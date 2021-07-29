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Свитолина проиграла чешке Вондроушовой в полуфинале Олимпиады-2020
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Маркете Вондроушовой из Чехии в полуфинале олимпийского теннисного турнира – 3:6, 1:6.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Матч длился 1 час 5 минут. Свитолина совершила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки.
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Соперница даже ничего не предпринимала против - просто что могла, то отбивала.
Свитолина, вообще, не хотела играть.
Занавес.
Видатки судам збільшені за рахунок зменшення обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту.
Верховна Рада прийняла законопроєкт №5304 про внесення змін до Держбюджету 2021, яким збільшує на 600 млн грн видатки на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів. Про це повідомляє прес-служба https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/210607.html парламенту .
"Законом збільшено по загальному фонду держбюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 600 млн грн за рахунок зменшення
на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту за бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх", - йдеться у повідомленні.