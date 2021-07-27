РУС
Из-за штамма дельта в США возвращают масочный режим для вакцинированных

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) во вторник издали распоряжение об обязательном ношение защитных масок на большей территории страны, в том числе для вакцинированных от COVID-19. Этот шаг является превентивным для предотвращения распространения штамма Delta в США.

"Новые исследования по распространению штамма Delta вызывают беспокойство и, к сожалению, требуют обновления наших рекомендаций", - заявила в этой связи директор CDC Рошель Валенского. Она подчеркнула, что новый штамм является более заразным, и были даже редкие случаи, когда вакцинированы люди передавали вирус другим.

Так, по новым правилам, все люди, в том числе вакцинированые, должны носить маски в общественных местах в тех регионах и округах страны, где зарегистрирован "существенный" или "высокий" уровень заболеваемости COVID-19. Эти регионы охватывают практически две трети территории США - большую часть юга, а также запада страны. Кроме того, ношение масок является обязательным для учащихся средней школы - независимо от их статуса вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски и дистанция не спасают от COVID-19 в закрытом помещении, но маски в 10 раз увеличивают "безопасное время", - ученые (исправлено)

В то же время в CDC призвали всех, кто еще не сделал прививок от COVID-19, пройти процедуру вакцинации. В этом контексте отмечается, что вакцина продолжает защищать от тяжелого течения болезни, даже в случае со штаммом Delta.

Напоминаем, в мае в США отменили обязательное ношение масок для людей, которые прошли полный курс вакцинации.

Развели как лошар. Не в обиду иглоуколотым.
27.07.2021 23:52
Просто нацьковують ширнутих на неширнутих. Ото й все.
27.07.2021 23:56
27 июля 2021 Коронавирус в вакцинированном Израиле: более 13 тысяч зараженных, около 140 из них в тяжелом состоянии . В США выпущена рекомендация для непривитых туристов: воздержитесь от поездок в привитый Израиль !!! .. Обычная вакциноафера !!!
27.07.2021 23:57
Комментировать
С другой стороны так как болезнь слабо выражена, то привитый с большей вероятностью продолжает болея ездить в общественном транспорте и заражает окружающих. А не привитый с большей вероятностью температурит и лежит дома. По этой же причине привитые более интенсивно работают на отбор среди вирусов более заразных их версий. Не спроста первоначально дельта особенно сильно размножилась именно в Британии, одном из лидеров по вакцинации.
Кроме того если бы не было прививок, то иммунитет получался бы только от переболевания. И организм знакомился бы с оригиналом вируса и вполне возможно гораздо лучше отличал бы его последующие модификации. Таким образом переболевшие по настоящему не были бы удобной средой для отбора более заразных версий вируса.
Это частично подтверждается тем что в Швеции, где локдаунов не было, новая вирусная волна до сих пор не поднялась. В отличии от Британии, Франции и даже в отличии от Финляндии. (c)
28.07.2021 00:32
Тю. А в Україні мацковський каганат проводить хресні ходи. Щоб зараза, завезена з мордора "братським нарідом", рознесласлась по всій країні.
І це на фоні "0" в держскарбниці.
Далі ... ЛоХдаун і фінансова "рука допомоги" від кацапів та китайців.
28.07.2021 00:30
Меня больше волнует какая-то дрянь, которая у нас сейчас пошла. Не ковид, но жуткий кашель две недели подряд, бестемпературный но изматывающий в хлам. В поезде пол-вагона бУхало.
28.07.2021 00:41
І алергії, і ті ж віруси.
28.07.2021 00:44
У вас это где?
28.07.2021 09:53
Я вот подумал, а что если не вирус - биологическое оружие, а прививка, которую проталкивают под предлогом вируса? Ладно. Время покажет. А пока -- всем мыть руки после улицы, новить маску и не надеятся на вакцину.
28.07.2021 01:13
У нас в Канаде все расслабились. Дистанцию никто не соблюдает, орут в телефоны в магазинах, сталкиваются в притык. Китайцы первые расслабились...раньше строго по правилам, теперь, как зайдешь в китайский супермаркет, то стремно становится. Может китайцы что-то знают? Ха-ха...
28.07.2021 01:16
Нельзя быть вечно напряжным. Такие долго не живут, потому что все болезни от нервов. Ну разве что за исключением триппера.
28.07.2021 01:23
косвенно, триппер тоже случается из-за нервов.
28.07.2021 01:28
As saying has it только триппер - от удовольствия.
28.07.2021 01:30
Одевай маску на тот нерв и трипера не будет,ха-ха.
28.07.2021 01:57
Ну не трипер так **********, тут маска до одного места.
28.07.2021 04:55
+ .. и смотри ты упустил самое главное - биологическое оружие бьет не только по здоровью а и по экономике, повседневному жизненному устою и приведет к хаосу во ВСЕМ и т.д. и т.п.
28.07.2021 01:16
Я подібну версію теж зустрічала.
28.07.2021 01:17
Вы ведь знаете, как у нас здесь прессуют с вакцинацией. Немного странно. Когда такой напор, закрадываются подозрения.
28.07.2021 01:22 Ответить
Так, пресування жахливе. + лотереї, погрози ввести ковідний аусвайс, замовні статейки, які зумисне нацьковують на тих, хто не бажає колотися чи вагається, дивлячись на цей балаган, коли мало не щодня нова брехня.

Сьогодні наш місцевий моральний виродок мартіно накалякав чергову мерзоту. Лідер консерваторів у Квебеку написав у твітері, що спілкувався з жінкою і вона вагається щодо щеплення та попросила поважати її право на це. І ця скотина все перевернула з ніг на голову і висміяла та затаврувала. А в коментиках стадо підтримує.
Це - страшно. Людей абсолютно позбавляють прав. Ти МУСИШ піти і штрикнутися. Як тварина. Все.

Принудительная вакцинация это не медицина, а ветеринария. Так вакцинируют только скот (с)
Мені тут сьогодні вже писали, щоб я і ті, хто вважає інакше, замовкли.
І ще ображаються, коли я це називаю тим, чим воно є - фашизмом.
28.07.2021 01:46
Караул!
Свободомысляших объявляют сумасшедшими и сажают в больницу!
Свободу умалишённым!
28.07.2021 10:34
Сказали что в августе Канаду откроют,думаю что с такими темпами "распространения" вируса ее уже никогда не откроют.
28.07.2021 02:01
Та похоже будем сидеть пока другую всеважнейшую тему не найдут. Токо б опять не какой нибудь обдолбанный черный.
28.07.2021 04:57
ХАХАХАХАХА! Давним-давно писав, що "боротьба" з вірусом (як і з бідністю, тероризмом чи потеплінням) тепер буде ВІЧНОЮ і.... абсолютно безрезультатною!
28.07.2021 01:27
Чому безрезультатною? Люди що керують процесом отримають цілком конкретний результат.
28.07.2021 01:37
Зате лікарі знають багато чого, тіки мовчать, і маски стараються на себе зайвий раз не напялювати.
28.07.2021 01:57
Фаучи, американский санврач, как признался в интервью, принимает 8 грамм витамина Д ежедневно. И в 80 лет отлично себя чухает.
Вопрос: почему эта простая рекомендация по недорогому, но эффективному укреплению клеточного иммунитета не звучит из всех чайников сразу после "оденьте маску"?
28.07.2021 01:49
Веселят антипрививочники, жаль шо ковид, а не чума, то б их поменьшало)
28.07.2021 02:23
прям жаль? а мне вот не жаль, что привитые массово вымрут "от штамма дельта" (читай "от вакцины")
28.07.2021 09:49
Дада весь цивилизованний мир вимер, остались одни православние и др идиоти. Вообще лидер борцов с прививками кацапстан. Дарвин рулит.
28.07.2021 10:19
Так еще сезон ОРВИ не начался. Разве что в Израиле.
28.07.2021 18:21
хер им на палочке покажем
это будет дерьмократам гвоздь в крышку гроба на выборах через год
ждем судебных исков от Флориды Техаса и прочих
28.07.2021 05:23
антиковидники опять нагадили тут со своими заговорами)))
28.07.2021 10:37
Нет никаких заговоров, дурачок. Есть личные интересы разных людей на разных уровнях.
28.07.2021 18:22
даже не интересно) вас послушать то пару десятков милионов врачей, биологов, имунологов сговорились ради того что б маски продавать, ага)))
28.07.2021 19:41
Ой, как смешно!)))
Дурачок, заглянь-ка в рейтинги Форбс.
28.07.2021 19:48
не вижу там врачей( может наценку на антисептики поднять?....мировые
28.07.2021 19:55
Да причем тут врачи, слабоумный)))
28.07.2021 20:31
рептилоиды?
28.07.2021 20:34
Ну если ты найдешь в десятке рейтинга Форбс рептилоидов, то тогда да.
28.07.2021 20:36
Илон Маск? Бил, который Гейтс?
28.07.2021 20:37
Ты всех будешь переспрашивать вместо того, чтобы взять открыть и посмотреть?
28.07.2021 20:38
правильно ж? или 1 милиардер все порешал и убедил весь в мир?
28.07.2021 20:41
откуда ты берешь "весь мир"?
далеко не все ученые и врачи согласны с официальной ритрикой
далеко не все люди, в частности немалая часть населения Европы и США, жаждут уколоться вакциной

зачем "убеждать и порешать"?
все контролируется деньгами
например, если медики получают доплаты за каждый коронавирусный диагноз, почему бы его не ставить чаще, чем нужно?
28.07.2021 20:45
шо за бред блин? ты ж выше писал "а мне вот не жаль, что привитые массово вымрут "от штамма дельта" (читай "от вакцины")"
я логично решил что медкорпорации подговорили 3 десятка милионов врачей от известных до последней медсестры насчет ковида и вакцины, что б нажится на этом. Миссия невыполнима? Том Круз лох)
28.07.2021 20:40
не всем дано понимать, особенно одноклеточным, как ты)

"медкорпорации подговорили"

зачем подговаривать тех, кто без лишних вопросов будет выполнять все протоколы, лишь бы платили зарплату+возможно, премии?

ты слишком усложняешь то, что происходит само собой
28.07.2021 20:42
жена только что спросила, что я там кому пишу, показал диалог наш, немного шутканул. думал она со мной посмеется, а вот получил на орехи....ты не поверишь... она мне в ответ "зачем ты убогих тролишь?"
и вот знаешь...блин она ж права...приношу извинения, сорян бро...чего то я берега попутал, уже так опускаться...добра тебе и здоровья
28.07.2021 20:50
Да. Мнение твоей дуры, которая вышла замуж за того дурака, "очень важно для нас".
28.07.2021 21:16
"шо за бред блин? ты ж выше писал "а мне вот не жаль, что привитые массово вымрут "от штамма дельта" (читай "от вакцины")"

и в чем у тебя противоречие? каждый делает свое дело, медики вакцинируют, люди бегут вакцинироваться, чтобы "можно было полететь" в другую страну, и судя по происходящему это больший аргумент, чем риск умереть от ковида
28.07.2021 20:47
Не спорьте с идиотами, верящими в то, что Земля - плоская, а круглую придумал мировой заговор.
Для того, чтоб эпидемия пошла реально на спад - иммунитет должно иметь 70% населения.
28.07.2021 10:40
У тебя устаревшие данные. Уже надо 170%.
28.07.2021 18:22
Гы-гы, гы-гы !!!
28.07.2021 18:41
