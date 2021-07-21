Завтра глава МИД Венгрии Сийярто посетит Украину: планируется поездка на Донбасс
Председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит 22 июля Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба и Сийярто проведут переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация безопасности в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, а также актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии, передает Цензор.НЕТ.
По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы.
Министры также осуществят совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где ознакомятся с ситуацией с безопасностью и усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.
22 июля в 10.05 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.
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як не гівно, так тріска
поучительная поездка
а взагалі, не варто було б допускати до лінії розмежування представників країн, що загрожують нацбезпеці.
Сиярту должен лично увидеть к чему приводит дружба с хутиным и выполнение хотелок хремля