Увеличить долю органической продукции. Очень существенной является реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году", - подчеркнул министр.
По его убеждению, очень важным является вопрос "о наказании и контроле за незаконной распашкой природоохранных территорий, восстановлением лесополос", а также группа вопросов по "консервации земель с целью облесение, ощелачивания и ревитализации".
На очереди - необходимость полномасштабного просмотра механизмов реализации как аграрной, так и экологической политики, считает министр.
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https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1417534994277412873 33 мин
Тільки тепер зрозуміла, чому 100 років тому МОВЧАЛИ ПРО ГОЛОДОМОР.
Не лише тому, що боялись КДБ.
А тому, що відчували те саме, що зараз відчувають усі, хто підтримував Зеленського.
ПРОВИНУ. СПІВУЧАСТЬ.
І звісно, страх понести відповідальність за скоєне (наборолись з буржуями, суки!)
І тд і тп
А в Україні вони експлуатуються варварськи
...Я от думаю: може, настав час створити яке-небудь Міністерство Вар'ятів в Україні? І щоб таке чудо ним керувало?..
Як "органічне" виробництво покращить екологію?
Безконтрольним розмноженням бур'янів та шкідників з хворобами? Хіба що як ото все культурне повиздихає, а по ім буде екологічно як в кам'яному віці. Одні будяки.
Бо у нього немає такого міністра агрополітики Лещенко - зє-біла. І, як наслідок, ізраїльтяни не знають про ці зони. Вони просто на піску будують казку!