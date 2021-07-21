За перші півроку нейтралізували понад тисячу кібератак на держресурси України, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували понад 1 тис. кібератак та інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури протягом першого півріччя 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Активізація таких атак була зафіксована у квітні-травні. Нагадаємо, що у цей час відбувалася концентрація військових формувань РФ вздовж українського кордону.

Одна з масштабних кібератак, заблокована СБУ, – дії хакерського угруповання "Armageddon", підконтрольного ФСБ РФ. Хакери намагалися вразити системи електронного документообігу, щоб отримати доступ до секретних даних українських органів державної влади.

Також кіберфахівці припинили діяльність 8 ботоферм потужністю понад 35 тисяч акаунтів, які поширювали деструктивний контент.

Наприклад, викрито керовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які діяли на території 8 областей і чия активність збіглася з "тарифними протестами". Ще одна агентурна мережа російських спецслужб впливала на настрої українців через Telegram-акаунти, інша – через канали "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".

Щоб захистити національну інформаційну безпеку, за ці пів року СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 60 осіб (22 громадян засуджено).

Зокрема, оголошено підозру так званому "заступнику міністра інформації "ДНР", який організовував дезінформаційні кампанії проти України. Наразі його оголошено у розшук.

Крім того, заборонено в’їзд у нашу країну 46 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті.

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Також кіберфахівці СБУ підготували матеріали для введення у травні санкцій з боку РНБО до 224 вебресурсів, а також 198 юридичних та 15 фізичних осіб, які діяли на шкоду нашій державі. Обмеження були застосовані і до трьох електронних платіжних систем, причетних до фінансування терористичної діяльності.

Загалом за матеріалами кіберпідрозділів СБУ у січні-червні було розпочато 334 кримінальні провадження. Частина з них стосується несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж.

Серед таких – масштабна спецоперація, що проводилася спільно з ФБР США, Таємною Службою США та Національною поліцією Франції. Спецслужби припинили діяльність хакерів, які своїм шкідливим програмним забезпеченням "Egregor" та "Maze" вразили понад 150 компаній з Європи та США, завдавши понад 80 млн дол. збитків.

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