Порушення телеканалами мовного закону загрожує національній безпеці, - Кремінь
Систематичне невиконання та порушення вимог мовного закону телерадіоорганізаціями може загрожувати національній безпеці України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у фейсбуці.
"Свідоме та систематичне невиконання та порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" може розцінюватися як зазіхання на визначений Конституцією України та цим Законом юридичний статус української мови як державної, бо "будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України", - написав Кремень.
Він зазначив, що за результатами моніторингу ефіру загальнонаціональних телеканалів переважна більшість телерадіоорганізацій чітко виконує норму мовного закону. Але, за його словами, в діяльності окремих телеканалів, як скажімо "Інтер" і "Україна", продовжують фіксуватися трансляції фільмів і серіалів не державною мовою, що є порушенням вимог закону.
"Закликаю телерадіоорганізації і надалі неухильно виконувати норми частини 6 статті 23 Закону та забезпечити демонстрування у своїх ефірах фільмів та серіалів державною мовою. Боротьба за інформаційний простір - одна з головних битв за українську!", - наголосив Кремінь.
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г+г сегодня говорят "скотов" опять на кацапском запустили
три дня на украинском - начался вой быдла. и вот сегодня "по просьбам трудящихся"
хто?
Сидят две бабки, пьют чай. Одна другой говорит:
- Слышь, Никитична, а у нас то в подъезде
алкаши каждый вечер приходят и пьют, и пьют…
А потом на другой день приходят и обратно
водку пьют и пьют… И через день около мусоропровода сидят и пьют и пьют…
- А суть то где?
- Так прямо в подъезде и ссуть…
кацапня ето первая прохавала и крепко держит его за то, чем он лабает по роялю...
ох и долго же придется все ето выдыхать-переламывать - доживут не все...
Снять квоты, и голосовать просмотрами. Каналы которые не смотрят быстренько обанкротятся.
Кому не подобається - є інтернет. Без альтернатив.
90% чиновников в Украине украиноязычные. Именно поэтому мы в десятке самых развитых стран Мира.
а прикривати ці канали к ****