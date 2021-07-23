Скандальную профессора Бильченко уволили из университета Драгоманова. ДОКУМЕНТ
Евгения Бильченко уволена в связи с ликвидацией кафедры. В университете предлагают уволенным сотрудникам новые должности на конкурсной основе.
Об увольнении Бильченко несколько дней назад сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Меня уволили. Ну, вот. Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали", - написала Бильченко.
В опубликованном ею письме от университета указано, что кафедру культурологии и философской антропологии ликвидируют в связи с изменением штатного расписания, а ее должность подлежит сокращению.
Администрация университета сообщила в комментарии "Радіо Свобода", что не рассматривала отдельно вопрос о профессоре Бильченко. А также что сотрудникам ликвидированных кафедр предложили с нового года занять на конкурсной основе должности научно-педагогических сотрудников.
Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". После этого ее отстранили от занятий.
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Не чув сентенцію: "Дайте філософу папір і час - і він доведе Вам що-завгодно!"?
Напевно жомову яму не розробили ще до потрібних розмірів. Напевно, лише трохи більше ніж у іншого "відомого наукІвця" ))
Вон, в Крыму на форумах пишут - "Мы не такую Россию ждали!" А пришла, какая есть
Эта хитрая професорня все так обставила, чтобы "увольнение" не было настоящим увольнением.