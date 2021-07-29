Катастрофа літака на Прикарпатті: тіла жертв направлено на судово-медичну експертизу

Правоохоронці встановили громадянство осіб загиблих під час аварії легкомоторного літака в Івано-Франківській області. Їх тіла були направлені на судово-медичну експертизу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили осіб загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії).

Попередньо встановлено, що іноземці у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком, замовили екскурсійний політ у складі групи з трьох осіб.

На місце події прибули спеціалісти Національного бюро з цивільної авіації для проведення додаткового огляду. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі обласного управління поліції призначили низку експертиз, зокрема для встановлення технічного стану повітряного судна, перевірки якості палива, яким заправлявся літак.

Слідчі здійснюють досудове розслідування, у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Поліція детально з'ясовує всі причини та обставини аварії.

Також читайте: За фактом падіння літака на Прикарпатті розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, о 13:40 28 липня на лінію 102 надійшло повідомлення, що в селі Шепарівці Коломийського району на приватний будинок впав спортивний літак. За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, житель Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців. Вони загинули на місці події.

За даними місцевих ЗМІ, загинув професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.