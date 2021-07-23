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Скандальную профессора Бильченко уволили из университета Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Скандальную профессора Бильченко уволили из университета Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Евгения Бильченко уволена в связи с ликвидацией кафедры. В университете предлагают уволенным сотрудникам новые должности на конкурсной основе.

Об увольнении Бильченко несколько дней назад сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня уволили. Ну, вот. Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали", - написала Бильченко.

В опубликованном ею письме от университета указано, что кафедру культурологии и философской антропологии ликвидируют в связи с изменением штатного расписания, а ее должность подлежит сокращению.

Администрация университета сообщила в комментарии "Радіо Свобода", что не рассматривала отдельно вопрос о профессоре Бильченко. А также что сотрудникам ликвидированных кафедр предложили с нового года занять на конкурсной основе должности научно-педагогических сотрудников.

Читайте: Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". После этого ее отстранили от занятий

Скандальную профессора Бильченко уволили из университета Драгоманова 01

Автор: 

увольнение (2685) высшее образование (182) Бильченко Евгения (5)


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Топ комментарии
+68
Мечты сбываются.
Чемодан - вокзал - ...
И красотка уже профессор МГУ плюс топ-дива на программах Соловьёва и Скабеевой.
А там баблище не малое крутится.
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23.07.2021 18:18 Ответить
+50
Она наверно защищалась там где и Кива😁
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23.07.2021 18:19 Ответить
+45
Гляньте на фото. Это лицо "рюськогомира".
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23.07.2021 18:21 Ответить
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Страница 2 из 2
она скорее всего, сделала карьеру во времена ссср, защитила диссертацию по научному коммунизму
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23.07.2021 22:49 Ответить
_По антинаучному. Наука изучает действительность, а коммунизм - это утопическая фантазия. Бредовая идея больных дегенератов вроде гидроцефала, известного под кличкой (как у жывотных вместо имени) ленин.
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23.07.2021 22:59 Ответить
ну позвольте. кто же ее в подочистку принимал?
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23.07.2021 20:23 Ответить
Проффессорша на улице не останется - ей уже предложили эпизодические роли второго плана в "95 квартале". Очень понравился её натуральный клоунский нос....Надо только подкрасить его синей краской....И уши прицепить.... И колпак....
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23.07.2021 20:29 Ответить
Потрібна кримінальна стаття за промосковську пропаганду.мОсква,це ворог.
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23.07.2021 20:38 Ответить
Нехай щастить
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23.07.2021 20:57 Ответить
так а я вапще ни понял, как эту окацапленую чупакабру вапще на работу в госучреждение приняли. ей максимум шо светит это в Дыныры шота тявкать. почему эта отрыжка досихпор здесь?
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23.07.2021 20:59 Ответить
лишите это уйопище украинской фамилии!!! и депортируйте в козлостан
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23.07.2021 21:01 Ответить
Яка *******.... Де СБУ??? Це создання повинно в сізо бути вже як рік.
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23.07.2021 21:50 Ответить
Так з неї "українка" - як з мене - балерина! Ти що - не бачиш, що з неї семітичні риси пруть відкрито? Та ще й у самому непривабливому для євреїв вигляді! Я не антисеміт - за позитивний відгук про деяких представників єврейської нації останній раз мене "жидярою" не пізніше ніж учора обізвали! Однак Більченко - саме з "маланців", які повністю продалися "русскаму міру" (саме тому вона противиться викладанню державною мовою - бо й своєї не знає - тільки "абщепанятний") а своє "єврейство" згадують лише тоді коли їм вигідно
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24.07.2021 05:55 Ответить
"кафедра философской антропологии" это как? Циркулями черепа мерять на предмет соответствия нормам?
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23.07.2021 21:15 Ответить
Навпаки! Це наука, що здатна довести, що Більченко - це "Мона Ліза" і "Нефертіті" - просто на неї треба подивиться під іншим ракурсом!
Не чув сентенцію: "Дайте філософу папір і час - і він доведе Вам що-завгодно!"?
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24.07.2021 05:46 Ответить
Ущімляють? Нах... на кацапстан!
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23.07.2021 21:46 Ответить
А был бы у нее добрячий мужик с приличным детородным органом, такая куча детей, что о "критических днях" она бы узнавала от знакомых и подруг, разве бы она полезла бы в политику? Или красилась бы в этот жуткий цвет, который хорош только для отпугивания птиц и мелких гризунов на полях? Эх, до чего ж наших милых дам довела эмансипация!
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23.07.2021 22:10 Ответить
Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова - Цензор.НЕТ 2303
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23.07.2021 22:13 Ответить
Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова - Цензор.НЕТ 4111
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23.07.2021 23:04 Ответить
зверек симпатичнее той рыжей нечисти.
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23.07.2021 23:19 Ответить
У Господа хорошее чуство юмора-все у ватки на лице
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24.07.2021 01:22 Ответить
Якби її у ставок кинути - жаби б не їли...
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24.07.2021 17:24 Ответить
Як відомо, у цієї "проффесорки каліфорнійських академій" не було (на велике щастя для НАНУ уникнути такої ганьби )) ступеня доктора наук.
Напевно жомову яму не розробили ще до потрібних розмірів. Напевно, лише трохи більше ніж у іншого "відомого наукІвця" ))
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23.07.2021 22:20 Ответить
У меня нет вопросов на тему "Что это тут может преподавать", у меня вопрос - что это вообще тут делает?
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23.07.2021 23:34 Ответить
Приглашают же в Якутию! Ласты в клешни и будет счастье! Не, сидит в ненавистной стране, тараканша зачем-то.
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24.07.2021 00:14 Ответить
Так это особенность русскомирцев - ибо Россия такая страна, любить которую надо с безопасного расстояния.

Вон, в Крыму на форумах пишут - "Мы не такую Россию ждали!" А пришла, какая есть
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30.01.2022 22:36 Ответить
Такое ,,лицо,, даже бить страшно
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24.07.2021 01:26 Ответить
Маска с Хелловина?
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24.07.2021 01:46 Ответить
Ох, что-то мне подсказывает, что оно еще может вернуться. Они ведь не уволилили ее, а просто сократили должность, которую она занимала. При этом предложили ей рассмотреть вариант с переводом на другие вакантные должности в университете.

Эта хитрая професорня все так обставила, чтобы "увольнение" не было настоящим увольнением.
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24.07.2021 07:17 Ответить
І багато ТАМ таких, яким в Україні не подобається Україна?
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24.07.2021 09:24 Ответить
Уважаемая профессор Бельченко, Вам и Вашим однодумцам, а таких немало, нужно создать мсвой вуз, университет, Украине такой чрезвычайно необходим!Возродите в Киеве у-т Св. Владимира, было такое намерение неск. Лет тому назад.
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24.07.2021 11:13 Ответить
О, ще один ватний Самовдоволений Слін!
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24.07.2021 17:22 Ответить
Вот у меня реально рабовшему на стыке наук,-биологии,физике,химии и электроники были реальные достижения в микологии и получил звание.И меня всегда окружала куча безмозглых куриц,-которые на основе старых работ публикуемых в ежегодных научных брошурах СССР пытаются создать себе научное звание.Оне жутко обижаются что старая и замызганая тема,надëрганая из разных статей вдруг не находит должного понимания.И попросту скучна,стара, и и попросту идиотична.И таких с посволения сказать научных работников пруд пруди.
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24.07.2021 15:43 Ответить
Как человек имеющий два патента на изобретения, родившийся и работающий при совке, скажу - ПОДЕЛОМ...
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24.07.2021 15:51 Ответить
У портретній галереї професора Ломброзо для цієї гарнюні відшукалось би місце.
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24.07.2021 17:20 Ответить
Але ж якийсь гурман оце прийняв на посаду.
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26.07.2021 15:08 Ответить
Такий(-а) самий(-а), як і це чудовисько. Інших варіантів я просто не бачу.
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26.07.2021 15:59 Ответить
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