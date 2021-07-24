Число заражений COVID-19 в мире превысило 193 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 193 млн 165 тыс. 622 человека.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 143 тыс. 105 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 400 тыс. 655 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 тыс. 720. Переболели и выздоровели почти 29,5 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 332 тыс. 159, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 420 тыс. 43, а выздоровевших - 30,5 млн.

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На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 632 тыс. 433 заболевших, умерло 548 тыс. 430 человек, а выздоровели более 18,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 533,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 882 человек, в Индии - 301, Бразилии - 2 тыс. 561.