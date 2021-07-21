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Новости
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"Ермак продвигает на главу БЭБ начальника ДФС Мельника", - Данилюк

Власть активно продвигает нынешнего главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщил сооснователь Центра национальной устойчивости и развития, экс-секретарь СНБО и глава Минфина, а также кандидат на должность главы нового органа Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Какой же сейчас план у власти? Он очень прост - провести Мельника, который в настоящее время является руководителем ГФС", - сказал Данилюк на пресс-конференции на тему "БЭБ: очередной карательный монстр или ключ к развитию страны".

"Он понятный, контролируемый, обеспечивает выполнение политических заказов Офиса (Президента. – Ред), именно он борется с мэром Киева Кличко и не видит никаких других проблем вокруг", – добавил Данилюк.

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Он напомнил, что в конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек - трое представителей от СНБО, столько же от Кабмина, еще трое - от Верховной Рады.

"Это политически зависимая конкурсная комиссия, там нет международных экспертов, как при отборе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – подчеркнул Данилюк.

Он также призвал бизнес активно включиться в этот процесс. При этом Данилюк назвал два главных риска для нового органа - если его возглавит "контролируемый человек" и если другие правоохранительные органы продолжат дублировать полномочия относительно экономических и финансовых преступлений.

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"Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор. Но наихудший сценарий – это когда такие структуры как СБУ и Нацполиция сохранят свои полномочия (по расследованию экономических преступлений. – Ред)", – добавил Данилюк.

Как сообщалось, заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов, в том числе экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, нынешний глава ГФС Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. БЭБ должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

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конкурс (1143) Данилюк Александр (469) Бюро экономической безопасности (211)


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Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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21.07.2021 16:01 Ответить
Молодец Зеля, теперь будут воровать ещё больше😁😁😁😁
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21.07.2021 21:15 Ответить
Такой же жулик Данилюк бьётся за портфель аки лев!
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21.07.2021 22:31 Ответить
отмывается.... не ради себя разумеется ради мира и прогресса........
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21.07.2021 23:00 Ответить
театыр абсурда почти достиг своего аппогэя... ещё немного меделей с данилюками/гончарука
ми/разумковыми/степановыми/таранами и прочими..... любовниками и любовницами (тут не надо крычать и горячиться потомушож 2.5 года назад зюзю любили всемстадионом и эти пер
сонажи тоже его любили.... вот потому они его любовники) идумаю шо уже всем хватитЪ........
шо кушайтенеобляпойтесь уже будет некуда кушать..... уже нету местов..... а афтору спасибо шо он наконец глава нового органа а то мы уже стали волноваться как он там......
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21.07.2021 22:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2lc5mvB68R8
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21.07.2021 22:59 Ответить
Данилюка, Зеленский выгнал, теперь он кажен день описывает, глубину пропасти в которую погружается страна под властью "молодых велосипедистов". А если б не выгнал? Данилюк вместо Данилова составлял бы списки на потешные санкции? И с умным видом разьяснял бы лохам "политку партии и правительства"?
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21.07.2021 22:54 Ответить
не робіть із віслюка крайнього...
У під..асів з ОПушки шалена конкуренція, хто там "любимая жена", а хто "мачо"- Мендельвошка ще напише в книзі...
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22.07.2021 01:54 Ответить
команда 95-го поповнюється
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21.08.2021 11:54 Ответить
 
 