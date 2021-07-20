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2/3 України можуть стати зоною ризикованого землеробства, - міністр агрополітики Лещенко

2/3 України можуть стати зоною ризикованого землеробства, - міністр агрополітики Лещенко

Зміна температурного режиму може призвести до того, що дві третини території України стануть зоною ризикованого землеробства.

Про це міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив під час дискусії в межах Національного діалогу з питання продовольчих систем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Лещенко зазначив, що сільське господарство дуже вразливе до кліматичних змін, і вже сьогодні в Україні кліматичні зони землеробства зсуваються на північ "на сотні кілометрів".

"Ми бачимо, що температурний режим зріс більш як на 1 градус за Цельсієм за 10 років. І це дуже серйозно впливає на зону землеробства. Якщо говорити об'єктивно, з такою динамікою, як сьогодні, ми можемо дійти до ситуації, коли 2/3 території України стануть зоною ризикованого землеробства", - сказав міністр.

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На думку урядовця, глобальна зміна клімату несе дуже великі загрози для сільського господарства - насамперед, зниження продуктивності виробництва, втрати стійкості екосистем, погіршення якості життя людей.

"Ми вважаємо, що нам потрібно переходити до більш ощадливих засобів обробітку ґрунту з точки зору технологій. Збільшити частку органічної продукції. Дуже суттєвою є реалізація політики зрошення і меліорації, стратегія якої була закладена урядом ще в 2019 році", - наголосив міністр.

На його переконання, дуже важливим є питання "про покарання і контроль за незаконне розорювання природоохоронних територій, відновлення лісосмуг", а також група питань стосовно "консервації земель з метою заліснення, залужнення і ревіталізації".

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На часі - необхідність повномасштабного перегляду механізмів реалізіації як аграрної, так і екологічної політики, вважає міністр.

Автор: 

сільське господарство (741) екологія (1357) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+9
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https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1417534994277412873 33 мин

Тільки тепер зрозуміла, чому 100 років тому МОВЧАЛИ ПРО ГОЛОДОМОР.
Не лише тому, що боялись КДБ.
А тому, що відчували те саме, що зараз відчувають усі, хто підтримував Зеленського.
ПРОВИНУ. СПІВУЧАСТЬ.
І звісно, страх понести відповідальність за скоєне (наборолись з буржуями, суки!)
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20.07.2021 20:54 Відповісти
+9
А ви більше посадок пиляйте, більше свердловин на воду набийте, кукурудзи і сояшник навіть на клумбах садіть, заплави розоріть або забудуйте....
І тд і тп
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20.07.2021 20:56 Відповісти
+7
Смысл статьи одним предложением: "Срочно продавайте землю, холопы"
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20.07.2021 21:21 Відповісти
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https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1417534994277412873 33 мин

Тільки тепер зрозуміла, чому 100 років тому МОВЧАЛИ ПРО ГОЛОДОМОР.
Не лише тому, що боялись КДБ.
А тому, що відчували те саме, що зараз відчувають усі, хто підтримував Зеленського.
ПРОВИНУ. СПІВУЧАСТЬ.
І звісно, страх понести відповідальність за скоєне (наборолись з буржуями, суки!)
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20.07.2021 20:54 Відповісти
а зрошувальні системи порізали на металобрухт ! тай дощі ідуть так , що розмивають грунт і вимивають рослини ...
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20.07.2021 20:55 Відповісти
Их декоммунизировали. Хотя это не имеет значение: фермерских хозяйств скорее всего не будет, а если землю скупят иностранцы или крупные агрофирмы - это будет их головная боль чем и как поливать.
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20.07.2021 21:57 Відповісти
коли я на минулому тижні проводив обприскування то виливав за одну ніч 80-90 тон води , так це звичайне обприскування . полив це 50-70 тон води на гектар ! тож чий це буде головний біль побачимо...
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20.07.2021 22:18 Відповісти
А таки різали...Під переможні фанфари,під дикі завивання журналюг-псевдоекологів (де вони тепер?!),під шаманські свистопляски різного роду проходимців-академіків від сільського господарства і т.д. і т.ін. Порушили все і всея: осушувальні,зрошувальні системи,системи подвійного меліоративного призначення. Всю гідротехнічну галузь с/г призначення пустили,практично, під ніж разом із колгоспами і радгоспами. Ламати- не будувати,багато не треба знати! Великодержавні придурки,абсолютні барани і невігласи. Меліоровані землі с/г призначення вельми цінуються у всьому цивілізованому світі і вони є дуже дорогими .Є,та тільки не в Україні,де все цінне і корисне абороздерибанюється,або руйнується...
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20.07.2021 23:25 Відповісти
А ви більше посадок пиляйте, більше свердловин на воду набийте, кукурудзи і сояшник навіть на клумбах садіть, заплави розоріть або забудуйте....
І тд і тп
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20.07.2021 20:56 Відповісти
соняшник бере воду на полі на якому росте ,накопичує і тут випаровує ,а також затіняє грунт не даючи пересихати грунту і зайвому випаровуванню формуючи мікроклімат . а гектар ріпаку виробляє в 4 рази більше кисню ніж гектар лісу . чи хай краще ростуть бур'яни , як в 2000-х?
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20.07.2021 21:19 Відповісти
У всьому баланс потрібен. Земля, вода і повітря на жаль є вичерпними ресурсами.
А в Україні вони експлуатуються варварськи
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20.07.2021 21:24 Відповісти
ось тут я повністю згоден ! а ще все це глобально забруднюється в тому числі дешевими і дуже шкідливими китайськими пестицидами ! 80 % пестицидів які я вносив цього року китайські генерики .
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20.07.2021 21:30 Відповісти
Така то воно так, тільки чернозем по соняшнику з ріпаком на стає рудим и пилючкою вітром здмухується...
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20.07.2021 23:04 Відповісти
чернозем стає рудим ? соняшник і ріпак щільно закривають землю від вітру , тож не пиши дурниць ! агрономічну освіту маєш ?
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20.07.2021 23:20 Відповісти
Паразит уничтожает своего носителя...ничто не ново под луной.
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20.07.2021 21:18 Відповісти
Смысл статьи одним предложением: "Срочно продавайте землю, холопы"
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20.07.2021 21:21 Відповісти
Китайцы разберутся что с землёй делать, а Вова их деньги с удовольствием освоит. Районы, кварталы, жилые массивы...
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20.07.2021 22:06 Відповісти
Якщо цим... керманичам дозволити покерувати десь у Сахарі, спочатку все буде добре. А потім пісок закінчиться.
...Я от думаю: може, настав час створити яке-небудь Міністерство Вар'ятів в Україні? І щоб таке чудо ним керувало?..
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20.07.2021 21:42 Відповісти
Зебанутим нема покою.
Як "органічне" виробництво покращить екологію?
Безконтрольним розмноженням бур'янів та шкідників з хворобами? Хіба що як ото все культурне повиздихає, а по ім буде екологічно як в кам'яному віці. Одні будяки.
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20.07.2021 21:54 Відповісти
Смеялись над Греттой, а оно вон как близко оказывается...
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20.07.2021 22:05 Відповісти
А якщо ще більше кацапського рапсу і соняшника висаджувати і пиляти посадки - то всі 73,74%
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20.07.2021 23:02 Відповісти
Как проспать страну за 30 лет? Пример на опыте Украины
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21.07.2021 08:10 Відповісти
Ізраїль все життя на 100% у "зоні ризикованого землеробства", в годує весь Близький Схід.
Бо у нього немає такого міністра агрополітики Лещенко - зє-біла. І, як наслідок, ізраїльтяни не знають про ці зони. Вони просто на піску будують казку!
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21.07.2021 08:43 Відповісти
Глуховский район Сумской области..... Здесь так и происходит. СРАНЫЕ АГРАРИИ ВОДУ ДЛЯ АЗБАВЛЕНИЯ ЯДОВ НАБИРАЮТ В РЕЧКУАХ И КАРЬЕРАХ. СКОРО ТУТ БУДЕТ ПУСТЫНЯ..
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21.07.2021 09:04 Відповісти
РАЗБАВЛЕНИЯ
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21.07.2021 09:05 Відповісти
Ну що ж.... євреї зробили з Ізраїля пустелю, то і з України зроблять без проблем
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21.07.2021 12:24 Відповісти
 
 