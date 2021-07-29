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Новини
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США посилюють кіберзахист найважливіших інфраструктурних об'єктів, - Байден

США посилюють кіберзахист найважливіших інфраструктурних об'єктів, - Байден

Президент США Джо Байден створив ініціативу з кібербезпеки промислових систем контролю.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Білого дому меморандумі за підписом Байдена, передає Цензор.НЕТ.

"Політика моєї адміністрації полягає в тому, щоб захищати найважливіші об'єкти інфраструктури нашого народу, звертаючи особливу увагу на кібербезпеку і стійкість систем, що підтримують найважливіші функції на національному рівні", - йдеться в документі.

Зазначається, що основна мета ініціативи полягає в тому, щоб "захищати найважливішу інфраструктуру США шляхом стимулювання і сприяння розвитку технологій та систем", за допомогою яких можна виявити і запобігти загрозі, а також виробити засоби реагування у сфері кібербезпеки в "найважливіших системах контролю й оперативних технологічних мережах".

Також читайте: На державні органи за пів року зробили 1,5 млн кібератак. Кожна третя - з Росії

Ця ініціатива, як заявляють у Білому домі, створює можливість для співпраці влади і промисловості в ухваленні негайних рішень у межах їхніх сфер контролю і в реагуванні на серйозні загрози.

У документі вказується, що ініціативу почали реалізовувати в "енергетичній галузі". Наголошується, що установам з управління секторальними ризиками слід працювати з власниками і операторами ключових об'єктів інфраструктури з впровадження принципів і політики ініціативи.

Уточнюється, що міністру внутрішньої безпеки не пізніше 22 вересня 2021 року слід визначити початкові цілі з контролю за основними інфраструктурними системами, а потім, протягом року з моменту публікації меморандуму, заявити про остаточні цілі з контролю міжгалузевих систем.

Читайте: Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23598) кібербезпека (1173)


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Топ коментарі
+5
Байден еще при Обаме чертил российским хакерам красные линии. Этот дед пустопорожнее трепло.
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29.07.2021 06:03 Відповісти
+5
У нас теж галочку поставили: призначили нового генерал-губернатора Канади - вперше індіанець, жінка. Французькою не володіє. Пообіцяла вчити. В 74 роки.
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29.07.2021 06:03 Відповісти
+4
Стань перед рашистами на колени, мудак...
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29.07.2021 01:47 Відповісти
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потратьтесь на киллера для ху*ла и все проблемы канут в лету
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29.07.2021 01:40 Відповісти
И биток сразу пошол вверьх)))
Инструмент оказался неуправляемый
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29.07.2021 01:43 Відповісти
Стань перед рашистами на колени, мудак...
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29.07.2021 01:47 Відповісти
...и пирог
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29.07.2021 04:30 Відповісти
Назначай побольше чернозадых, пидоров, и телок по квотам - и будет все пучком. Даже если все завалится к ипеням - никто не сможет обвинить в недостатке толерастии.
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29.07.2021 04:39 Відповісти
У нас теж галочку поставили: призначили нового генерал-губернатора Канади - вперше індіанець, жінка. Французькою не володіє. Пообіцяла вчити. В 74 роки.
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29.07.2021 06:03 Відповісти
Самая развитая страна Мира по любым технологиям попросит помощи па любасу....,Омерику спасет только Коломойский...
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29.07.2021 05:39 Відповісти
На РАБссии недавно был убит талантливейший волновой генетик Петр Гаряев.....лечивший в Канаде людей совершенно новым способом...,самых тех, на кого официальная медицина не лечила от слова совсем...
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29.07.2021 05:43 Відповісти
...поддерживал отношения с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шиповым , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Уруцкоевым , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Грабовым , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мулдашевым . Для тебе це авторитети?
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29.07.2021 07:45 Відповісти
Байден еще при Обаме чертил российским хакерам красные линии. Этот дед пустопорожнее трепло.
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29.07.2021 06:03 Відповісти
Ні, воно не тріпло. Воно - маріонетка куйла. Гадаю, п'ютін вже підкинув грошенят цій сімейці корупціонерів, які торгують національними інтересами США.
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29.07.2021 09:14 Відповісти
А зачем,бидон же передал ***** список объектов которе нельзя атаковать? Может не доверяет,сомневается в порядочности убийцы,или уже не убийцы,а большого друга,вроде он так называл ***** после?
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29.07.2021 07:15 Відповісти
_Не, ну от представь... к примеру путлер говорит мутному, нечистоплотному приспособленцу: "А хошь жигули мильярд? Представляешь? Такой маленький и уже - жигули мильярд!" Думаешь такое беспринципное ничтожетво как байден устояло бы? Сомневаюсь... Очень сомневаюсь! А путлер может себе позволить потратить на это мильярд вечнозелёных.
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29.07.2021 11:06 Відповісти
Думаю там что-то весомей миллиарда,но то,что подкуп был сомнений нет.
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29.07.2021 12:15 Відповісти
 
 