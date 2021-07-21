"Єрмак просуває на голову БЕБ начальника ДФС Мельника", - Данилюк

Влада активно просуває нинішнього главу Державної фіскальної служби (ДФС) Вадима Мельника на посаду глави Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомив співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, екссекретар РНБО і голова Мінфіну, а також кандидат на посаду глави нового органу Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Який же зараз план у влади? Він дуже простий - провести Мельника, який нині є керівником ДФС", - сказав Данилюк на пресконференції на тему "БЕБ: черговий каральний монстр чи ключ до розвитку країни".

"Він зрозумілий, контрольований, забезпечує виконання політичних замовлень Офісу (Президента. - Ред), саме він бореться з мером Києва Кличком і не бачить ніяких інших проблем навколо", - додав Данилюк.

Він нагадав, що в конкурсну комісію з відбору глави нового органу входить дев'ять осіб - троє представників від РНБО, стільки ж від Кабміну, ще троє - від Верховної Ради.

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"Це політично залежна конкурсна комісія, там немає міжнародних експертів, як при відборі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - підкреслив Данилюк.

Він також закликав бізнес активно включитися в цей процес. При цьому Данилюк назвав два головні ризики для нового органу - якщо його очолить "контрольована людина" і якщо інші правоохоронні органи продовжать дублювати повноваження щодо економічних і фінансових злочинів.

"Якщо БЕБ очолить контрольована людина з корумпованим минулим, це буде вирок. Але найгірший сценарій - це коли такі структури як СБУ і Нацполіція збережуть свої повноваження (з розслідування економічних злочинів. - Ред.)", - додав Данилюк.

Як повідомлялося, заявки на участь в конкурсі на главу БЕБ подали 57 кандидатів, в тому числі ексміністр фінансів і екссекретар РНБО Олександр Данилюк, нинішній глава ДФС Вадим Мельник та колишній в.о. глави ДФС Сергій Солодченко. БЕБ має запрацювати 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже в процесі ліквідації.

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