Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ

Тело Ивана Митькина обнаружили в парке Победы в Одессе. Полиция расследует дело об убийстве.

Об этом пишет одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, старший лейтенант полиции умер от механической асфиксии — он сидел под деревом с петлей на шее, закрепленной на ветке.

Внешне все выглядит как суицид, но полицейские не исключают, что имело место убийство. Это предстоит выяснить экспертам.

Уголовное производство открыто по части 1 ст. 115 УК Украины.

Напомним, Митькин пропал утром 24 июля. По данным СМИ, незадолго до исчезновения он привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Ранее Митькин одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов якобы на закупку урожая зерновых, после чего удалился из всех рабочих чатов и перестал выходить на связь.

Иван Митькин служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области в Измаиле с декабря 2019 года. Был женат, воспитывал двоих сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.