Крушение самолета на Прикарпатье: тела жертв направлены на судебно-медицинскую экспертизу

Правоохранители установили гражданство лиц погибших при крушении легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области. Их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - Великобритании).

Предварительно установлено, что иностранцы заказали у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом, экскурсионный полет в составе группы из трех человек.

На место происшествия прибыли специалисты Национального бюро по гражданской авиации для проведения дополнительного осмотра.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Следователи областного управления полиции назначили ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет.

Следователи осуществляют досудебное расследование, в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Полиция подробно выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, в 13:40 28 июля на линию 102 поступило сообщение, что в селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев. Они погибли на месте происшествия.

По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.