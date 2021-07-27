Правозащитники выявили почти 4 тысячи случаев нарушения прав собственности в оккупированном Крыму
Начиная с 2014 года, в Крыму зафиксировано почти четыре тысячи случаев нарушения оккупантами права собственности физических и юридических лиц.
Такие данные озвучил эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский 27 июля в Киеве на пресс-конференции "Крым без правил: оккупированная собственность", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы провели мониторинг в судебной сфере - это позволило идентифицировать 3984 жертвы нарушений прав собственности в Крыму. Это лишь те жертвы, которых нам удалось идентифицировать, и речь идет преимущественно о физических лицах, а также небольшом количестве юридических лиц. Из этого числа жертв 3728 лишились права собственности на свои земельные участки, а 256 утратили свое недвижимое имущество из-за повреждения или снесения органами оккупационной власти", - сообщил Мартыновский.
Он также отметил, что большинство случаев нарушения права собственности приходятся на Севастополь, а наибольшее количество принятых российскими судами решений по отчуждению собственности приходятся на 2017 год.
"Наиболее всего от этих действии пострадали жители Севастополя. Общее число жертв составляет 95,2% из 3984, о которых было сказано выше. Больше всего нарушений было совершено в течение 2017 года, когда оккупационные суды приняли более 70% решений во всех делах, которые рассматривались судами на протяжении 2014-2019 годов", - уточнил Мартыновский.
Напомним, 24 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий запрет на владение земли иностранцами на территорию оккупированного полуострова. В список вошло большинство прибрежных районов Крыма, включая курортные города - Керчь, Ялту, Евпаторию и Севастополь, считающийся по российским законам отдельным субъектом Федерации. Запрет не распространился только на три района Крыма, которые не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю.
Ранее сообщалось, что до подписания Путиным указа таким "иностранцам" принадлежало около 11 с половиной тысяч участков прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, большинство владельцев - граждане Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Московський патріархат в Україні сьогодні - проводить. Ну бо вони ж від Москви незалежні
Або тому, що їм, як сформулював https://www.facebook.com/dkrykun?__cft__[0]=AZX4Pa7eEmMZWD6w_BlOLCBKA-R8DOpxDqd9urLWXK2uMm0S-RKRT1KYElR159w7biu3qLEe8Fw3tvU-azFcID0Qw8NloW8OrcrP3pDqOK06dnBaCZWSmFCcQshznpThVW5tX-q2k4Wdt6bdQ4PsZJA7-DcKwPtdnaexYVM9rtg_G2ra4wPWdbX4LzaGI_UiiiI&__tn__=-]K-y-R Дмитро Сіманський , "українців не жалко". От уже точно, краще не скажеш.