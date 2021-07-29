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Світоліна програла чешці Вондроушовій у півфіналі Олімпіади-2020
Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася Маркеті Вондроушовій із Чехії у півфіналі олімпійського тенісного турніру - 3:6, 1:6.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Матч тривав 1 годину 5 хвилин. Світоліна зробила 1 подачу навиліт, припустилася 3 подвійних помилок.
Топ коментарі
+17 Рома Маестро
показати весь коментар29.07.2021 15:02 Відповісти Посилання
+14 Харьков Сумской
показати весь коментар29.07.2021 15:05 Відповісти Посилання
+8 Данило Скуб
показати весь коментар29.07.2021 15:50 Відповісти Посилання
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Соперница даже ничего не предпринимала против - просто что могла, то отбивала.
Свитолина, вообще, не хотела играть.
Занавес.
Видатки судам збільшені за рахунок зменшення обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту.
Верховна Рада прийняла законопроєкт №5304 про внесення змін до Держбюджету 2021, яким збільшує на 600 млн грн видатки на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів. Про це повідомляє прес-служба https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/210607.html парламенту .
"Законом збільшено по загальному фонду держбюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 600 млн грн за рахунок зменшення
на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту за бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх", - йдеться у повідомленні.