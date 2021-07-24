Число заражений COVID-19 в мире превысило 193 млн человек, - университет Хопкинса
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 193 млн 165 тыс. 622 человека.
Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 143 тыс. 105 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 400 тыс. 655 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 тыс. 720. Переболели и выздоровели почти 29,5 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 332 тыс. 159, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 420 тыс. 43, а выздоровевших - 30,5 млн.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 632 тыс. 433 заболевших, умерло 548 тыс. 430 человек, а выздоровели более 18,3 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 533,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 882 человек, в Индии - 301, Бразилии - 2 тыс. 561.
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Кстати, https://www.insidethegames.biz/articles/1110689/about-100-us-athletes-unvaccinated 83 per cent of the 567 athletes that had submitted a health history document said they were vaccinated
Рашка так ваще сказала шо тока за год будет понятно - подохнут ли ватники от вакцин или нет. не раз писало шо даже от модерн всяких разные эффекты случаются - то у людей, то у баб, то у оболтусов помладше. животное даже не бешеное тя с в 10 раз большей вероятностью чем вирус убьет если не бешенством, так заражением кровушки, или в шею укусит.
Назвать это пандемией можно только или с большого перепугу..или по причине зарабатывания на этом бабла..
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic A pandemic (from Greek πᾶν, pan, "all" and δῆμος, demos, "local people" the 'crowd') is an epidemic of an infectious disease that has spread across a large region, for instance multiple continents or worldwide, affecting a substantial number of people. A widespread endemic disease with a stable number of infected people is not a pandemic. Widespread endemic diseases with a stable number of infected people such as recurrences of seasonal influenza are generally excluded as they occur simultaneously in large regions of the globe rather than being spread worldwide.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса[1]. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира[2]
Не вижу тут процентов. А ты где увидел?
или это нормы совковые просто?
Я у человека спросил дать ссылку на определение панднмии, где сказано сколько процентов населения планеты должно заболеть, чтобы эпидемию назвать пандемией. А перепев Шаляпина Циперовичем меня не интересует.