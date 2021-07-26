Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ

Олег Галегов должен был выйти на смену после отпуска, но не явился на работу и удалил профили в соцсетях, по месту жительства его тоже нет. Считают, что он вместе с семьей выехал к себе на родину - в Грузию.

Об этом сообщает со ссылкой на источники белорусское издание "Наша Ніва", информирует Цензор.НЕТ.

Об исчезновении Галегова стало известно от нескольких его коллег - диспетчеров "Белаэронавигации". По их словам, Галегов должен был в начале июня выйти на работу после отпуска. Его имя стояло в рабочем графике, но на смену диспетчер не явился.

"Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают: позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили. Но я не особо забочусь о нем, потому что думаю, он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране. Голос на опубликованной записи инцидента с Ryanair принадлежит ему", - рассказал журналистам один из коллег Галегова.

Читайте: "Идет зачистка": режим Лукашенко за день ликвидировал 45 общественных организаций, в том числе и правозащитных. СПИСОК

Заместитель гендиректора "Белаэронавигации" Иван Герловский сначала говорил журналистам, что Галегов в отпуске. Но после добавил, что ему звонили и не дозвонились сотрудники отдела кадров.

Олег Галегов - этнический грузин. Он переехал в Беларусь уже взрослым, познакомившись с минчанкой Анной.

"Думаю, он поехал к родственникам в Грузию", - сказал журналистам другой коллега диспетчера.

Телефоны Галегова и его жены не отвечают, профили в соцсетях удалены. Есть только Инстаграм - закрытый с измененным никнеймом и без фото профиля, почти все фолловеры удалены.

Также читайте: В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021"