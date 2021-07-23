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Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Євгенію Більченко звільнено у зв'язку з ліквідацією кафедри. В університеті пропонують звільненим співробітникам нові посади на конкурсній основі.

Про звільнення Більченко кілька днів тому повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене звільнили. Ну от. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали", - написала Більченко.

В опублікованому нею листі від університету вказано, що кафедру культурології та філософської антропології ліквідують у зв'язку зі зміною штатного розкладу, а її посада підлягає скороченню.

Адміністрація університету повідомила в коментарі "Радіо Свобода", що не розглядала окремо питання про професорку Більченко. А також що співробітникам ліквідованих кафедр запропонували з нового року обійняти на конкурсній основі посади науково-педагогічних працівників.

Також читайте: Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять

Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова 01

Автор: 

звільнення (2690) вища освіта (209) Більченко Євгенія (5)


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Топ коментарі
+68
Мечты сбываются.
Чемодан - вокзал - ...
И красотка уже профессор МГУ плюс топ-дива на программах Соловьёва и Скабеевой.
А там баблище не малое крутится.
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23.07.2021 18:18 Відповісти
+50
Она наверно защищалась там где и Кива😁
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23.07.2021 18:19 Відповісти
+45
Гляньте на фото. Это лицо "рюськогомира".
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23.07.2021 18:21 Відповісти
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она скорее всего, сделала карьеру во времена ссср, защитила диссертацию по научному коммунизму
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23.07.2021 22:49 Відповісти
_По антинаучному. Наука изучает действительность, а коммунизм - это утопическая фантазия. Бредовая идея больных дегенератов вроде гидроцефала, известного под кличкой (как у жывотных вместо имени) ленин.
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23.07.2021 22:59 Відповісти
ну позвольте. кто же ее в подочистку принимал?
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23.07.2021 20:23 Відповісти
Проффессорша на улице не останется - ей уже предложили эпизодические роли второго плана в "95 квартале". Очень понравился её натуральный клоунский нос....Надо только подкрасить его синей краской....И уши прицепить.... И колпак....
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23.07.2021 20:29 Відповісти
Потрібна кримінальна стаття за промосковську пропаганду.мОсква,це ворог.
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23.07.2021 20:38 Відповісти
Нехай щастить
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23.07.2021 20:57 Відповісти
так а я вапще ни понял, как эту окацапленую чупакабру вапще на работу в госучреждение приняли. ей максимум шо светит это в Дыныры шота тявкать. почему эта отрыжка досихпор здесь?
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23.07.2021 20:59 Відповісти
лишите это уйопище украинской фамилии!!! и депортируйте в козлостан
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23.07.2021 21:01 Відповісти
Яка *******.... Де СБУ??? Це создання повинно в сізо бути вже як рік.
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23.07.2021 21:50 Відповісти
Так з неї "українка" - як з мене - балерина! Ти що - не бачиш, що з неї семітичні риси пруть відкрито? Та ще й у самому непривабливому для євреїв вигляді! Я не антисеміт - за позитивний відгук про деяких представників єврейської нації останній раз мене "жидярою" не пізніше ніж учора обізвали! Однак Більченко - саме з "маланців", які повністю продалися "русскаму міру" (саме тому вона противиться викладанню державною мовою - бо й своєї не знає - тільки "абщепанятний") а своє "єврейство" згадують лише тоді коли їм вигідно
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24.07.2021 05:55 Відповісти
"кафедра философской антропологии" это как? Циркулями черепа мерять на предмет соответствия нормам?
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23.07.2021 21:15 Відповісти
Навпаки! Це наука, що здатна довести, що Більченко - це "Мона Ліза" і "Нефертіті" - просто на неї треба подивиться під іншим ракурсом!
Не чув сентенцію: "Дайте філософу папір і час - і він доведе Вам що-завгодно!"?
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24.07.2021 05:46 Відповісти
Ущімляють? Нах... на кацапстан!
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23.07.2021 21:46 Відповісти
А был бы у нее добрячий мужик с приличным детородным органом, такая куча детей, что о "критических днях" она бы узнавала от знакомых и подруг, разве бы она полезла бы в политику? Или красилась бы в этот жуткий цвет, который хорош только для отпугивания птиц и мелких гризунов на полях? Эх, до чего ж наших милых дам довела эмансипация!
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23.07.2021 22:10 Відповісти
Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова - Цензор.НЕТ 2303
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23.07.2021 22:13 Відповісти
Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова - Цензор.НЕТ 4111
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23.07.2021 23:04 Відповісти
зверек симпатичнее той рыжей нечисти.
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23.07.2021 23:19 Відповісти
У Господа хорошее чуство юмора-все у ватки на лице
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24.07.2021 01:22 Відповісти
Якби її у ставок кинути - жаби б не їли...
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24.07.2021 17:24 Відповісти
Як відомо, у цієї "проффесорки каліфорнійських академій" не було (на велике щастя для НАНУ уникнути такої ганьби )) ступеня доктора наук.
Напевно жомову яму не розробили ще до потрібних розмірів. Напевно, лише трохи більше ніж у іншого "відомого наукІвця" ))
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23.07.2021 22:20 Відповісти
У меня нет вопросов на тему "Что это тут может преподавать", у меня вопрос - что это вообще тут делает?
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23.07.2021 23:34 Відповісти
Приглашают же в Якутию! Ласты в клешни и будет счастье! Не, сидит в ненавистной стране, тараканша зачем-то.
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24.07.2021 00:14 Відповісти
Так это особенность русскомирцев - ибо Россия такая страна, любить которую надо с безопасного расстояния.

Вон, в Крыму на форумах пишут - "Мы не такую Россию ждали!" А пришла, какая есть
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30.01.2022 22:36 Відповісти
Такое ,,лицо,, даже бить страшно
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24.07.2021 01:26 Відповісти
Маска с Хелловина?
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24.07.2021 01:46 Відповісти
Ох, что-то мне подсказывает, что оно еще может вернуться. Они ведь не уволилили ее, а просто сократили должность, которую она занимала. При этом предложили ей рассмотреть вариант с переводом на другие вакантные должности в университете.

Эта хитрая професорня все так обставила, чтобы "увольнение" не было настоящим увольнением.
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24.07.2021 07:17 Відповісти
І багато ТАМ таких, яким в Україні не подобається Україна?
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24.07.2021 09:24 Відповісти
Уважаемая профессор Бельченко, Вам и Вашим однодумцам, а таких немало, нужно создать мсвой вуз, университет, Украине такой чрезвычайно необходим!Возродите в Киеве у-т Св. Владимира, было такое намерение неск. Лет тому назад.
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24.07.2021 11:13 Відповісти
О, ще один ватний Самовдоволений Слін!
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24.07.2021 17:22 Відповісти
Вот у меня реально рабовшему на стыке наук,-биологии,физике,химии и электроники были реальные достижения в микологии и получил звание.И меня всегда окружала куча безмозглых куриц,-которые на основе старых работ публикуемых в ежегодных научных брошурах СССР пытаются создать себе научное звание.Оне жутко обижаются что старая и замызганая тема,надëрганая из разных статей вдруг не находит должного понимания.И попросту скучна,стара, и и попросту идиотична.И таких с посволения сказать научных работников пруд пруди.
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24.07.2021 15:43 Відповісти
Как человек имеющий два патента на изобретения, родившийся и работающий при совке, скажу - ПОДЕЛОМ...
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24.07.2021 15:51 Відповісти
У портретній галереї професора Ломброзо для цієї гарнюні відшукалось би місце.
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24.07.2021 17:20 Відповісти
Але ж якийсь гурман оце прийняв на посаду.
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26.07.2021 15:08 Відповісти
Такий(-а) самий(-а), як і це чудовисько. Інших варіантів я просто не бачу.
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26.07.2021 15:59 Відповісти
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