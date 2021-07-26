РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости Задержание Протасевича
19 225 26

Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ

Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ

Олег Галегов должен был выйти на смену после отпуска, но не явился на работу и удалил профили в соцсетях, по месту жительства его тоже нет. Считают, что он вместе с семьей выехал к себе на родину - в Грузию.

Об этом сообщает со ссылкой на источники белорусское издание "Наша Ніва", информирует Цензор.НЕТ.

Об исчезновении Галегова стало известно от нескольких его коллег - диспетчеров "Белаэронавигации". По их словам, Галегов должен был в начале июня выйти на работу после отпуска. Его имя стояло в рабочем графике, но на смену диспетчер не явился.

"Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают: позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили. Но я не особо забочусь о нем, потому что думаю, он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране. Голос на опубликованной записи инцидента с Ryanair принадлежит ему", - рассказал журналистам один из коллег Галегова.

Читайте: "Идет зачистка": режим Лукашенко за день ликвидировал 45 общественных организаций, в том числе и правозащитных. СПИСОК

Заместитель гендиректора "Белаэронавигации" Иван Герловский сначала говорил журналистам, что Галегов в отпуске. Но после добавил, что ему звонили и не дозвонились сотрудники отдела кадров.

Олег Галегов - этнический грузин. Он переехал в Беларусь уже взрослым, познакомившись с минчанкой Анной.

"Думаю, он поехал к родственникам в Грузию", - сказал журналистам другой коллега диспетчера.

Телефоны Галегова и его жены не отвечают, профили в соцсетях удалены. Есть только Инстаграм - закрытый с измененным никнеймом и без фото профиля, почти все фолловеры удалены.

Также читайте: В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021"

Автор: 

Беларусь (8018) Протасевич Роман (309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Он слишком много знал...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:34 Ответить
+25
Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ - Цензор.НЕТ 2883
показать весь комментарий
26.07.2021 19:58 Ответить
+14
Зачистили спецслужбы,наверняка уже червей кормит.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он слишком много знал...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:34 Ответить
Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ - Цензор.НЕТ 2883
показать весь комментарий
26.07.2021 19:58 Ответить
Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ - Цензор.НЕТ 1297
показать весь комментарий
26.07.2021 19:36 Ответить
Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ - Цензор.НЕТ 2761
показать весь комментарий
26.07.2021 19:43 Ответить
Боюсь, что правы предидущие комментаторы - он слишком много знал и в возможном суде над Лукашенко представлял для него очень реальную опасность.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:48 Ответить
Зачистили спецслужбы,наверняка уже червей кормит.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:51 Ответить
Мойша, дзе вы іх прыкапаць?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:02 Ответить
Типа Протасевич использован в слепую....Выпустили под домашний арест...Иран в наглую сбил и ничего! А здесь аккуратно посадил, развели как котят, спасибо Чечетову за афоризм, и прям, страшное преступление!
показать весь комментарий
26.07.2021 20:05 Ответить
А что у них за 25 лет правления Лукашенко нет ещё общей могилы безымяных борцов за свободу ?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:32 Ответить
а на такi кладовища хiба афiшують
показать весь комментарий
26.07.2021 21:34 Ответить
А мені здається, що корінці ромашок нюхає. Не стверджую, але то в стилі всіх кохаючих путінХУЙЛО.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:04 Ответить
І цього Лука прикопав?
показать весь комментарий
26.07.2021 21:06 Ответить
Якщо втік - то правильно зробив! Бо там така "жопа" розростається, що може так статься, що Лука кимось захоче пожертвувать А він може цією "жертвою" буть призначений Або просто уб"ють - бо знає правду про цей "шкандаль"
показать весь комментарий
26.07.2021 21:28 Ответить
Poxoze sto sbezal,skoro pjavitsia gde to ,budet svidetelem.Jesli ubrali tak ego tolko zacem semju trogat,daze rezim vriatli takoje zdelal
показать весь комментарий
26.07.2021 22:58 Ответить
Мог рассказать кому-нибудь
показать весь комментарий
26.07.2021 23:16 Ответить
Подібні операції не завжди йдуть "по плану" - сім"я могла опиниться "не там" і " в не той час" А коли "на кону " стоїть влада в державі і майбутній суд (а в Білорусі діє смертна кара) то Лука на і таке може дать "добро"!
показать весь комментарий
27.07.2021 04:13 Ответить
Мавр сделал своё дело, мавр должен уйти. Старая истина и концы в воду.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:32 Ответить
цe кажe лишe про тe що вiн отримав вказiвку напряму. до нього прийшли прям у "рубку". а нe вiн отримав повiдомлeння звичайним шляхом вiд "сeрeктарки"
показать весь комментарий
26.07.2021 21:38 Ответить
может это диспетчер Карлос?
показать весь комментарий
26.07.2021 22:02 Ответить
Без права переписки, скорее всего, уехал.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:09 Ответить
 
 