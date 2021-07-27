В июле в Украине зарегистрировано два случая столбняка, - ЦОЗ

В июле в Украине зарегистрировано два случая столбняка - у 7-летней девочки и 84-летней женщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

Во Львовской области столбняком заболел ребенок в возрасте 7 лет. В начале июля ребенка госпитализировали в травматологическое отделение львовской детской больницы "ОХМАТДЕТ" с открытым переломом костей правого предплечья. Через неделю у ребенка появились симптомы столбняка - сокращение мышц нижних конечностей, клонические судороги тела, тризм, "сардоническая улыбка", опистотонус. Ребенка перевели в реанимационное отделение. Введен противостолбнячный иммуноглобулин.

Сообщается, что ребенок был вакцинирован с нарушением календаря прививок - получил только 1 прививку против столбняка до 1 года. Эпидрасследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семилетняя девочка заболела столбняком на Львовщине

Еще одно сообщение поступило от Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней. Заболела 84-летняя женщина.

Вероятно, женщина заразилась, когда работала на дачном участке, ведь, как выяснилось в ходе медицинского осмотра, на левой пятке заболевшая имела трофическую язву. На пятые сутки после этого с жалобами на боль в горле, дискомфорт и затруднения при глотании пищи больная обратилась за помощью к семейному врачу. Осмотрев женщину семейный врач обнаружил неврологическую симптоматику и заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения.

В тот же день после ряда дообследований женщину госпитализировали в отделение реанимации. Состояние заболевшей было тяжелым, женщина жаловалась на спазм жевательной мускулатуры, нарушение глотания тянущие боли затылочной мускулатуры. Вечером врачи зафиксировали нарастание дыхательной недостаточности, женщину перевели на ИВЛ. За все время пребывания в стационаре заболевшая была в крайне тяжелом состоянии. Два дня спустя женщина умерла.

Также читайте: Минздрав направил в регионы более 18 тысяч флаконов противостолбнячной сыворотки

Полноценных данных о проведении прививок против столбняка у женщины не было. По словам семейного врача и согласно записи в медицинской документации женщина получила две прививки против столбняка в 1996 году.

Всего в Украине за 5 месяцев 2021 года - с января по май - зарегистрировано два случая столбняка. За аналогичный период 2020 обнаружено 5 случаев болезни. Всего в 2020 году зарегистрировано 12 случаев столбняка.

Столбняк - это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani.

Инфицироваться столбняком можно при попадании грязи в рану или через порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается.

Самым опасным является сельскохозяйственный и бытовой травматизм, связанный с загрязнением раны почвой.

От 3 до 21 дня после инфицирования могут появиться симптомы заболевания, в частности: головная боль, спазмы мышц лица, повышение температуры и чрезмерное потоотделение; мышечные спазмы - часто в желудке, мучительное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, неконтролируемое сокращение мышц голосовых связок (ларингоспазм), ломкость костей, затруднение дыхания.

Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к смерти.

Единственный надежный способ защититься от столбняка - вакцинация. Вакцинация необходима, даже если вы болели, так как иммунитет после заболевания быстро проходит, и есть вероятность повторного заражения.

В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики столбняка необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). В возрасте 6 и 16 лет необходимо ревакцинация.

Взрослым возобновлять прививку от столбняка необходимо каждые 10 лет.

Вакцина от столбняка и дифтерии бесплатная. Для наилучшей защиты следует делать прививки вовремя.