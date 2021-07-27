Из-за штамма дельта в США возвращают масочный режим для вакцинированных

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) во вторник издали распоряжение об обязательном ношение защитных масок на большей территории страны, в том числе для вакцинированных от COVID-19. Этот шаг является превентивным для предотвращения распространения штамма Delta в США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новые исследования по распространению штамма Delta вызывают беспокойство и, к сожалению, требуют обновления наших рекомендаций", - заявила в этой связи директор CDC Рошель Валенского. Она подчеркнула, что новый штамм является более заразным, и были даже редкие случаи, когда вакцинированы люди передавали вирус другим.

Так, по новым правилам, все люди, в том числе вакцинированые, должны носить маски в общественных местах в тех регионах и округах страны, где зарегистрирован "существенный" или "высокий" уровень заболеваемости COVID-19. Эти регионы охватывают практически две трети территории США - большую часть юга, а также запада страны. Кроме того, ношение масок является обязательным для учащихся средней школы - независимо от их статуса вакцинации.

В то же время в CDC призвали всех, кто еще не сделал прививок от COVID-19, пройти процедуру вакцинации. В этом контексте отмечается, что вакцина продолжает защищать от тяжелого течения болезни, даже в случае со штаммом Delta.

Напоминаем, в мае в США отменили обязательное ношение масок для людей, которые прошли полный курс вакцинации.