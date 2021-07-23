Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь
Систематическое невыполнение и нарушение требований языкового закона телерадиоорганизациями может угрожать национальной безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Фейсбуке.
"Сознательное и систематическое невыполнение и нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" может расцениваться как посягательство на определенный Конституцией Украины и настоящим Законом юридический статус украинского языка как государственного, так как "любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины", - написал Креминь.
Он отметил, что по результатам мониторинга эфира общенациональных телеканалов подавляющее большинство телерадиоорганизаций четко выполняет норму языкового закона. Но, по его словам, в деятельности отдельных телеканалов, как скажем "Интер" и "Украина", продолжают фиксироваться трансляции фильмов и сериалов не на государственном языке, что является нарушением требований закона.
"Призываю телерадиоорганизации и в дальнейшем неуклонно выполнять нормы части 6 статьи 23 Закона и обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов и сериалов на государственном языке. Борьба за информационное пространство - одна из главных сражений за украинский язык", - подчеркнул Креминь.
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г+г сегодня говорят "скотов" опять на кацапском запустили
три дня на украинском - начался вой быдла. и вот сегодня "по просьбам трудящихся"
хто?
Сидят две бабки, пьют чай. Одна другой говорит:
- Слышь, Никитична, а у нас то в подъезде
алкаши каждый вечер приходят и пьют, и пьют…
А потом на другой день приходят и обратно
водку пьют и пьют… И через день около мусоропровода сидят и пьют и пьют…
- А суть то где?
- Так прямо в подъезде и ссуть…
кацапня ето первая прохавала и крепко держит его за то, чем он лабает по роялю...
ох и долго же придется все ето выдыхать-переламывать - доживут не все...
Снять квоты, и голосовать просмотрами. Каналы которые не смотрят быстренько обанкротятся.
Кому не подобається - є інтернет. Без альтернатив.
90% чиновников в Украине украиноязычные. Именно поэтому мы в десятке самых развитых стран Мира.
а прикривати ці канали к ****