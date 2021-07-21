За первые полгода нейтрализовали более тысячи кибератак на госресурсы Украины, - СБУ

Более 1 тыс. кибератак и инцидентов на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры в течение первого полугодия 2021 года нейтрализовали киберспециалисты СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Активизация таких атак была зафиксирована в апреле-мае. В это время происходила концентрация воинских формирований РФ вдоль украинской границы.

Одна из масштабных кибератак, блокированная СБУ, - действия хакерской группировки "Armageddon", подконтрольной ФСБ РФ. Хакеры пытались поразить системы электронного документооборота, чтобы получить доступ к секретным данным украинских органов государственной власти.

Также киберспециалисты блокировали деятельность 8 ботоферм с мощностью более 35 тыс. аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент.

За полгода СБУ привлекла к уголовной ответственности 60 человек (22 граждан осуждены).

В частности, сообщено о подозрении так называемому "заместителю министра информации "ДНР", который организовывал дезинформационные кампании против Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

Кроме того, запрещен въезд в нашу страну 46 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете.

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Также киберспециалисты СБУ подготовили материалы для ввода в мае санкций СНБО в отношении 224 вебресурсов, а также 198 юридических и 15 физических лиц, действовавших против Украины. Ограничения были применены и к трем электронным платежным системам, причастным к финансированию террористической деятельности.

Всего по материалам СБУ в январе-июне было начато 334 уголовных производства. Часть из них касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и автоматизированных сетей.

Среди них - масштабная спецоперация, проводившаяся совместно с ФБР США, Тайной Службой США и Национальной полицией Франции. Спецслужбы пресекли деятельность хакеров, которые своим вредоносным программным обеспечением "Egregor" и "Maze" нанесли более 80 млн долл. убытков компаниям из Европы и США. Также СБУ была блокировала работу конвертационных центров на Харьковщине и Житомирщине. Они нанесли госбюджету ущерб на 5,2 млрд грн.

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