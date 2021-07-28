УКР
Через штам дельта в США повертають масковий режим для вакцинованих

Через штам дельта в США повертають масковий режим для вакцинованих

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) у вівторок видали розпорядження щодо обов’язкового носіння захисних масок на переважній території країни, в тому числі для вакцинованих від COVID-19 людей. Цей крок є превентивним для запобігання поширенню штаму Delta у США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нові дослідження (щодо поширення штаму Delta – ред.) викликають занепокоєння і, на жаль, вимагають оновлення наших рекомендацій", - заявила в цьому зв’язку директор CDC Рошель Валенські. Вона підкреслила, що новий штам є більш заразним, і були навіть рідкісні випадки, коли вакциновані люди передавали вірус іншим.

Так, за новими правилами, всі люди, в тому числі вакциновані, повинні носити маски у громадських приміщеннях у тих регіонах та округах країни, де зареєстрований "суттєвий" або "високий" рівень захворюваності на COVID-19. Ці регіони охоплюють практично дві третини території США – більшу частину півдня, а також заходу країни. Крім того, носіння масок є обов’язковим для учнів середньої школи – незалежно від їхнього статусу вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинованим американцям дозволили не носити маски на вулиці

Водночас у CDC закликають усіх, хто досі не зробив щеплень від COVID-19, пройти процедуру вакцинації. У цьому контексті наголошується, що вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу хвороби, навіть у випадку зі штамом Delta.

Нагадаємо, у травні в США скасували обов’язкове носіння масок для людей, які отримали повний курс вакцинації.

Топ коментарі
+16
Развели как лошар. Не в обиду иглоуколотым.
показати весь коментар
27.07.2021 23:52 Відповісти
+10
Просто нацьковують ширнутих на неширнутих. Ото й все.
показати весь коментар
27.07.2021 23:56 Відповісти
+9
27 июля 2021 Коронавирус в вакцинированном Израиле: более 13 тысяч зараженных, около 140 из них в тяжелом состоянии . В США выпущена рекомендация для непривитых туристов: воздержитесь от поездок в привитый Израиль !!! .. Обычная вакциноафера !!!
показати весь коментар
27.07.2021 23:57 Відповісти
С другой стороны так как болезнь слабо выражена, то привитый с большей вероятностью продолжает болея ездить в общественном транспорте и заражает окружающих. А не привитый с большей вероятностью температурит и лежит дома. По этой же причине привитые более интенсивно работают на отбор среди вирусов более заразных их версий. Не спроста первоначально дельта особенно сильно размножилась именно в Британии, одном из лидеров по вакцинации.
Кроме того если бы не было прививок, то иммунитет получался бы только от переболевания. И организм знакомился бы с оригиналом вируса и вполне возможно гораздо лучше отличал бы его последующие модификации. Таким образом переболевшие по настоящему не были бы удобной средой для отбора более заразных версий вируса.
Это частично подтверждается тем что в Швеции, где локдаунов не было, новая вирусная волна до сих пор не поднялась. В отличии от Британии, Франции и даже в отличии от Финляндии. (c)
показати весь коментар
28.07.2021 00:32 Відповісти
Тю. А в Україні мацковський каганат проводить хресні ходи. Щоб зараза, завезена з мордора "братським нарідом", рознесласлась по всій країні.
І це на фоні "0" в держскарбниці.
Далі ... ЛоХдаун і фінансова "рука допомоги" від кацапів та китайців.
показати весь коментар
28.07.2021 00:30 Відповісти
Меня больше волнует какая-то дрянь, которая у нас сейчас пошла. Не ковид, но жуткий кашель две недели подряд, бестемпературный но изматывающий в хлам. В поезде пол-вагона бУхало.
показати весь коментар
28.07.2021 00:41 Відповісти
І алергії, і ті ж віруси.
показати весь коментар
28.07.2021 00:44 Відповісти
У вас это где?
показати весь коментар
28.07.2021 09:53 Відповісти
Я вот подумал, а что если не вирус - биологическое оружие, а прививка, которую проталкивают под предлогом вируса? Ладно. Время покажет. А пока -- всем мыть руки после улицы, новить маску и не надеятся на вакцину.
показати весь коментар
28.07.2021 01:13 Відповісти
У нас в Канаде все расслабились. Дистанцию никто не соблюдает, орут в телефоны в магазинах, сталкиваются в притык. Китайцы первые расслабились...раньше строго по правилам, теперь, как зайдешь в китайский супермаркет, то стремно становится. Может китайцы что-то знают? Ха-ха...
показати весь коментар
28.07.2021 01:16 Відповісти
Нельзя быть вечно напряжным. Такие долго не живут, потому что все болезни от нервов. Ну разве что за исключением триппера.
показати весь коментар
28.07.2021 01:23 Відповісти
косвенно, триппер тоже случается из-за нервов.
показати весь коментар
28.07.2021 01:28 Відповісти
As saying has it только триппер - от удовольствия.
показати весь коментар
28.07.2021 01:30 Відповісти
Одевай маску на тот нерв и трипера не будет,ха-ха.
показати весь коментар
28.07.2021 01:57 Відповісти
Ну не трипер так **********, тут маска до одного места.
показати весь коментар
28.07.2021 04:55 Відповісти
+ .. и смотри ты упустил самое главное - биологическое оружие бьет не только по здоровью а и по экономике, повседневному жизненному устою и приведет к хаосу во ВСЕМ и т.д. и т.п.
показати весь коментар
28.07.2021 01:16 Відповісти
Я подібну версію теж зустрічала.
показати весь коментар
28.07.2021 01:17 Відповісти
Вы ведь знаете, как у нас здесь прессуют с вакцинацией. Немного странно. Когда такой напор, закрадываются подозрения.
показати весь коментар
28.07.2021 01:22 Відповісти
Так, пресування жахливе. + лотереї, погрози ввести ковідний аусвайс, замовні статейки, які зумисне нацьковують на тих, хто не бажає колотися чи вагається, дивлячись на цей балаган, коли мало не щодня нова брехня.

Сьогодні наш місцевий моральний виродок мартіно накалякав чергову мерзоту. Лідер консерваторів у Квебеку написав у твітері, що спілкувався з жінкою і вона вагається щодо щеплення та попросила поважати її право на це. І ця скотина все перевернула з ніг на голову і висміяла та затаврувала. А в коментиках стадо підтримує.
Це - страшно. Людей абсолютно позбавляють прав. Ти МУСИШ піти і штрикнутися. Як тварина. Все.

Принудительная вакцинация это не медицина, а ветеринария. Так вакцинируют только скот (с)
Мені тут сьогодні вже писали, щоб я і ті, хто вважає інакше, замовкли.
І ще ображаються, коли я це називаю тим, чим воно є - фашизмом.
показати весь коментар
28.07.2021 01:46 Відповісти
Караул!
Свободомысляших объявляют сумасшедшими и сажают в больницу!
Свободу умалишённым!
показати весь коментар
28.07.2021 10:34 Відповісти
Сказали что в августе Канаду откроют,думаю что с такими темпами "распространения" вируса ее уже никогда не откроют.
показати весь коментар
28.07.2021 02:01 Відповісти
Та похоже будем сидеть пока другую всеважнейшую тему не найдут. Токо б опять не какой нибудь обдолбанный черный.
показати весь коментар
28.07.2021 04:57 Відповісти
ХАХАХАХАХА! Давним-давно писав, що "боротьба" з вірусом (як і з бідністю, тероризмом чи потеплінням) тепер буде ВІЧНОЮ і.... абсолютно безрезультатною!
показати весь коментар
28.07.2021 01:27 Відповісти
Чому безрезультатною? Люди що керують процесом отримають цілком конкретний результат.
показати весь коментар
28.07.2021 01:37 Відповісти
Зате лікарі знають багато чого, тіки мовчать, і маски стараються на себе зайвий раз не напялювати.
показати весь коментар
28.07.2021 01:57 Відповісти
Фаучи, американский санврач, как признался в интервью, принимает 8 грамм витамина Д ежедневно. И в 80 лет отлично себя чухает.
Вопрос: почему эта простая рекомендация по недорогому, но эффективному укреплению клеточного иммунитета не звучит из всех чайников сразу после "оденьте маску"?
показати весь коментар
28.07.2021 01:49 Відповісти
Веселят антипрививочники, жаль шо ковид, а не чума, то б их поменьшало)
показати весь коментар
28.07.2021 02:23 Відповісти
прям жаль? а мне вот не жаль, что привитые массово вымрут "от штамма дельта" (читай "от вакцины")
показати весь коментар
28.07.2021 09:49 Відповісти
Дада весь цивилизованний мир вимер, остались одни православние и др идиоти. Вообще лидер борцов с прививками кацапстан. Дарвин рулит.
показати весь коментар
28.07.2021 10:19 Відповісти
Так еще сезон ОРВИ не начался. Разве что в Израиле.
показати весь коментар
28.07.2021 18:21 Відповісти
хер им на палочке покажем
это будет дерьмократам гвоздь в крышку гроба на выборах через год
ждем судебных исков от Флориды Техаса и прочих
показати весь коментар
28.07.2021 05:23 Відповісти
антиковидники опять нагадили тут со своими заговорами)))
показати весь коментар
28.07.2021 10:37 Відповісти
Нет никаких заговоров, дурачок. Есть личные интересы разных людей на разных уровнях.
показати весь коментар
28.07.2021 18:22 Відповісти
даже не интересно) вас послушать то пару десятков милионов врачей, биологов, имунологов сговорились ради того что б маски продавать, ага)))
показати весь коментар
28.07.2021 19:41 Відповісти
Ой, как смешно!)))
Дурачок, заглянь-ка в рейтинги Форбс.
показати весь коментар
28.07.2021 19:48 Відповісти
не вижу там врачей( может наценку на антисептики поднять?....мировые
показати весь коментар
28.07.2021 19:55 Відповісти
Да причем тут врачи, слабоумный)))
показати весь коментар
28.07.2021 20:31 Відповісти
рептилоиды?
показати весь коментар
28.07.2021 20:34 Відповісти
Ну если ты найдешь в десятке рейтинга Форбс рептилоидов, то тогда да.
показати весь коментар
28.07.2021 20:36 Відповісти
Илон Маск? Бил, который Гейтс?
показати весь коментар
28.07.2021 20:37 Відповісти
Ты всех будешь переспрашивать вместо того, чтобы взять открыть и посмотреть?
показати весь коментар
28.07.2021 20:38 Відповісти
правильно ж? или 1 милиардер все порешал и убедил весь в мир?
показати весь коментар
28.07.2021 20:41 Відповісти
откуда ты берешь "весь мир"?
далеко не все ученые и врачи согласны с официальной ритрикой
далеко не все люди, в частности немалая часть населения Европы и США, жаждут уколоться вакциной

зачем "убеждать и порешать"?
все контролируется деньгами
например, если медики получают доплаты за каждый коронавирусный диагноз, почему бы его не ставить чаще, чем нужно?
показати весь коментар
28.07.2021 20:45 Відповісти
шо за бред блин? ты ж выше писал "а мне вот не жаль, что привитые массово вымрут "от штамма дельта" (читай "от вакцины")"
я логично решил что медкорпорации подговорили 3 десятка милионов врачей от известных до последней медсестры насчет ковида и вакцины, что б нажится на этом. Миссия невыполнима? Том Круз лох)
показати весь коментар
28.07.2021 20:40 Відповісти
не всем дано понимать, особенно одноклеточным, как ты)

"медкорпорации подговорили"

зачем подговаривать тех, кто без лишних вопросов будет выполнять все протоколы, лишь бы платили зарплату+возможно, премии?

ты слишком усложняешь то, что происходит само собой
показати весь коментар
28.07.2021 20:42 Відповісти
жена только что спросила, что я там кому пишу, показал диалог наш, немного шутканул. думал она со мной посмеется, а вот получил на орехи....ты не поверишь... она мне в ответ "зачем ты убогих тролишь?"
и вот знаешь...блин она ж права...приношу извинения, сорян бро...чего то я берега попутал, уже так опускаться...добра тебе и здоровья
показати весь коментар
28.07.2021 20:50 Відповісти
Да. Мнение твоей дуры, которая вышла замуж за того дурака, "очень важно для нас".
показати весь коментар
28.07.2021 21:16 Відповісти
"шо за бред блин? ты ж выше писал "а мне вот не жаль, что привитые массово вымрут "от штамма дельта" (читай "от вакцины")"

и в чем у тебя противоречие? каждый делает свое дело, медики вакцинируют, люди бегут вакцинироваться, чтобы "можно было полететь" в другую страну, и судя по происходящему это больший аргумент, чем риск умереть от ковида
показати весь коментар
28.07.2021 20:47 Відповісти
Не спорьте с идиотами, верящими в то, что Земля - плоская, а круглую придумал мировой заговор.
Для того, чтоб эпидемия пошла реально на спад - иммунитет должно иметь 70% населения.
показати весь коментар
28.07.2021 10:40 Відповісти
У тебя устаревшие данные. Уже надо 170%.
показати весь коментар
28.07.2021 18:22 Відповісти
Гы-гы, гы-гы !!!
показати весь коментар
28.07.2021 18:41 Відповісти
