Через штам дельта в США повертають масковий режим для вакцинованих
Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) у вівторок видали розпорядження щодо обов’язкового носіння захисних масок на переважній території країни, в тому числі для вакцинованих від COVID-19 людей. Цей крок є превентивним для запобігання поширенню штаму Delta у США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нові дослідження (щодо поширення штаму Delta – ред.) викликають занепокоєння і, на жаль, вимагають оновлення наших рекомендацій", - заявила в цьому зв’язку директор CDC Рошель Валенські. Вона підкреслила, що новий штам є більш заразним, і були навіть рідкісні випадки, коли вакциновані люди передавали вірус іншим.
Так, за новими правилами, всі люди, в тому числі вакциновані, повинні носити маски у громадських приміщеннях у тих регіонах та округах країни, де зареєстрований "суттєвий" або "високий" рівень захворюваності на COVID-19. Ці регіони охоплюють практично дві третини території США – більшу частину півдня, а також заходу країни. Крім того, носіння масок є обов’язковим для учнів середньої школи – незалежно від їхнього статусу вакцинації.
Водночас у CDC закликають усіх, хто досі не зробив щеплень від COVID-19, пройти процедуру вакцинації. У цьому контексті наголошується, що вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу хвороби, навіть у випадку зі штамом Delta.
Нагадаємо, у травні в США скасували обов’язкове носіння масок для людей, які отримали повний курс вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кроме того если бы не было прививок, то иммунитет получался бы только от переболевания. И организм знакомился бы с оригиналом вируса и вполне возможно гораздо лучше отличал бы его последующие модификации. Таким образом переболевшие по настоящему не были бы удобной средой для отбора более заразных версий вируса.
Это частично подтверждается тем что в Швеции, где локдаунов не было, новая вирусная волна до сих пор не поднялась. В отличии от Британии, Франции и даже в отличии от Финляндии. (c)
І це на фоні "0" в держскарбниці.
Далі ... ЛоХдаун і фінансова "рука допомоги" від кацапів та китайців.
Сьогодні наш місцевий моральний виродок мартіно накалякав чергову мерзоту. Лідер консерваторів у Квебеку написав у твітері, що спілкувався з жінкою і вона вагається щодо щеплення та попросила поважати її право на це. І ця скотина все перевернула з ніг на голову і висміяла та затаврувала. А в коментиках стадо підтримує.
Це - страшно. Людей абсолютно позбавляють прав. Ти МУСИШ піти і штрикнутися. Як тварина. Все.
Принудительная вакцинация это не медицина, а ветеринария. Так вакцинируют только скот (с)
Мені тут сьогодні вже писали, щоб я і ті, хто вважає інакше, замовкли.
І ще ображаються, коли я це називаю тим, чим воно є - фашизмом.
Свободомысляших объявляют сумасшедшими и сажают в больницу!
Свободу умалишённым!
Вопрос: почему эта простая рекомендация по недорогому, но эффективному укреплению клеточного иммунитета не звучит из всех чайников сразу после "оденьте маску"?
это будет дерьмократам гвоздь в крышку гроба на выборах через год
ждем судебных исков от Флориды Техаса и прочих
Дурачок, заглянь-ка в рейтинги Форбс.
далеко не все ученые и врачи согласны с официальной ритрикой
далеко не все люди, в частности немалая часть населения Европы и США, жаждут уколоться вакциной
зачем "убеждать и порешать"?
все контролируется деньгами
например, если медики получают доплаты за каждый коронавирусный диагноз, почему бы его не ставить чаще, чем нужно?
я логично решил что медкорпорации подговорили 3 десятка милионов врачей от известных до последней медсестры насчет ковида и вакцины, что б нажится на этом. Миссия невыполнима? Том Круз лох)
"медкорпорации подговорили"
зачем подговаривать тех, кто без лишних вопросов будет выполнять все протоколы, лишь бы платили зарплату+возможно, премии?
ты слишком усложняешь то, что происходит само собой
и вот знаешь...блин она ж права...приношу извинения, сорян бро...чего то я берега попутал, уже так опускаться...добра тебе и здоровья
и в чем у тебя противоречие? каждый делает свое дело, медики вакцинируют, люди бегут вакцинироваться, чтобы "можно было полететь" в другую страну, и судя по происходящему это больший аргумент, чем риск умереть от ковида
Для того, чтоб эпидемия пошла реально на спад - иммунитет должно иметь 70% населения.