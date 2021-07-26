Минздрав направил в регионы более 18 тысяч флаконов противостолбнячной сыворотки

Министерство здравоохранения направило в регионы более 18 тысяч флаконов лекарственного средства "Иммуноглобулин человека противостолбнячный". Препарат назначается для больных инфекционными заболеваниями, которые сопровождаются высоким уровнем летальности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

18 399 флаконов лекарственного средства были распределены следующим образом:

Винницкая область - 280

Волынская область - 9 548

Днепропетровская область - 26

Житомирская область - 33

Закарпатская область - 466

Киевская область - 2 917

Львовская область - 35

Ривненская область - 749

Тернопольская область - 1829

Херсонская область - 307

Хмельницкая область - 113

Черниговская область - 327

г. Киев - 1 769

Читайте на Цензор.НЕТ: Семилетняя девочка заболела столбняком на Львовщине

Другие регионы имеют достаточное количество препарата и не требуют распределения с этой закупки.

Столбнячный анатоксин закуплен за средства Государственного бюджета на 2020 год по бюджетной программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями". Общая стоимость поставки составляет 31 646 280 грн.

Справка:

Столбняк - это острое инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных. Инфицироваться возможно из-за попадания грязи в рану, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается.

При отсутствии медицинской помощи вероятность смерти от столбняка почти стопроцентная. Даже с медицинской помощью риски смерти от столбняка достаточно высокие - от 10 до 70% в зависимости от лечения, возраста пострадавшего человека и ее общего состояния здоровья.

Единственный надежный способ защититься от столбняка - вакцинация.

Вакцинацию для профилактики столбняка, дифтерии и коклюша в соответствии с Календарем прививок осуществляют в 2 месяца (первая прививка), в 4 месяца (вторая прививка), в 6 месяцев (третья прививка), в 18 месяцев (четвертое прививки). Ревакцинация происходит в 6 лет и 16 лет. С 26 лет плановая ревакцинация для взрослых обязательна каждые десять лет.

Также читайте: Украина закупила вакцин на 20 млн грн для плановых прививок от полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша, - замглавы Минздрава Шаталова

Вакцина от столбняка и дифтерии бесплатна для детей и взрослых. Для наилучшей защиты следует делать прививки вовремя.

При появлении первых симптомов столбняка, немедленно обращайтесь к своему семейному врачу!

Подробнее о столбняке: https://bit.ly/2HcW52E.

О вакцинации в условиях пандемии COVID-19: https://bit.ly./38NxLQ9.