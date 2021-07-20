2/3 України можуть стати зоною ризикованого землеробства, - міністр агрополітики Лещенко
Зміна температурного режиму може призвести до того, що дві третини території України стануть зоною ризикованого землеробства.
Про це міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив під час дискусії в межах Національного діалогу з питання продовольчих систем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Лещенко зазначив, що сільське господарство дуже вразливе до кліматичних змін, і вже сьогодні в Україні кліматичні зони землеробства зсуваються на північ "на сотні кілометрів".
"Ми бачимо, що температурний режим зріс більш як на 1 градус за Цельсієм за 10 років. І це дуже серйозно впливає на зону землеробства. Якщо говорити об'єктивно, з такою динамікою, як сьогодні, ми можемо дійти до ситуації, коли 2/3 території України стануть зоною ризикованого землеробства", - сказав міністр.
На думку урядовця, глобальна зміна клімату несе дуже великі загрози для сільського господарства - насамперед, зниження продуктивності виробництва, втрати стійкості екосистем, погіршення якості життя людей.
"Ми вважаємо, що нам потрібно переходити до більш ощадливих засобів обробітку ґрунту з точки зору технологій. Збільшити частку органічної продукції. Дуже суттєвою є реалізація політики зрошення і меліорації, стратегія якої була закладена урядом ще в 2019 році", - наголосив міністр.
На його переконання, дуже важливим є питання "про покарання і контроль за незаконне розорювання природоохоронних територій, відновлення лісосмуг", а також група питань стосовно "консервації земель з метою заліснення, залужнення і ревіталізації".
На часі - необхідність повномасштабного перегляду механізмів реалізіації як аграрної, так і екологічної політики, вважає міністр.
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https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1417534994277412873 33 мин
Тільки тепер зрозуміла, чому 100 років тому МОВЧАЛИ ПРО ГОЛОДОМОР.
Не лише тому, що боялись КДБ.
А тому, що відчували те саме, що зараз відчувають усі, хто підтримував Зеленського.
ПРОВИНУ. СПІВУЧАСТЬ.
І звісно, страх понести відповідальність за скоєне (наборолись з буржуями, суки!)
І тд і тп
А в Україні вони експлуатуються варварськи
...Я от думаю: може, настав час створити яке-небудь Міністерство Вар'ятів в Україні? І щоб таке чудо ним керувало?..
Як "органічне" виробництво покращить екологію?
Безконтрольним розмноженням бур'янів та шкідників з хворобами? Хіба що як ото все культурне повиздихає, а по ім буде екологічно як в кам'яному віці. Одні будяки.
Бо у нього немає такого міністра агрополітики Лещенко - зє-біла. І, як наслідок, ізраїльтяни не знають про ці зони. Вони просто на піску будують казку!