Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Євгенію Більченко звільнено у зв'язку з ліквідацією кафедри. В університеті пропонують звільненим співробітникам нові посади на конкурсній основі.

Про звільнення Більченко кілька днів тому повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене звільнили. Ну от. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали", - написала Більченко.

В опублікованому нею листі від університету вказано, що кафедру культурології та філософської антропології ліквідують у зв'язку зі зміною штатного розкладу, а її посада підлягає скороченню.

Адміністрація університету повідомила в коментарі "Радіо Свобода", що не розглядала окремо питання про професорку Більченко. А також що співробітникам ліквідованих кафедр запропонували з нового року обійняти на конкурсній основі посади науково-педагогічних працівників.

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Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять