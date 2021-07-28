РУС
ТКГ ушла на каникулы до конца августа

ТКГ ушла на каникулы до конца августа

Трехсторонняя контактная группа до конца августа ушла на каникулы.

Об этом 27 июля сообщила представительница отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Послы с прошлой недели ушли на каникулы, в отпуск. И поэтому до конца августа у нас не будет каких-то существенных новостей в изменениях работы ТКГ, пока все не выйдут из отпусков", - сказала она.

Напомним, новым специальным представителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Он возглавит переговорный процесс в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. К своим обязанностям Киннунен приступит 1 августа.

а нафіга така потрібна, якщо в неї канікули? На фронті канікул не ьуває.
28.07.2021 01:39 Ответить
А шо она вобще сделала полезного за 2 года?

ТКГ такая же, как и президент ЗЕ - пустое место, на котором насрано.
28.07.2021 02:36 Ответить
Устали?
28.07.2021 06:57 Ответить
Война войной..., а відпустка літом(((
28.07.2021 07:15 Ответить
так может и пацаны с передка на каникулы пойдут?!
28.07.2021 07:50 Ответить
Столько достижений. Устали языком ворочать.
28.07.2021 09:08 Ответить
общение с россиянами - отдельное удовольствие, другое дело - какие каникулы во время войны?!
28.07.2021 09:31 Ответить
Нихерасе,ушли на каникулы!
28.07.2021 13:25 Ответить
И Леонид Макарыч тоже чую продолжит каникулы уже надолго...
28.07.2021 13:28 Ответить
 
 