Правозащитники выявили почти 4 тысячи случаев нарушения прав собственности в оккупированном Крыму

Начиная с 2014 года, в Крыму зафиксировано почти четыре тысячи случаев нарушения оккупантами права собственности физических и юридических лиц.

Такие данные озвучил эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский 27 июля в Киеве на пресс-конференции "Крым без правил: оккупированная собственность", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы провели мониторинг в судебной сфере - это позволило идентифицировать 3984 жертвы нарушений прав собственности в Крыму. Это лишь те жертвы, которых нам удалось идентифицировать, и речь идет преимущественно о физических лицах, а также небольшом количестве юридических лиц. Из этого числа жертв 3728 лишились права собственности на свои земельные участки, а 256 утратили свое недвижимое имущество из-за повреждения или снесения органами оккупационной власти", - сообщил Мартыновский.

Он также отметил, что большинство случаев нарушения права собственности приходятся на Севастополь, а наибольшее количество принятых российскими судами решений по отчуждению собственности приходятся на 2017 год.

"Наиболее всего от этих действии пострадали жители Севастополя. Общее число жертв составляет 95,2% из 3984, о которых было сказано выше. Больше всего нарушений было совершено в течение 2017 года, когда оккупационные суды приняли более 70% решений во всех делах, которые рассматривались судами на протяжении 2014-2019 годов", - уточнил Мартыновский.

Напомним, 24 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий запрет на владение земли иностранцами на территорию оккупированного полуострова. В список вошло большинство прибрежных районов Крыма, включая курортные города - Керчь, Ялту, Евпаторию и Севастополь, считающийся по российским законам отдельным субъектом Федерации. Запрет не распространился только на три района Крыма, которые не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю.

Ранее сообщалось, что до подписания Путиным указа таким "иностранцам" принадлежало около 11 с половиной тысяч участков прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, большинство владельцев - граждане Украины.

