Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь

Систематическое невыполнение и нарушение требований языкового закона телерадиоорганизациями может угрожать национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Фейсбуке.

"Сознательное и систематическое невыполнение и нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" может расцениваться как посягательство на определенный Конституцией Украины и настоящим Законом юридический статус украинского языка как государственного, так как "любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины", - написал Креминь.

Он отметил, что по результатам мониторинга эфира общенациональных телеканалов подавляющее большинство телерадиоорганизаций четко выполняет норму языкового закона. Но, по его словам, в деятельности отдельных телеканалов, как скажем "Интер" и "Украина", продолжают фиксироваться трансляции фильмов и сериалов не на государственном языке, что является нарушением требований закона.

"Призываю телерадиоорганизации и в дальнейшем неуклонно выполнять нормы части 6 статьи 23 Закона и обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов и сериалов на государственном языке. Борьба за информационное пространство - одна из главных сражений за украинский язык", - подчеркнул Креминь.

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