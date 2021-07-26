Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ
Тело Ивана Митькина обнаружили в парке Победы в Одессе. Полиция расследует дело об убийстве.
Об этом пишет одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщили источники в правоохранительных органах, старший лейтенант полиции умер от механической асфиксии — он сидел под деревом с петлей на шее, закрепленной на ветке.
Внешне все выглядит как суицид, но полицейские не исключают, что имело место убийство. Это предстоит выяснить экспертам.
Уголовное производство открыто по части 1 ст. 115 УК Украины.
Напомним, Митькин пропал утром 24 июля. По данным СМИ, незадолго до исчезновения он привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.
Ранее Митькин одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов якобы на закупку урожая зерновых, после чего удалился из всех рабочих чатов и перестал выходить на связь.
Иван Митькин служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области в Измаиле с декабря 2019 года. Был женат, воспитывал двоих сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.
У него тоже могли выдуривать деньги лже- фермеры
👍🏻👍🏻
Служба внутрішньої безпеки не знала, що він ігроман?
Льется ретро-песнь Кремля, во стиле Поля Куликова:
Немцу рог скрутили б мы без вас...- Чудна та песнь Кремлева.
То новый шапкозакидательству есть гимн.История ведь ничему не учит.
В какой раз всю ее перекроив, Кремль Римом жаждет стать могучим.
Фашист ведь рвался не к Москве, стремился к нефтяным артериям.
Тогда лишь Каспий всю снабжал -- Советскую Империю....
Ан нет,не унимается наш брат - лилейно он смакует,
В Победе никого не видит брат-себя он там рисует
Ты не спеши салют давать: тебе прийдется, ведь, признать
неоспоримый факт других «героев» Ленинграда:
Ведь был же в страшные те дни, «солдат» невидимых респект,
от сытной жизни-- черный шабаш?
А каннибалов алчных, был «парад»?
А может флаг украинский приспущен,
у праха, где почил солдат, тебя же грудью защищая,
от твоего же Власова ребят?
Фундамент Санкта- Петерсбурга-
весь на костях украинцев ты,гад! …
Лукавишь в этом. И сему ты - рад?
Что значит сердцу Украина,
для ленинградских- северных ребят,
которая забрала немца силу,
чтоб защитился «славный» град.
Твоих бездарных полководцев,
что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град....
***********
Ох, уж еті сказочнікі!
Максимуму в отриманні чорної ікри совок досяг у 80-х, - дві з половиною тисячі тонн (2 500). Це становило 90% світового виробництва.
Тепер, наприклад, світовим лідером є Китай, - 300 тонн за рік. Росія зараз виробляє всього лише 45 тонн чорної ікри на рік.
Короче менты плакали ваши денюжки....
Есть еще один вариант...казино..а там гэбнявые в прошлом и в нынешнем крышуют этот бизнес...
так что менты опять таки плакали ваши денюжки
не то что зеленый зе-банат
курузных семян на 1га посева сорт Вакула стоит дето 1500гр. если половину суммы вбить в
зерно потому что доставка/работа/зарплаты 150тыщ зелени = 4ляма гр. делим на 1500 и.......
опа 2700 га....... 9Х3 км!!!!!! километра блть....... не у в сякого города такие аэродромы есть......
кароче версия тухлая как яма для очисток на рыбъем базаре.....