ТКГ ушла на каникулы до конца августа
Трехсторонняя контактная группа до конца августа ушла на каникулы.
Об этом 27 июля сообщила представительница отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Послы с прошлой недели ушли на каникулы, в отпуск. И поэтому до конца августа у нас не будет каких-то существенных новостей в изменениях работы ТКГ, пока все не выйдут из отпусков", - сказала она.
Напомним, новым специальным представителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Он возглавит переговорный процесс в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. К своим обязанностям Киннунен приступит 1 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТКГ такая же, как и президент ЗЕ - пустое место, на котором насрано.