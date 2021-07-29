УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7441 відвідувач онлайн
Новини Олімпіада-2020
7 905 42

Світоліна програла чешці Вондроушовій у півфіналі Олімпіади-2020

Світоліна програла чешці Вондроушовій у півфіналі Олімпіади-2020

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася Маркеті Вондроушовій із Чехії у півфіналі олімпійського тенісного турніру - 3:6, 1:6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Матч тривав 1 годину 5 хвилин. Світоліна зробила 1 подачу навиліт, припустилася 3 подвійних помилок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трьох українських легкоатлетів усунули від Олімпіади через недотримання антидопінгових правил

Автор: 

Олімпіада (688) теніс (124) Світоліна Еліна (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
по ходу эта олимпиада будет самой провальной за всю нашу историю!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.07.2021 15:02 Відповісти
+14
Мёртвая была.
Соперница даже ничего не предпринимала против - просто что могла, то отбивала.
Свитолина, вообще, не хотела играть.
Занавес.
показати весь коментар
29.07.2021 15:05 Відповісти
+8
Як не смішно це коментувати, але українкам не дає спокою бажання повторити шлях Роксоляни. У тієї не було вибору, а от ******* "роксоляни" хоч за ким готові бігти, за турками, арабами, індусами, та й за блеками, просто як пороблено. Правда часто трапляється, потім канючать, що не можуть втекти і забрати дітей, але спокуса знайти примарне щастя хоч у дідька в ср-ці, не дає спокою. Я вже мовчу про зміну світогляду, віри тощо, бо то таке...
показати весь коментар
29.07.2021 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще ж будет игра за бронзу?
показати весь коментар
29.07.2021 15:01 Відповісти
по ходу эта олимпиада будет самой провальной за всю нашу историю!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.07.2021 15:02 Відповісти
Зато параолемпийцы нагребут мешок медалей как обычно. Даже удивительно: в развитых странах и база тренировочная лучше и финансирование, а наши живя и тренируюсь в Украине делают их всех
показати весь коментар
29.07.2021 15:04 Відповісти
тому що вони звикли битися, а наші здорові спортсмени звикли нити і розповідати як їм важко тренуватися.
показати весь коментар
29.07.2021 18:26 Відповісти
Чим далі, тим гірше... Брали по 6-9 золотих, у 2016 році лише дві, а тепер з бідоносцем жодної не буде.
показати весь коментар
29.07.2021 15:37 Відповісти
Мёртвая была.
Соперница даже ничего не предпринимала против - просто что могла, то отбивала.
Свитолина, вообще, не хотела играть.
Занавес.
показати весь коментар
29.07.2021 15:05 Відповісти
ВЛАДА ЗАБРАЛА У ПАРАЛІМПІЙЦІВ 600 МЛН ГРН НА ЗАРПЛАТИ СУДДЯМ

Видатки судам збільшені за рахунок зменшення обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту.

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5304 про внесення змін до Держбюджету 2021, яким збільшує на 600 млн грн видатки на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів. Про це повідомляє прес-служба https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/210607.html парламенту .

"Законом збільшено по загальному фонду держбюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 600 млн грн за рахунок зменшення


на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту за бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх", - йдеться у повідомленні.
показати весь коментар
29.07.2021 15:08 Відповісти
Не розумію що з неі сталося?? Шкода..
показати весь коментар
29.07.2021 15:08 Відповісти
Ха-ха какая цензура!!!
показати весь коментар
29.07.2021 16:03 Відповісти
Приз за золото в 125 тыс.,это не мотивация для Свитолиной.Она привыкла к восьми нулям...А тут накануне игры молодой муж приехал,чернявенький со сперматоксикозом.Оторвались по полной.Сходу два сета выиграла,а потом "поплыла".Отдала игру на раз.На хрена оно ей надо?Скоро паспорт французский получит.
показати весь коментар
29.07.2021 20:29 Відповісти
Тобто, престиж країни до сраки? Основне - гроші? Але то таке. Інтерв"ю ж українською дає? Тоді все нормально.
показати весь коментар
29.07.2021 23:22 Відповісти
Як не смішно це коментувати, але українкам не дає спокою бажання повторити шлях Роксоляни. У тієї не було вибору, а от ******* "роксоляни" хоч за ким готові бігти, за турками, арабами, індусами, та й за блеками, просто як пороблено. Правда часто трапляється, потім канючать, що не можуть втекти і забрати дітей, але спокуса знайти примарне щастя хоч у дідька в ср-ці, не дає спокою. Я вже мовчу про зміну світогляду, віри тощо, бо то таке...
показати весь коментар
29.07.2021 15:50 Відповісти
А руські скільки взяли медалей, не хубайдуліни всілякі, а слов'яне?
показати весь коментар
29.07.2021 16:57 Відповісти
Еще не отошла от сваЙбы.....
показати весь коментар
29.07.2021 16:09 Відповісти
Олімпійські спортсмени перед змаганнями тренуються від ранку до ночі. А наша чемпіонка весілля відгуляла. З негром.
показати весь коментар
29.07.2021 16:18 Відповісти
С афрофранцузом все таки)
показати весь коментар
29.07.2021 16:34 Відповісти
Негр він і в Європі негр
показати весь коментар
29.07.2021 16:36 Відповісти
Шкода, такого шансу вже не буде.
показати весь коментар
29.07.2021 16:51 Відповісти
Что-что у нее с шеей?
показати весь коментар
29.07.2021 17:20 Відповісти
Луд же
показати весь коментар
29.07.2021 19:35 Відповісти
Кароч, залудила и покрасила...
показати весь коментар
29.07.2021 21:56 Відповісти
 
 