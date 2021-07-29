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Новости Олимпиада-2020
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Свитолина проиграла чешке Вондроушовой в полуфинале Олимпиады-2020

Свитолина проиграла чешке Вондроушовой в полуфинале Олимпиады-2020

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Маркете Вондроушовой из Чехии в полуфинале олимпийского теннисного турнира – 3:6, 1:6.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Матч длился 1 час 5 минут. Свитолина совершила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки.

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Автор: 

Олимпиада (1137) теннис (156) Свитолина Элина (50)


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Топ комментарии
+17
по ходу эта олимпиада будет самой провальной за всю нашу историю!!!!!!!!!!!
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29.07.2021 15:02 Ответить
+14
Мёртвая была.
Соперница даже ничего не предпринимала против - просто что могла, то отбивала.
Свитолина, вообще, не хотела играть.
Занавес.
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29.07.2021 15:05 Ответить
+8
Як не смішно це коментувати, але українкам не дає спокою бажання повторити шлях Роксоляни. У тієї не було вибору, а от ******* "роксоляни" хоч за ким готові бігти, за турками, арабами, індусами, та й за блеками, просто як пороблено. Правда часто трапляється, потім канючать, що не можуть втекти і забрати дітей, але спокуса знайти примарне щастя хоч у дідька в ср-ці, не дає спокою. Я вже мовчу про зміну світогляду, віри тощо, бо то таке...
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29.07.2021 15:50 Ответить
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Еще ж будет игра за бронзу?
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29.07.2021 15:01 Ответить
по ходу эта олимпиада будет самой провальной за всю нашу историю!!!!!!!!!!!
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29.07.2021 15:02 Ответить
Зато параолемпийцы нагребут мешок медалей как обычно. Даже удивительно: в развитых странах и база тренировочная лучше и финансирование, а наши живя и тренируюсь в Украине делают их всех
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29.07.2021 15:04 Ответить
тому що вони звикли битися, а наші здорові спортсмени звикли нити і розповідати як їм важко тренуватися.
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29.07.2021 18:26 Ответить
Чим далі, тим гірше... Брали по 6-9 золотих, у 2016 році лише дві, а тепер з бідоносцем жодної не буде.
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29.07.2021 15:37 Ответить
Мёртвая была.
Соперница даже ничего не предпринимала против - просто что могла, то отбивала.
Свитолина, вообще, не хотела играть.
Занавес.
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29.07.2021 15:05 Ответить
ВЛАДА ЗАБРАЛА У ПАРАЛІМПІЙЦІВ 600 МЛН ГРН НА ЗАРПЛАТИ СУДДЯМ

Видатки судам збільшені за рахунок зменшення обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту.

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5304 про внесення змін до Держбюджету 2021, яким збільшує на 600 млн грн видатки на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів. Про це повідомляє прес-служба https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/210607.html парламенту .

"Законом збільшено по загальному фонду держбюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 600 млн грн за рахунок зменшення


на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту за бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх", - йдеться у повідомленні.
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29.07.2021 15:08 Ответить
Не розумію що з неі сталося?? Шкода..
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29.07.2021 15:08 Ответить
Ха-ха какая цензура!!!
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29.07.2021 16:03 Ответить
Приз за золото в 125 тыс.,это не мотивация для Свитолиной.Она привыкла к восьми нулям...А тут накануне игры молодой муж приехал,чернявенький со сперматоксикозом.Оторвались по полной.Сходу два сета выиграла,а потом "поплыла".Отдала игру на раз.На хрена оно ей надо?Скоро паспорт французский получит.
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29.07.2021 20:29 Ответить
Тобто, престиж країни до сраки? Основне - гроші? Але то таке. Інтерв"ю ж українською дає? Тоді все нормально.
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29.07.2021 23:22 Ответить
Як не смішно це коментувати, але українкам не дає спокою бажання повторити шлях Роксоляни. У тієї не було вибору, а от ******* "роксоляни" хоч за ким готові бігти, за турками, арабами, індусами, та й за блеками, просто як пороблено. Правда часто трапляється, потім канючать, що не можуть втекти і забрати дітей, але спокуса знайти примарне щастя хоч у дідька в ср-ці, не дає спокою. Я вже мовчу про зміну світогляду, віри тощо, бо то таке...
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29.07.2021 15:50 Ответить
А руські скільки взяли медалей, не хубайдуліни всілякі, а слов'яне?
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29.07.2021 16:57 Ответить
Еще не отошла от сваЙбы.....
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29.07.2021 16:09 Ответить
Олімпійські спортсмени перед змаганнями тренуються від ранку до ночі. А наша чемпіонка весілля відгуляла. З негром.
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29.07.2021 16:18 Ответить
С афрофранцузом все таки)
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29.07.2021 16:34 Ответить
Негр він і в Європі негр
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29.07.2021 16:36 Ответить
Шкода, такого шансу вже не буде.
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29.07.2021 16:51 Ответить
Что-что у нее с шеей?
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29.07.2021 17:20 Ответить
Луд же
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29.07.2021 19:35 Ответить
Кароч, залудила и покрасила...
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29.07.2021 21:56 Ответить
 
 