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Новини Мовне питання
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Порушення телеканалами мовного закону загрожує національній безпеці, - Кремінь

Порушення телеканалами мовного закону загрожує національній безпеці, - Кремінь

Систематичне невиконання та порушення вимог мовного закону телерадіоорганізаціями може загрожувати національній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у фейсбуці.

"Свідоме та систематичне невиконання та порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" може розцінюватися як зазіхання на визначений Конституцією України та цим Законом юридичний статус української мови як державної, бо "будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України", - написав Кремень.

Він зазначив, що за результатами моніторингу ефіру загальнонаціональних телеканалів переважна більшість телерадіоорганізацій чітко виконує норму мовного закону. Але, за його словами, в діяльності окремих телеканалів, як скажімо "Інтер" і "Україна", продовжують фіксуватися трансляції фільмів і серіалів не державною мовою, що є порушенням вимог закону.

Читайте також: Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською мовою, - мовний омбудсмен Кремінь

"Закликаю телерадіоорганізації і надалі неухильно виконувати норми частини 6 статті 23 Закону та забезпечити демонстрування у своїх ефірах фільмів та серіалів державною мовою. Боротьба за інформаційний простір - одна з головних битв за українську!", - наголосив Кремінь.

Автор: 

українська мова (836) мова (742) Кремінь Тарас (152)


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Топ коментарі
+14
так позакройте их нафиг, делов то..
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23.07.2021 01:36 Відповісти
+11
Так принимайте меры а не патякайте языками... Ах да ЗЕкремль мешает..
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23.07.2021 01:30 Відповісти
+9
пора лишать лицензии
г+г сегодня говорят "скотов" опять на кацапском запустили
три дня на украинском - начался вой быдла. и вот сегодня "по просьбам трудящихся"
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23.07.2021 01:45 Відповісти
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Так принимайте меры а не патякайте языками... Ах да ЗЕкремль мешает..
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23.07.2021 01:30 Відповісти
так позакройте их нафиг, делов то..
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23.07.2021 01:36 Відповісти
пора лишать лицензии
г+г сегодня говорят "скотов" опять на кацапском запустили
три дня на украинском - начался вой быдла. и вот сегодня "по просьбам трудящихся"
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23.07.2021 01:45 Відповісти
вы от серьезно сейчас? хто будет лишать? - буба?, коломой?, разумков?, ермак?, груша?, сорри - арахимик-кетаец?
хто?
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23.07.2021 02:04 Відповісти
є таке, фрагмент побачив
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23.07.2021 08:49 Відповісти
Вы так страну профукаете, балбесы.
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23.07.2021 02:13 Відповісти
Просто анекдот где-то по теме.
Сидят две бабки, пьют чай. Одна другой говорит:
- Слышь, Никитична, а у нас то в подъезде
алкаши каждый вечер приходят и пьют, и пьют…
А потом на другой день приходят и обратно
водку пьют и пьют… И через день около мусоропровода сидят и пьют и пьют…
- А суть то где?
- Так прямо в подъезде и ссуть…
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23.07.2021 02:15 Відповісти
зе-суки, явно на парашку работают
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23.07.2021 02:44 Відповісти
а вы зелень на 2й срок выберите - на есперанто с кацапсим акцентом заговорите вместе со всеми каналами....
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23.07.2021 02:57 Відповісти
для бубы ето просто 5-ти годовой корпоратив (не сезонный) с невиданной аудиторией.
кацапня ето первая прохавала и крепко держит его за то, чем он лабает по роялю...

ох и долго же придется все ето выдыхать-переламывать - доживут не все...
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23.07.2021 03:05 Відповісти
Высказал глубокую озабоченность.
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23.07.2021 08:21 Відповісти
ПРОПОНУЮ НЕ ДИВИТИСЬ ТБ КАНАЛИ ЯКІ ГУТАРЯТЬ ПО РАСЄЙСЬКІ
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23.07.2021 08:29 Відповісти
Вот это правильно!
Снять квоты, и голосовать просмотрами. Каналы которые не смотрят быстренько обанкротятся.
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23.07.2021 09:20 Відповісти
Ти згоден, що російськомовне телебачення дивляться дегенерати?
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23.07.2021 13:06 Відповісти
Даже больше, любое телевидение смотрят только дегенераты.
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23.07.2021 14:43 Відповісти
Я про інше - в Україні повинна бути тільки українська мова на ТБ і радіо.
Кому не подобається - є інтернет. Без альтернатив.
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23.07.2021 21:32 Відповісти
Больше всего национальной безопасности угрожают - тупые чиновники!
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23.07.2021 09:18 Відповісти
тупые русскоязычные чиновники! чому тупий - тому, що русскаязичьний! чому русскаязичьний - тому, що тупий!
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23.07.2021 12:57 Відповісти
Вы правы!
90% чиновников в Украине украиноязычные. Именно поэтому мы в десятке самых развитых стран Мира.
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23.07.2021 14:42 Відповісти
Дійсно треба не лякати і ******* заяви на цю тему ,
а прикривати ці канали к ****
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23.07.2021 10:02 Відповісти
Історія цивілізвції не пам'ятає такого, щоб окупант перейшов на мову окупованого.
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23.07.2021 10:46 Відповісти
А Болгарія!
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23.07.2021 11:37 Відповісти
І знову, про українську націю, права якої порушує все російськомовне в Україні, ні слова. Жоден громадянин України не зобов'язаний знати державну мову Російської Федерації.
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23.07.2021 13:11 Відповісти
"Шовіні́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. chauvinisme, в англ. версії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC джингоїзм ) - ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу (нації) над іншими народами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F націями ) з метою обґрунтування свого «права» на їх дискримінацію або пригнічення." Тi, що коментують, себе не пiзнаете? А...! Колода в оцi не дае!
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23.07.2021 19:22 Відповісти
 
 