Скандальную профессора Бильченко уволили из университета Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Евгения Бильченко уволена в связи с ликвидацией кафедры. В университете предлагают уволенным сотрудникам новые должности на конкурсной основе.

Об увольнении Бильченко несколько дней назад сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня уволили. Ну, вот. Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали", - написала Бильченко.

В опубликованном ею письме от университета указано, что кафедру культурологии и философской антропологии ликвидируют в связи с изменением штатного расписания, а ее должность подлежит сокращению.

Администрация университета сообщила в комментарии "Радіо Свобода", что не рассматривала отдельно вопрос о профессоре Бильченко. А также что сотрудникам ликвидированных кафедр предложили с нового года занять на конкурсной основе должности научно-педагогических сотрудников.

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Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". После этого ее отстранили от занятий.