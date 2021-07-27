Из-за штамма дельта в США возвращают масочный режим для вакцинированных
Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) во вторник издали распоряжение об обязательном ношение защитных масок на большей территории страны, в том числе для вакцинированных от COVID-19. Этот шаг является превентивным для предотвращения распространения штамма Delta в США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Новые исследования по распространению штамма Delta вызывают беспокойство и, к сожалению, требуют обновления наших рекомендаций", - заявила в этой связи директор CDC Рошель Валенского. Она подчеркнула, что новый штамм является более заразным, и были даже редкие случаи, когда вакцинированы люди передавали вирус другим.
Так, по новым правилам, все люди, в том числе вакцинированые, должны носить маски в общественных местах в тех регионах и округах страны, где зарегистрирован "существенный" или "высокий" уровень заболеваемости COVID-19. Эти регионы охватывают практически две трети территории США - большую часть юга, а также запада страны. Кроме того, ношение масок является обязательным для учащихся средней школы - независимо от их статуса вакцинации.
В то же время в CDC призвали всех, кто еще не сделал прививок от COVID-19, пройти процедуру вакцинации. В этом контексте отмечается, что вакцина продолжает защищать от тяжелого течения болезни, даже в случае со штаммом Delta.
Напоминаем, в мае в США отменили обязательное ношение масок для людей, которые прошли полный курс вакцинации.
Кроме того если бы не было прививок, то иммунитет получался бы только от переболевания. И организм знакомился бы с оригиналом вируса и вполне возможно гораздо лучше отличал бы его последующие модификации. Таким образом переболевшие по настоящему не были бы удобной средой для отбора более заразных версий вируса.
Это частично подтверждается тем что в Швеции, где локдаунов не было, новая вирусная волна до сих пор не поднялась. В отличии от Британии, Франции и даже в отличии от Финляндии. (c)
І це на фоні "0" в держскарбниці.
Далі ... ЛоХдаун і фінансова "рука допомоги" від кацапів та китайців.
Сьогодні наш місцевий моральний виродок мартіно накалякав чергову мерзоту. Лідер консерваторів у Квебеку написав у твітері, що спілкувався з жінкою і вона вагається щодо щеплення та попросила поважати її право на це. І ця скотина все перевернула з ніг на голову і висміяла та затаврувала. А в коментиках стадо підтримує.
Це - страшно. Людей абсолютно позбавляють прав. Ти МУСИШ піти і штрикнутися. Як тварина. Все.
Принудительная вакцинация это не медицина, а ветеринария. Так вакцинируют только скот (с)
Мені тут сьогодні вже писали, щоб я і ті, хто вважає інакше, замовкли.
І ще ображаються, коли я це називаю тим, чим воно є - фашизмом.
Свободомысляших объявляют сумасшедшими и сажают в больницу!
Свободу умалишённым!
Вопрос: почему эта простая рекомендация по недорогому, но эффективному укреплению клеточного иммунитета не звучит из всех чайников сразу после "оденьте маску"?
это будет дерьмократам гвоздь в крышку гроба на выборах через год
ждем судебных исков от Флориды Техаса и прочих
Дурачок, заглянь-ка в рейтинги Форбс.
далеко не все ученые и врачи согласны с официальной ритрикой
далеко не все люди, в частности немалая часть населения Европы и США, жаждут уколоться вакциной
зачем "убеждать и порешать"?
все контролируется деньгами
например, если медики получают доплаты за каждый коронавирусный диагноз, почему бы его не ставить чаще, чем нужно?
я логично решил что медкорпорации подговорили 3 десятка милионов врачей от известных до последней медсестры насчет ковида и вакцины, что б нажится на этом. Миссия невыполнима? Том Круз лох)
"медкорпорации подговорили"
зачем подговаривать тех, кто без лишних вопросов будет выполнять все протоколы, лишь бы платили зарплату+возможно, премии?
ты слишком усложняешь то, что происходит само собой
и вот знаешь...блин она ж права...приношу извинения, сорян бро...чего то я берега попутал, уже так опускаться...добра тебе и здоровья
и в чем у тебя противоречие? каждый делает свое дело, медики вакцинируют, люди бегут вакцинироваться, чтобы "можно было полететь" в другую страну, и судя по происходящему это больший аргумент, чем риск умереть от ковида
Для того, чтоб эпидемия пошла реально на спад - иммунитет должно иметь 70% населения.