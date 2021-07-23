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Новости Языковой вопрос
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Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь

Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь

Систематическое невыполнение и нарушение требований языкового закона телерадиоорганизациями может угрожать национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Фейсбуке.

"Сознательное и систематическое невыполнение и нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" может расцениваться как посягательство на определенный Конституцией Украины и настоящим Законом юридический статус украинского языка как государственного, так как "любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины", - написал Креминь.

Он отметил, что по результатам мониторинга эфира общенациональных телеканалов подавляющее большинство телерадиоорганизаций четко выполняет норму языкового закона. Но, по его словам, в деятельности отдельных телеканалов, как скажем "Интер" и "Украина", продолжают фиксироваться трансляции фильмов и сериалов не на государственном языке, что является нарушением требований закона.

"Призываю телерадиоорганизации и в дальнейшем неуклонно выполнять нормы части 6 статьи 23 Закона и обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов и сериалов на государственном языке. Борьба за информационное пространство - одна из главных сражений за украинский язык", - подчеркнул Креминь.

Также читайте: Шесть национальных телеканалов продолжают показ фильмов на русском языке, - языковой омбудсмен Креминь

Автор: 

украинский язык (1192) язык (3780) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+14
так позакройте их нафиг, делов то..
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23.07.2021 01:36 Ответить
+11
Так принимайте меры а не патякайте языками... Ах да ЗЕкремль мешает..
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23.07.2021 01:30 Ответить
+9
пора лишать лицензии
г+г сегодня говорят "скотов" опять на кацапском запустили
три дня на украинском - начался вой быдла. и вот сегодня "по просьбам трудящихся"
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23.07.2021 01:45 Ответить
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Так принимайте меры а не патякайте языками... Ах да ЗЕкремль мешает..
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23.07.2021 01:30 Ответить
так позакройте их нафиг, делов то..
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23.07.2021 01:36 Ответить
пора лишать лицензии
г+г сегодня говорят "скотов" опять на кацапском запустили
три дня на украинском - начался вой быдла. и вот сегодня "по просьбам трудящихся"
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23.07.2021 01:45 Ответить
вы от серьезно сейчас? хто будет лишать? - буба?, коломой?, разумков?, ермак?, груша?, сорри - арахимик-кетаец?
хто?
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23.07.2021 02:04 Ответить
є таке, фрагмент побачив
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23.07.2021 08:49 Ответить
Вы так страну профукаете, балбесы.
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23.07.2021 02:13 Ответить
Просто анекдот где-то по теме.
Сидят две бабки, пьют чай. Одна другой говорит:
- Слышь, Никитична, а у нас то в подъезде
алкаши каждый вечер приходят и пьют, и пьют…
А потом на другой день приходят и обратно
водку пьют и пьют… И через день около мусоропровода сидят и пьют и пьют…
- А суть то где?
- Так прямо в подъезде и ссуть…
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23.07.2021 02:15 Ответить
зе-суки, явно на парашку работают
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23.07.2021 02:44 Ответить
а вы зелень на 2й срок выберите - на есперанто с кацапсим акцентом заговорите вместе со всеми каналами....
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23.07.2021 02:57 Ответить
для бубы ето просто 5-ти годовой корпоратив (не сезонный) с невиданной аудиторией.
кацапня ето первая прохавала и крепко держит его за то, чем он лабает по роялю...

ох и долго же придется все ето выдыхать-переламывать - доживут не все...
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23.07.2021 03:05 Ответить
Высказал глубокую озабоченность.
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23.07.2021 08:21 Ответить
ПРОПОНУЮ НЕ ДИВИТИСЬ ТБ КАНАЛИ ЯКІ ГУТАРЯТЬ ПО РАСЄЙСЬКІ
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23.07.2021 08:29 Ответить
Вот это правильно!
Снять квоты, и голосовать просмотрами. Каналы которые не смотрят быстренько обанкротятся.
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23.07.2021 09:20 Ответить
Ти згоден, що російськомовне телебачення дивляться дегенерати?
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23.07.2021 13:06 Ответить
Даже больше, любое телевидение смотрят только дегенераты.
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23.07.2021 14:43 Ответить
Я про інше - в Україні повинна бути тільки українська мова на ТБ і радіо.
Кому не подобається - є інтернет. Без альтернатив.
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23.07.2021 21:32 Ответить
Больше всего национальной безопасности угрожают - тупые чиновники!
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23.07.2021 09:18 Ответить
тупые русскоязычные чиновники! чому тупий - тому, що русскаязичьний! чому русскаязичьний - тому, що тупий!
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23.07.2021 12:57 Ответить
Вы правы!
90% чиновников в Украине украиноязычные. Именно поэтому мы в десятке самых развитых стран Мира.
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23.07.2021 14:42 Ответить
Дійсно треба не лякати і ******* заяви на цю тему ,
а прикривати ці канали к ****
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23.07.2021 10:02 Ответить
Історія цивілізвції не пам'ятає такого, щоб окупант перейшов на мову окупованого.
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23.07.2021 10:46 Ответить
А Болгарія!
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23.07.2021 11:37 Ответить
І знову, про українську націю, права якої порушує все російськомовне в Україні, ні слова. Жоден громадянин України не зобов'язаний знати державну мову Російської Федерації.
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23.07.2021 13:11 Ответить
"Шовіні́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. chauvinisme, в англ. версії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC джингоїзм ) - ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу (нації) над іншими народами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F націями ) з метою обґрунтування свого «права» на їх дискримінацію або пригнічення." Тi, що коментують, себе не пiзнаете? А...! Колода в оцi не дае!
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23.07.2021 19:22 Ответить
 
 