Ермак назначен главой Конгресса местных и региональных властей

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак избран главой президиума Конгресса местных и региональных властей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - объявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время избрания главы президиума Конгресса местных и региональных властей на совместном с Национальным советом реформ заседании.

Ранее сообщалось, что 3 июня на базе ОП стартовала работа офиса Конгресса местных и региональных властей - крупнейшей площадки для решения проблем в регионах.

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