ТКГ пішла на канікули до кінця серпня
Тристороння контактна група до кінця серпня пішла на канікули.
Про це 27 липня повідомила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Посли з минулого тижня пішли на канікули, у відпустки. І тому до кінця серпня у нас не буде якихось суттєвих новин у змінах роботи ТКГ, поки всі не вийдуть з відпусток", - сказала вона.
Нагадаємо, новим спеціальним представником голови Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Він очолить переговорний процес у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. До своїх обов'язків Кіннунен приступить 1 серпня.
