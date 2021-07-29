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США усиливают киберзащиту важнейших инфраструктурных объектов, - Байден

США усиливают киберзащиту важнейших инфраструктурных объектов, - Байден

Президент США Джо Байден создал инициативу по кибербезопасности промышленных систем контроля.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома меморандуме за подписью Байдена, передает Цензор.НЕТ.

"Политика моей администрации заключается в том, чтобы защищать важнейшие объекты инфраструктуры нашего народа, обращая особое внимание на кибербезопасность и устойчивость систем, поддерживающих важнейшие функции на национальном уровне", - говорится в документе.

Отмечается, что основная цель инициативы состоит в том, чтобы "защищать важнейшую инфраструктуру США путем стимулирования и содействия развитию технологий и систем", с помощью которых можно обнаружить и предупредить угрозу, а также выработать средства реагирования в сфере кибербезопасности в "важнейших системах контроля и оперативных технологических сетях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр кибербезопасности СНБО сформировал бюллетень о мировых угрозах в современном киберпространстве

Это инициатива, как заявляют в Белом доме, создает возможность для сотрудничества власти и промышленности в принятии незамедлительных решений в рамках их сфер контроля и в реагировании на серьезные угрозы.

В документе указывается, что инициативу начали реализовывать в "энергетической отрасли". Подчеркивается, что учреждениям по управлению секторальными рисками следует работать с владельцами и операторами ключевых объектов инфраструктуры по внедрению принципов и политики инициативы.

Уточняется, что министру внутренней безопасности не позднее 22 сентября 2021 года следует определить первоначальные цели по контролю за основными инфраструктурными системами, а затем, в течение года с момента публикации меморандума, заявить об окончательных целях по контролю межотраслевых систем.

Также читайте: Байден предупредил об угрозе "настоящей войны со стрельбой с крупной державой" из-за кибератак

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27331) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+5
Байден еще при Обаме чертил российским хакерам красные линии. Этот дед пустопорожнее трепло.
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29.07.2021 06:03 Ответить
+5
У нас теж галочку поставили: призначили нового генерал-губернатора Канади - вперше індіанець, жінка. Французькою не володіє. Пообіцяла вчити. В 74 роки.
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29.07.2021 06:03 Ответить
+4
Стань перед рашистами на колени, мудак...
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29.07.2021 01:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
- бесполезно усиливать!
потратьтесь на киллера для ху*ла и все проблемы канут в лету
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29.07.2021 01:40 Ответить
И биток сразу пошол вверьх)))
Инструмент оказался неуправляемый
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29.07.2021 01:43 Ответить
Стань перед рашистами на колени, мудак...
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29.07.2021 01:47 Ответить
...и пирог
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29.07.2021 04:30 Ответить
Назначай побольше чернозадых, пидоров, и телок по квотам - и будет все пучком. Даже если все завалится к ипеням - никто не сможет обвинить в недостатке толерастии.
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29.07.2021 04:39 Ответить
У нас теж галочку поставили: призначили нового генерал-губернатора Канади - вперше індіанець, жінка. Французькою не володіє. Пообіцяла вчити. В 74 роки.
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29.07.2021 06:03 Ответить
Самая развитая страна Мира по любым технологиям попросит помощи па любасу....,Омерику спасет только Коломойский...
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29.07.2021 05:39 Ответить
На РАБссии недавно был убит талантливейший волновой генетик Петр Гаряев.....лечивший в Канаде людей совершенно новым способом...,самых тех, на кого официальная медицина не лечила от слова совсем...
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29.07.2021 05:43 Ответить
...поддерживал отношения с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шиповым , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Уруцкоевым , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Грабовым , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мулдашевым . Для тебе це авторитети?
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29.07.2021 07:45 Ответить
Байден еще при Обаме чертил российским хакерам красные линии. Этот дед пустопорожнее трепло.
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29.07.2021 06:03 Ответить
Ні, воно не тріпло. Воно - маріонетка куйла. Гадаю, п'ютін вже підкинув грошенят цій сімейці корупціонерів, які торгують національними інтересами США.
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29.07.2021 09:14 Ответить
А зачем,бидон же передал ***** список объектов которе нельзя атаковать? Может не доверяет,сомневается в порядочности убийцы,или уже не убийцы,а большого друга,вроде он так называл ***** после?
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29.07.2021 07:15 Ответить
_Не, ну от представь... к примеру путлер говорит мутному, нечистоплотному приспособленцу: "А хошь жигули мильярд? Представляешь? Такой маленький и уже - жигули мильярд!" Думаешь такое беспринципное ничтожетво как байден устояло бы? Сомневаюсь... Очень сомневаюсь! А путлер может себе позволить потратить на это мильярд вечнозелёных.
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29.07.2021 11:06 Ответить
Думаю там что-то весомей миллиарда,но то,что подкуп был сомнений нет.
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29.07.2021 12:15 Ответить
 
 