ТКГ ушла на каникулы до конца августа

Трехсторонняя контактная группа до конца августа ушла на каникулы.

Об этом 27 июля сообщила представительница отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Послы с прошлой недели ушли на каникулы, в отпуск. И поэтому до конца августа у нас не будет каких-то существенных новостей в изменениях работы ТКГ, пока все не выйдут из отпусков", - сказала она.

Напомним, новым специальным представителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Он возглавит переговорный процесс в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. К своим обязанностям Киннунен приступит 1 августа.