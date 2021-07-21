"Ермак продвигает на главу БЭБ начальника ДФС Мельника", - Данилюк
Власть активно продвигает нынешнего главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом сообщил сооснователь Центра национальной устойчивости и развития, экс-секретарь СНБО и глава Минфина, а также кандидат на должность главы нового органа Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Какой же сейчас план у власти? Он очень прост - провести Мельника, который в настоящее время является руководителем ГФС", - сказал Данилюк на пресс-конференции на тему "БЭБ: очередной карательный монстр или ключ к развитию страны".
"Он понятный, контролируемый, обеспечивает выполнение политических заказов Офиса (Президента. – Ред), именно он борется с мэром Киева Кличко и не видит никаких других проблем вокруг", – добавил Данилюк.
Он напомнил, что в конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек - трое представителей от СНБО, столько же от Кабмина, еще трое - от Верховной Рады.
"Это политически зависимая конкурсная комиссия, там нет международных экспертов, как при отборе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – подчеркнул Данилюк.
Он также призвал бизнес активно включиться в этот процесс. При этом Данилюк назвал два главных риска для нового органа - если его возглавит "контролируемый человек" и если другие правоохранительные органы продолжат дублировать полномочия относительно экономических и финансовых преступлений.
"Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор. Но наихудший сценарий – это когда такие структуры как СБУ и Нацполиция сохранят свои полномочия (по расследованию экономических преступлений. – Ред)", – добавил Данилюк.
Как сообщалось, заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов, в том числе экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, нынешний глава ГФС Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. БЭБ должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.
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ми/разумковыми/степановыми/таранами и прочими..... любовниками и любовницами (тут не надо крычать и горячиться потомушож 2.5 года назад зюзю любили всемстадионом и эти пер
сонажи тоже его любили.... вот потому они его любовники) идумаю шо уже всем хватитЪ........
шо кушайтенеобляпойтесь уже будет некуда кушать..... уже нету местов..... а афтору спасибо шо он наконец глава нового органа а то мы уже стали волноваться как он там......
У під..асів з ОПушки шалена конкуренція, хто там "любимая жена", а хто "мачо"- Мендельвошка ще напише в книзі...