2/3 Украины могут стать зоной рискованного земледелия, - министр агрополитики Лещенко

Изменение температурного режима может привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил во время дискуссии в рамках Национального диалога по вопросу продовольственных систем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Лещенко отметил, что сельское хозяйство очень чувствительно к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров".

"Мы видим, что температурный режим вырос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия", - сказал министр.

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По мнению чиновника, глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства - прежде всего, речь и дет о риске снижения производительности производства, потери устойчивости экосистем, ухудшения качества жизни людей.

"Мы считаем, что нам нужно переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий. Увеличить долю органической продукции. Очень существенной является реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году", - подчеркнул министр.

По его убеждению, очень важным является вопрос "о наказании и контроле за незаконной распашкой природоохранных территорий, восстановлением лесополос", а также группа вопросов по "консервации земель с целью облесение, ощелачивания и ревитализации".

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На очереди - необходимость полномасштабного просмотра механизмов реализации как аграрной, так и экологической политики, считает министр.