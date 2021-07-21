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Новини
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"Єрмак просуває на голову БЕБ начальника ДФС Мельника", - Данилюк

Влада активно просуває нинішнього главу Державної фіскальної служби (ДФС) Вадима Мельника на посаду глави Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомив співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, екссекретар РНБО і голова Мінфіну, а також кандидат на посаду глави нового органу Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Який же зараз план у влади? Він дуже простий - провести Мельника, який нині є керівником ДФС", - сказав Данилюк на пресконференції на тему "БЕБ: черговий каральний монстр чи ключ до розвитку країни".

"Він зрозумілий, контрольований, забезпечує виконання політичних замовлень Офісу (Президента. - Ред), саме він бореться з мером Києва Кличком і не бачить ніяких інших проблем навколо", - додав Данилюк.

Він нагадав, що в конкурсну комісію з відбору глави нового органу входить дев'ять осіб - троє представників від РНБО, стільки ж від Кабміну, ще троє - від Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з ліквідацією, - Шмигаль

"Це політично залежна конкурсна комісія, там немає міжнародних експертів, як при відборі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - підкреслив Данилюк.

Він також закликав бізнес активно включитися в цей процес. При цьому Данилюк назвав два головні ризики для нового органу - якщо його очолить "контрольована людина" і якщо інші правоохоронні органи продовжать дублювати повноваження щодо економічних і фінансових злочинів.

"Якщо БЕБ очолить контрольована людина з корумпованим минулим, це буде вирок. Але найгірший сценарій - це коли такі структури як СБУ і Нацполіція збережуть свої повноваження (з розслідування економічних злочинів. - Ред.)", - додав Данилюк.

Як повідомлялося, заявки на участь в конкурсі на главу БЕБ подали 57 кандидатів, в тому числі ексміністр фінансів і екссекретар РНБО Олександр Данилюк, нинішній глава ДФС Вадим Мельник та колишній в.о. глави ДФС Сергій Солодченко. БЕБ має запрацювати 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже в процесі ліквідації.

Також читайте: На пост глави Бюро економічної безпеки подали заявки 57 осіб. СПИСОК

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Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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21.07.2021 16:01 Відповісти
Молодец Зеля, теперь будут воровать ещё больше😁😁😁😁
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21.07.2021 21:15 Відповісти
Такой же жулик Данилюк бьётся за портфель аки лев!
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21.07.2021 22:31 Відповісти
отмывается.... не ради себя разумеется ради мира и прогресса........
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21.07.2021 23:00 Відповісти
театыр абсурда почти достиг своего аппогэя... ещё немного меделей с данилюками/гончарука
ми/разумковыми/степановыми/таранами и прочими..... любовниками и любовницами (тут не надо крычать и горячиться потомушож 2.5 года назад зюзю любили всемстадионом и эти пер
сонажи тоже его любили.... вот потому они его любовники) идумаю шо уже всем хватитЪ........
шо кушайтенеобляпойтесь уже будет некуда кушать..... уже нету местов..... а афтору спасибо шо он наконец глава нового органа а то мы уже стали волноваться как он там......
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21.07.2021 22:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2lc5mvB68R8
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21.07.2021 22:59 Відповісти
Данилюка, Зеленский выгнал, теперь он кажен день описывает, глубину пропасти в которую погружается страна под властью "молодых велосипедистов". А если б не выгнал? Данилюк вместо Данилова составлял бы списки на потешные санкции? И с умным видом разьяснял бы лохам "политку партии и правительства"?
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21.07.2021 22:54 Відповісти
не робіть із віслюка крайнього...
У під..асів з ОПушки шалена конкуренція, хто там "любимая жена", а хто "мачо"- Мендельвошка ще напише в книзі...
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22.07.2021 01:54 Відповісти
команда 95-го поповнюється
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21.08.2021 11:54 Відповісти
 
 