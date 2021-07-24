РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11465 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
975 15

Число заражений COVID-19 в мире превысило 193 млн человек, - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 193 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 193 млн 165 тыс. 622 человека.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 143 тыс. 105 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 3 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. За вчера привито рекордное количество человек - 152 675, - Минздрав

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 400 тыс. 655 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 тыс. 720. Переболели и выздоровели почти 29,5 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 332 тыс. 159, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 420 тыс. 43, а выздоровевших - 30,5 млн.

Также читайте: К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин. ВИДЕО

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 632 тыс. 433 заболевших, умерло 548 тыс. 430 человек, а выздоровели более 18,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 533,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 882 человек, в Индии - 301, Бразилии - 2 тыс. 561.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
3 процента населения планеты заболело за 2 года...при этом в 80 процентов случаев болезнь протекает легко...как острое респираторное заболевание...
Назвать это пандемией можно только или с большого перепугу..или по причине зарабатывания на этом бабла..
показать весь комментарий
24.07.2021 12:56 Ответить
+3
за полтора года заразился каждый 35-й. ну это конечно же повод всех посадить на бутылку. страшно подумать если нападут бешеные хомячки - придется на Марс улетать
показать весь комментарий
24.07.2021 12:54 Ответить
+2
Одна из причин - при интенсивных физ нагрузках првивка Пфайзером или Модерной может привести у перикардиту или миокардиту (особенно у молодых мужчин). А сделать перерыв в графике тренировок перед Олимпиадой готовы не все спортсмены. Но могут быть и медпротивопоказания и религиозные причины, напр.чел принадлежит к секте антиваксеров.
Кстати, https://www.insidethegames.biz/articles/1110689/about-100-us-athletes-unvaccinated 83 per cent of the 567 athletes that had submitted a health history document said they were vaccinated
показать весь комментарий
24.07.2021 13:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
расходимся - ето международный заговор банкиров!
показать весь комментарий
24.07.2021 12:45 Ответить
Одна из причин - при интенсивных физ нагрузках првивка Пфайзером или Модерной может привести у перикардиту или миокардиту (особенно у молодых мужчин). А сделать перерыв в графике тренировок перед Олимпиадой готовы не все спортсмены. Но могут быть и медпротивопоказания и религиозные причины, напр.чел принадлежит к секте антиваксеров.
Кстати, https://www.insidethegames.biz/articles/1110689/about-100-us-athletes-unvaccinated 83 per cent of the 567 athletes that had submitted a health history document said they were vaccinated
показать весь комментарий
24.07.2021 13:37 Ответить
за полтора года заразился каждый 35-й. ну это конечно же повод всех посадить на бутылку. страшно подумать если нападут бешеные хомячки - придется на Марс улетать
показать весь комментарий
24.07.2021 12:54 Ответить
Если тебя укусит бешеное животное, то придется тебе либо вакцинироваться либо таки вскоре выяснять есть ли Яхве или нет. Придеся ли для этого лететь на Марс или еще куда - вопрос открытый.
показать весь комментарий
24.07.2021 13:42 Ответить
а теперь подумай - эти вакцины толком не исследованы.
Рашка так ваще сказала шо тока за год будет понятно - подохнут ли ватники от вакцин или нет. не раз писало шо даже от модерн всяких разные эффекты случаются - то у людей, то у баб, то у оболтусов помладше. животное даже не бешеное тя с в 10 раз большей вероятностью чем вирус убьет если не бешенством, так заражением кровушки, или в шею укусит.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:41 Ответить
Я уже давно подумал и не раз. И привился Пфайзером, скоро вторую дозу получу.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:54 Ответить
3 процента населения планеты заболело за 2 года...при этом в 80 процентов случаев болезнь протекает легко...как острое респираторное заболевание...
Назвать это пандемией можно только или с большого перепугу..или по причине зарабатывания на этом бабла..
показать весь комментарий
24.07.2021 12:56 Ответить
Дайте ссылку на определение панднмии, где сказано сколько процентов населения планеты должно заболеть, чтобы эпидемию назвать пандемией.
показать весь комментарий
24.07.2021 13:46 Ответить
В википедии забанили??
показать весь комментарий
24.07.2021 14:00 Ответить
То есть я должен искать подтверждение твоим высказываниям? А вдруг ты в справочнике новом это определение пандемии нашел или сайт ВОЗ обновил определение? Я ж не телепат. Так ты в Википедии нашел определение пандемии?
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic A pandemic (from Greek πᾶν, pan, "all" and δῆμος, demos, "local people" the 'crowd') is an epidemic of an infectious disease that has spread across a large region, for instance multiple continents or worldwide, affecting a substantial number of people. A widespread endemic disease with a stable number of infected people is not a pandemic. Widespread endemic diseases with a stable number of infected people such as recurrences of seasonal influenza are generally excluded as they occur simultaneously in large regions of the globe rather than being spread worldwide.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса[1]. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира[2]

Не вижу тут процентов. А ты где увидел?
показать весь комментарий
24.07.2021 14:08 Ответить
Эль мюридка писала шо чет 5% в неделю или месяц, т.е. щас даже в Москве и Пи*ере до пандемии как до луны
или это нормы совковые просто?
показать весь комментарий
24.07.2021 18:43 Ответить
А Высоцкий писал, что очень вырос в целом мире гриппа вирус три-четвре.
Я у человека спросил дать ссылку на определение панднмии, где сказано сколько процентов населения планеты должно заболеть, чтобы эпидемию назвать пандемией. А перепев Шаляпина Циперовичем меня не интересует.
показать весь комментарий
24.07.2021 19:05 Ответить
 
 