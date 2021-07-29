США посилюють кіберзахист найважливіших інфраструктурних об'єктів, - Байден

Президент США Джо Байден створив ініціативу з кібербезпеки промислових систем контролю.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Білого дому меморандумі за підписом Байдена, передає Цензор.НЕТ.

"Політика моєї адміністрації полягає в тому, щоб захищати найважливіші об'єкти інфраструктури нашого народу, звертаючи особливу увагу на кібербезпеку і стійкість систем, що підтримують найважливіші функції на національному рівні", - йдеться в документі.

Зазначається, що основна мета ініціативи полягає в тому, щоб "захищати найважливішу інфраструктуру США шляхом стимулювання і сприяння розвитку технологій та систем", за допомогою яких можна виявити і запобігти загрозі, а також виробити засоби реагування у сфері кібербезпеки в "найважливіших системах контролю й оперативних технологічних мережах".

Також читайте: На державні органи за пів року зробили 1,5 млн кібератак. Кожна третя - з Росії

Ця ініціатива, як заявляють у Білому домі, створює можливість для співпраці влади і промисловості в ухваленні негайних рішень у межах їхніх сфер контролю і в реагуванні на серйозні загрози.

У документі вказується, що ініціативу почали реалізовувати в "енергетичній галузі". Наголошується, що установам з управління секторальними ризиками слід працювати з власниками і операторами ключових об'єктів інфраструктури з впровадження принципів і політики ініціативи.

Уточнюється, що міністру внутрішньої безпеки не пізніше 22 вересня 2021 року слід визначити початкові цілі з контролю за основними інфраструктурними системами, а потім, протягом року з моменту публікації меморандуму, заявити про остаточні цілі з контролю міжгалузевих систем.

Читайте: Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки