Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ

Тело Ивана Митькина обнаружили в парке Победы в Одессе. Полиция расследует дело об убийстве.

Об этом пишет одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, старший лейтенант полиции умер от механической асфиксии — он сидел под деревом с петлей на шее, закрепленной на ветке.

Внешне все выглядит как суицид, но полицейские не исключают, что имело место убийство. Это предстоит выяснить экспертам.

Уголовное производство открыто по части 1 ст. 115 УК Украины.

Напомним, Митькин пропал утром 24 июля. По данным СМИ, незадолго до исчезновения он привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Читайте: Полицейский чиновник Митькин одолжил у коллег $300 тыс. и пропал на Одесчине, - СМИ

Ранее Митькин одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов якобы на закупку урожая зерновых, после чего удалился из всех рабочих чатов и перестал выходить на связь.

Иван Митькин служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области в Измаиле с декабря 2019 года. Был женат, воспитывал двоих сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.

+62
А Тоня Геращенко говорила что полицейские последний уй без соли доедают на зарплату 10000 грн, а они вон на легке чуваку 300к баксов отлестнули
26.07.2021 18:07
+55
Откуда у патрульных полицейских 300 тыс?
26.07.2021 18:05
+39
старлей рехформированной полиции, зажопного Измаила - оперирует суммами в сотни тысяч баксов...
26.07.2021 18:08
Не думаю що це він сам себе …
26.07.2021 18:04
Збирав на хабар керівництву, колеги взяли в нього гроші, а його самого повісили. Одеська поліція це кримінальна банда!
26.07.2021 18:28
Може бути і така версія..
26.07.2021 19:36
Ну так наглеть не надо и людей за лохов держать. Напозычался сотни тысяч долларов, отдавать не думал, поэтому и на тот свет отправили. Деньги то по закону не получишь , тем более от полицейского.
27.07.2021 11:55
https://youtu.be/tD13dyPeaV0?t=31 Песня про полицейского Бобби каторый любил деньхи.

26.07.2021 22:30
26.07.2021 18:05
Таке дивне питання.
26.07.2021 18:06
До зарплаты с зарплаты товарищей одолжено, чтоб с зарплаты отдать.
26.07.2021 18:09
якщо кожен день служби - зарплата, то може бути...
26.07.2021 18:19
так рюкзаков же зп повысил...
26.07.2021 18:35
Та, млять, он вчителів по 4000 баксів отримують, а поліцейські тимпаче. В льохкую по 10 кусков зєлєні рядові отримують, та на сігарети по штуці баксів начальнику скидуються кожен місяць. А ви кажете откуда...
26.07.2021 21:36
мусарской общак
26.07.2021 22:17
накалядовали бджилкы...... дорожный сбор называется
27.07.2021 15:16
Шо, совсем повесился? И даже умер? Мои поздравления коллегам Митькина, плакали ваши денежки!
26.07.2021 18:06
Как пришли...
26.07.2021 19:35
26.07.2021 18:07
Тонька ще та ***** ********!
26.07.2021 19:35
тоня защищала чэсть млять мундыра панымаишь... а вы тут эта.... смишновам панымаишь
27.07.2021 15:19
26.07.2021 18:08
Представляю себе какие цифры в Киеве...
26.07.2021 18:16
Вах-вах-вах!!!! А как нада біла?)
26.07.2021 18:22
прастить/панять.... онижедети!!!
27.07.2021 15:20
И то, он єти 300 000 взял у них только чтоб купить зерна. Так, по мелочевке 🙄
26.07.2021 18:36
зерно смолол бы на муку, и напек бы голодной семье хлебушка
26.07.2021 20:30
Чекав підвищення зарплатні, а авакова звільнили.
26.07.2021 18:13
Печалька коллегам, кто вложился в него...
26.07.2021 18:13
В казино наверное проигрался..
26.07.2021 18:13
кажется кто то отмыл бабки...кто то у кого то повыше взял, а списали на этого...кто в здравом уме даст 300 к уе рядовому мусорку, живущему на сьемной квартире и играющему на автоматах?
26.07.2021 18:14
Надо разбираться с тем урожаем , который он хотел вырастить и продать
У него тоже могли выдуривать деньги лже- фермеры
26.07.2021 18:17
Там есть тема которую лучше не трогать мелкому народу. Не о зерне тема, а о конторе :Укрспирт*. Ох и крепкая это тема. Зерна на самом деле собирают больше чем показывают. А быстро сдать такое что не учтено можно только на указаное дело. А потом с него водочку сделать. Хранится долго, условия хранения не крепко дорого и продаётся всегда весело и надёжно. А недавно спиртзаводы пошли в частные руки. А ведь с покон века это государственная монополия была везде---и правильно очень это. Водочное производчтво в смысле. А дело можно и закрыть это. Так получается.
26.07.2021 20:11
над такими тварями.... только суд Линча, который возможно и состоялся...
26.07.2021 18:20
кредиторы мытькина присекли его мыролюбное реформаторство и сами его отреформирование.
26.07.2021 18:22
Председателя ВЧК ССсра Феликса Дзержинского в 1926 году нашли изнасилованным,а Красный террор который объявил Феликс Эдмундович после убийства чЛенина 30 августа 1918 года объявили происками американского Империялизма
26.07.2021 18:25
Хохотай Мене більлше-МАЛАДЦА!!
👍🏻👍🏻
👍🏻👍🏻
26.07.2021 18:31
На его месте должен быть Зе.
26.07.2021 18:26
Фсі прези...)))
26.07.2021 18:29
Мєнти своїх вішають...
26.07.2021 18:27
Сам себе завів у пастку, а потім у могилу...
Служба внутрішньої безпеки не знала, що він ігроман?
26.07.2021 18:33
Та нє, не ігроман, а бізнесмен. Хотів купити балкєр з зерном...
26.07.2021 18:38
Коли хочуть купити балкер, то беруть кредит. Для цього треба мати досвід в бізнесі і насамперед мати право займатися цим бізнесом. Він не мав ні першого, ні другого. Тому й позичав "на чорно". Тому й не вийшло купити балкер. А віддавати треба було. А не було чим. Чи це не азартна гра, за якою завжди смерть?
27.07.2021 03:08
нестало Авакова... і фсьо... капец ментам. А може він з горя, відчаю та сумом за Аваковим...
26.07.2021 18:38
причиной .........могла стать игровая зависимость патрульного / Обезьянник Коломойского за деньги делает из украинцев игроманов . ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса. "На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. На сегодняшний день "общак" Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов доларов ежемесячно", - сказал Лерос.
26.07.2021 18:38
Недавно как бы ИСТОРИК всего Красного Говна Марк Солонин сказал....в город блокадный Санкт-Питирьбюргер только в октябре 1941 года доставили 2 млн тонн хлеба,5 миллиардов рублей наличкой,а также красной икры 200 000 тон,икры черной 250 000 тонн,рыба горбуша,рыба севрюга,шампанское,сухие вина,красные вина,водка и немецкий шнапс зав
26.07.2021 18:38 Ответить
забыл ты еще добавить до своего бреда про праституток, сколько тысяч их было поставлено в блокадный петербург? да, еще и про Власова, он нигде не попадал в окружение, был направлен прыщавым сухоручкою в тыл немцам без снабжения... голод был такой что солдаты занимались каннибализмом... потом разбежались, кто куда... армия перестала существовать... Власова с воеенно-полевой женой сдали же свои кацапские крестьяне... за марки немцам.
26.07.2021 18:50 Ответить
Плохо ты думаешь...а по сути звиздишь ни о ЧЕМ...Читай Марка Солонина и его братана Виктора Суворова...Окурок блин...
26.07.2021 19:03 Ответить
Вы не прописали про ленинградский каннибализм... - Выдержка к закидону главдураку нарабсеи, проблеявшем о кацапах закидавших гитлеровцев шапками без Украины...

Льется ретро-песнь Кремля, во стиле Поля Куликова:
Немцу рог скрутили б мы без вас...- Чудна та песнь Кремлева.
То новый шапкозакидательству есть гимн.История ведь ничему не учит.
В какой раз всю ее перекроив, Кремль Римом жаждет стать могучим.
Фашист ведь рвался не к Москве, стремился к нефтяным артериям.
Тогда лишь Каспий всю снабжал -- Советскую Империю....
Ан нет,не унимается наш брат - лилейно он смакует,
В Победе никого не видит брат-себя он там рисует
Ты не спеши салют давать: тебе прийдется, ведь, признать
неоспоримый факт других «героев» Ленинграда:
Ведь был же в страшные те дни, «солдат» невидимых респект,
от сытной жизни-- черный шабаш?
А каннибалов алчных, был «парад»?
А может флаг украинский приспущен,
у праха, где почил солдат, тебя же грудью защищая,
от твоего же Власова ребят?
Фундамент Санкта- Петерсбурга-
весь на костях украинцев ты,гад! …
26.07.2021 19:37 Ответить
…Ты - горд. Сему ты салютуешь?
Лукавишь в этом. И сему ты - рад?
Что значит сердцу Украина,
для ленинградских- северных ребят,
которая забрала немца силу,
чтоб защитился «славный» град.
Твоих бездарных полководцев,
что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град....
26.07.2021 19:38 Ответить
сенатор, я говорю исходя из исторических данных и документов, ты свою дезиинформационную хрень из дупы наверное выковыриваешь, палец не сломай... спекулятивно прикрываясь марком солониным еще и в. суворовым.
26.07.2021 20:11 Ответить
Наверное тот,кто потом хорошо пакакал.....
26.07.2021 18:52 Ответить
Ізмаїльського поліцейського Митькина, який заборгував колегам $300 тис., знайшли повішеним, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8001 https://censor.net/ru/user/201477 икры черной 250 000 тонн
***********
Ох, уж еті сказочнікі!
Максимуму в отриманні чорної ікри совок досяг у 80-х, - дві з половиною тисячі тонн (2 500). Це становило 90% світового виробництва.
Тепер, наприклад, світовим лідером є Китай, - 300 тонн за рік. Росія зараз виробляє всього лише 45 тонн чорної ікри на рік.
27.07.2021 16:53 Ответить
Скорее всего замешан не один митькин, есть еще крыса (или несколько крыс) которая сделала многоходовочку...завалила митькина, а деньги присвоила себе...
Короче менты плакали ваши денюжки....
Есть еще один вариант...казино..а там гэбнявые в прошлом и в нынешнем крышуют этот бизнес...
так что менты опять таки плакали ваши денюжки
26.07.2021 18:40 Ответить
А случайно не на закупку вот этого урожая он деньги одолжил
Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ - Цензор.НЕТ 4162
26.07.2021 18:45 Ответить
Простой полковник МВД РАБссии Захарченко и его отец как бы владелец акций банка скомуниздили у Путлера под носом 9 миллиардов рублей налички...,что говорить о генералась РАБссии? Украина в этом плане даже не лейтенант финансовых махинаций...,а Леонид ДЖанилыч даже не дважды президент Мацковии...,ой простите Незалежной Украины Вихтара Индюковича и его сына Саши Стоматолога...
26.07.2021 18:47 Ответить
Одесские менты считают нормой после "работы" зависать а казино, оттуда и такие суммы в зелени и такие долги. Имею одесского родственника в звании полковника, который оставил в казино не только деньги, но и совесть.
26.07.2021 19:03 Ответить
тоже одолжил и не возвращает?
26.07.2021 20:53 Ответить
Мутное дело, вот откуда у нашей честной полиции такие огромные деньги на займ коллеге, занимали то близкие знакомые а не все полицейские Измаила.
26.07.2021 19:07 Ответить
Интересно, а нашли пропавшего в Очакове, если не ошибаюсь, военного?
26.07.2021 19:08 Ответить
и не просто военного...а первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы... имеющего доступ к ну ооочень секретной информации
26.07.2021 19:31 Ответить
Одесских бандюков после Мировой революции чЛЕНИНА - сРалина возглавил Григорий Котовский и его Шлюха типа жена...Грыша был ПЕРВЫМ Красным МИЛЛИАРДЕРОМ СССР......капец...вы ваще что читаете чуваки о ГОВНЕ советском на Западе вышло столько норомальных стихов и книжков,что ВОЙНОВИЧ и Миша БУЛГАКОВ с СОБАЧЬИМ СЕРДЦЕМ...НИКТО...
26.07.2021 19:09 Ответить
Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ - Цензор.НЕТ 1938
26.07.2021 19:12 Ответить
300 кілобаксів на зерно, а на муку скільки, цікаво?
26.07.2021 19:16 Ответить
300К..... Нормально прошла реформа МВД...
26.07.2021 19:30 Ответить
неплохо так мусора заколачивают баблишко. 300 тонн баксов позычить коллеге могут. и это только рядовые патрульные...
26.07.2021 20:09 Ответить
300 тыс. бакинских у ментов занял и приказал долго жить, - с чувством юмора пацанчик= )

не то что зеленый зе-банат
26.07.2021 21:12 Ответить
Видимо общак у него хранился
27.07.2021 08:18 Ответить
Не хило так полицейские у нас живут)))) 300 тысяч баксов в долг дать.)))) А министр МВД говорит, что у нас полицейские как собаки бродячие по улицам голодные ходят.
27.07.2021 09:56 Ответить
Интересно было бы узнать откуда у его сослуживцев,бедных ментов,такая сумма,да и кто будет уничтожать должника у которого хоть и со временем но есть шанс ,,выбить,,долг.Скорее ему помогли те кто снабжал деньгами ,,бедных ментов,, и этот ,,суицид,, по видимому не последний.
27.07.2021 11:00 Ответить
Лёгкая смерть, а мог и под поезд попасть.
27.07.2021 11:10 Ответить
о! а злые языки пишут на цензоре шо у милиции зарплата маленькая , а оно вона как оказывается
27.07.2021 12:07 Ответить
Менты работают методами бандитов, закрысил общак, порешали. Вот така рехформа
27.07.2021 14:23 Ответить
а деньги хоть нашли?
27.07.2021 15:00 Ответить
ну шо кроты посчитаем(С)..... пробежал по спецсайтикам надыбал следущее : один мешок ку-
курузных семян на 1га посева сорт Вакула стоит дето 1500гр. если половину суммы вбить в
зерно потому что доставка/работа/зарплаты 150тыщ зелени = 4ляма гр. делим на 1500 и.......
опа 2700 га....... 9Х3 км!!!!!! километра блть....... не у в сякого города такие аэродромы есть......
кароче версия тухлая как яма для очисток на рыбъем базаре.....
27.07.2021 15:50 Ответить
 
 