ТКГ пішла на канікули до кінця серпня

ТКГ пішла на канікули до кінця серпня

Тристороння контактна група до кінця серпня пішла на канікули.

Про це 27 липня повідомила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Посли з минулого тижня пішли на канікули, у відпустки. І тому до кінця серпня у нас не буде якихось суттєвих новин у змінах роботи ТКГ, поки всі не вийдуть з відпусток", - сказала вона.

Також читайте: Україна більше не братиме участі в засіданнях ТКГ у Мінську, - радник Єрмака

Нагадаємо, новим спеціальним представником голови Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Він очолить переговорний процес у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. До своїх обов'язків Кіннунен приступить 1 серпня.

а нафіга така потрібна, якщо в неї канікули? На фронті канікул не ьуває.
28.07.2021 01:39 Відповісти
А шо она вобще сделала полезного за 2 года?

ТКГ такая же, как и президент ЗЕ - пустое место, на котором насрано.
28.07.2021 02:36 Відповісти
Устали?
28.07.2021 06:57 Відповісти
Война войной..., а відпустка літом(((
28.07.2021 07:15 Відповісти
так может и пацаны с передка на каникулы пойдут?!
28.07.2021 07:50 Відповісти
Столько достижений. Устали языком ворочать.
28.07.2021 09:08 Відповісти
общение с россиянами - отдельное удовольствие, другое дело - какие каникулы во время войны?!
28.07.2021 09:31 Відповісти
Нихерасе,ушли на каникулы!
28.07.2021 13:25 Відповісти
И Леонид Макарыч тоже чую продолжит каникулы уже надолго...
28.07.2021 13:28 Відповісти
 
 