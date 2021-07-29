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Ермак назначен главой Конгресса местных и региональных властей

Ермак назначен главой Конгресса местных и региональных властей

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак избран главой президиума Конгресса местных и региональных властей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - объявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время избрания главы президиума Конгресса местных и региональных властей на совместном с Национальным советом реформ заседании.

Ранее сообщалось, что 3 июня на базе ОП стартовала работа офиса Конгресса местных и региональных властей - крупнейшей площадки для решения проблем в регионах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс местных и региональных властей создан по европейским стандартам для объединения всех уровней власти, - Ермак

Автор: 

Ермак Андрей (1278) Конгресс местных и региональных властей (10)


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Топ комментарии
+28
Аристократи для бидла

Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 3316
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29.07.2021 16:53 Ответить
+24
Ну значит то такой конгресс...если его гавно типа ермака возглавило..
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29.07.2021 16:40 Ответить
+24
Пацаны тешатся, пОртфели друг другу раздают. Кормовую базу расширяют.
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29.07.2021 16:42 Ответить
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Ну значит то такой конгресс...если его гавно типа ермака возглавило..
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29.07.2021 16:40 Ответить
Аристократи для бидла

Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 3316
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29.07.2021 16:53 Ответить
Так он чо больше не завхоз?
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29.07.2021 16:58 Ответить
Будет теперь ДВЕ ЗАРПЛАТЫ ПОЛУЧАТЬ 😀😀😀
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29.07.2021 17:00 Ответить
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 7474http://risovach.ru/upload/2015/08/mem/yanukovich_91452339_orig_.jpg
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29.07.2021 17:03 Ответить
Місцева мафія обрала собі почесного пахана всіх матей.
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29.07.2021 17:58 Ответить
та вони самі себе обирають! Що не врубився ще?
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29.07.2021 17:20 Ответить
вони ставлять хрест на місцевому самоуправлінні...
оці всі отг і укрупнені райони керуватимуться президією конгресу під головуванням головуючого...
шось таке є в конституції?
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29.07.2021 17:24 Ответить
Пацаны тешатся, пОртфели друг другу раздают. Кормовую базу расширяют.
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29.07.2021 16:42 Ответить
нє кормовую базу, а паралєльную структуру - када врємя прідьот, труба ру позовьот, она властью назовьоцца...
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29.07.2021 17:25 Ответить
что это за хрень? в Украине появился Конгресс? духпалатный?)))
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29.07.2021 16:43 Ответить
ИЗБРАН ИЛИ НАЗНАЧЕН ?😀🙂🙂
Сколько голосов ЗА и ПРОТИВ ?
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29.07.2021 16:44 Ответить
Так там всего пару человек
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29.07.2021 16:51 Ответить
Конгресс из пару человек ? 😀😀😀Во дают артисты !!!
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29.07.2021 16:57 Ответить
Який сюрприз!
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29.07.2021 16:44 Ответить
https://twitter.com/Tue_SV

https://twitter.com/Tue_SV

https://twitter.com/Tue_SV Tue @Tue_SV

https://twitter.com/Tue_SV https://twitter.com/Tue_SV



Платити податки в *****'є і отримувати відшкодування ПДВ від України.
Just business.

Ермак назначен главой Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 111
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29.07.2021 16:45 Ответить
Тільки Эрмак і Мілованов і працюють...
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29.07.2021 16:45 Ответить
и зё на кушетке в кабинете
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29.07.2021 18:10 Ответить
Из 25 районов киевской области осталось 7 тоже и в остальных областях....московитский выблюдок глава типа конгресса ...полный контроль над регионами и происходящими в них процессами...режим полного и тотального контроля...зачистка перед тем как клоуна дурачка сделать Лукашенкой или ******..73%********* подписали стране приговор...
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29.07.2021 16:49 Ответить
а що це за сепарське гавно....Конгресса местных и региональных властей.
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29.07.2021 16:50 Ответить
Всюди поспіває. Мабуть, вава під повним контролем...
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29.07.2021 16:50 Ответить
Скоро станем все калмыко-удмурто-бурятами и чукча-чено-ингушами типа брацкий одиннарот Путлера...
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29.07.2021 16:51 Ответить
Мутят они какую то мутку непонятную...
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29.07.2021 16:51 Ответить
а він депутат місцевий чи ригоАнальний ?
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29.07.2021 16:53 Ответить
А он вобще не депутат. Ермака никто не избирал.

Хотя зебилы и сейчас исполнили бы легко.
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29.07.2021 17:06 Ответить
так і я про це ! придумали для офісної прибиральниці посаду ! решала проблем в регіонах ...
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29.07.2021 17:17 Ответить
Все это говно было создано давно ,еще 30 декабря 1922 года,когда Мавзолейные Мудаки на крови народов Кавкамза и Украины создали мертвяка по имени ССср... Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 7093
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29.07.2021 16:54 Ответить
Це ж повний п...ц.
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29.07.2021 16:54 Ответить
Мавзолейные,вы не успеете подумать,а я уже знаю что вы хотите соорудить новый ГУЛАг Сралина...типа Лукашеску Путлереску и Зеленеску...,но помните дороги в прошлое не бывает...,там одни трупы 20 века из той дохлой СРАНЫ...
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29.07.2021 16:58 Ответить
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 3430
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29.07.2021 16:59 Ответить
А как на этот конгресс посмотрит ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - РАДА?
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29.07.2021 16:59 Ответить
Крізь пачки долЯрів...
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29.07.2021 18:03 Ответить
😀
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29.07.2021 18:04 Ответить
Що за чергове сєпарське лайно від ОЗУ?
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29.07.2021 17:00 Ответить
Будет у нас теперь свой конгресс. Поедут наши в Вашингтон, а там спросят "Что это за хер небритый с тобой приперся?". А Вован ответит "Вы шо?! Это же председатель конгресса!!" Надо еще какой-нибудь сенат придумать, чтоб он еще председателем сената стал. И капитолий ему персональный забабахать!
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29.07.2021 17:01 Ответить
А может сразу Мавзолей? Чего размениваться 😀😀🙂
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29.07.2021 17:04 Ответить
Это что , маланцы замутили под себя какой-то кАнгрэсс????
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29.07.2021 17:01 Ответить
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 9695 Дохляк не вернется...от Труп..и это факт
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29.07.2021 17:02 Ответить
Глава конгреса всех колен израилевых в Украине.
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29.07.2021 17:03 Ответить
Похоже Ермак болен какой-то болезнью
То он хочет быть вице президентом, то вторым в стране по значимости, то руководить конгрессом властей , то Госсекретарем
Долго это шоу будут терпеть украинцы ?
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29.07.2021 17:03 Ответить
Шо за Конгресс? Шо это за орган? С какими задачами и какими полномочиями?
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29.07.2021 17:04 Ответить
Казалось бы каким боком директор ЗЕ-галантереи к региональным властям...
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29.07.2021 17:05 Ответить
Крымчаков и караимов уда не принимают, так как они Талмуд не признают,а там самое главное пишется, как гоев обманывать.
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29.07.2021 17:06 Ответить
Учредительные документы,Устав , где кем утвержден и на каком основании И кто финансирует мероприятие.Чей это сходняк короче?
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29.07.2021 17:07 Ответить
..сходняк - партия регионов 2
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29.07.2021 18:53 Ответить
Гебнявые создают себе трамплин. Помню, для Кучмы сотворили что-то похожее с предпринимателями, чтоб оно ворвалось на трон. Чтоб потом оно сотворило то, что оно сотворило. Сдало ядерное оружие; создало олигархат; наводнило политику российскими шпионами; подготовило Януковоча и так далее.
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29.07.2021 17:08 Ответить
30 декабря 1922 года в Ссср вошли всего 4 типа краснопузых рыспублики сраных советов...,Рсфср ,Закавказская СФСР и Белорусия с Украиной...,больше никто то вонючий договор не подписал...
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29.07.2021 17:08 Ответить
вот накрыли Украину
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29.07.2021 17:10 Ответить
Готовтесь - с этого мерзавца, хотят слепить президента Украины. Зеленка, это как гнилое мясо, для российского паразита дЕрьмака.
Деятельной молодежи надо побыстрее сваливать с этой страны. Здесь должны оставаться только пассионарии, которым надо поле боя. А, пока, почиститься от агентов.
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29.07.2021 17:12 Ответить
Как вариант, возможно, наместник х***ла в Украине (путину зеля ну "ні в тин, ні в ворота", или иначе, с этим выбором электората-2019 он вряд ли на одном гектаре сядет...).
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29.07.2021 23:02 Ответить
В заголовке правильно -назначен.
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29.07.2021 17:14 Ответить
В августе 1991 года произошла Крупнейшая геополитическая катастрофа Века...,Путлер создает новый ГУЛАГ против капиталистов и НАТО.... теперь Панове Українці будемо воювати з НАТО та Байденом и Борисом Джонсоном которые создали Атлантический Альянс... ,бо на РАБssii бабы советского говна больше не рожають,народу мало осталось...,маршал Жюков всех обдурил...
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29.07.2021 17:16 Ответить
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 9976 а вот он и двойник Зеленского нарисовался...
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29.07.2021 17:19 Ответить
Теперь ясно куда пропал Зеля с пятницы....
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29.07.2021 17:21 Ответить
Аби знали кому треба заносити, і не "распілялися" на різних там "сматрящіх"..
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29.07.2021 17:23 Ответить
Значит Зе не собирается стать презом, шкурные интересы и коломойша ему дороже, чем 73 % быдла, эй где вы, быдло, шлема на вас и на остальных положил, осиается надеяться на остальных, или вы уже привыкли?
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29.07.2021 17:24 Ответить
Лядь, якого конгреса, яких власТей?
Як я розумію, ця зелена паскудь протягла паралельну владу і призначила, легалізувала, кацапського шпигуна паралельним презЕдентом.
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29.07.2021 17:28 Ответить
А може готують процес федералізації України? Як кремлівський фюрер сказав
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29.07.2021 19:29 Ответить
Представляю что сегодня скажет Андрей Андреевич Пионтковский и Виталий Портников в вечернем Ютьюбе...
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29.07.2021 17:37 Ответить
Андрей Пионтковский....давний агент Штирлиц по имени Козырь стал начальником ГУЛАГа,типа 3 славяна три барана...
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29.07.2021 17:39 Ответить
жОПА сотворила цей "конгрес" і сама обрала гОЛОву!!!!!! шоу 95 говноквартала продовжується!!!!!!!
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29.07.2021 18:42 Ответить
ще прибийте йому на лобі кокарду, здоровенним цвяхом, нехай буде ще й начальником міністра обороні
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29.07.2021 18:45 Ответить
короче опять партия регионов
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29.07.2021 18:51 Ответить
А що це таке? "Блазень остаточно "обкумарився" і Єрмак вирішив створить "комитет спасения Атечества"?!!!
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29.07.2021 19:12 Ответить
це так по большевіцьки - створення паралельних (незаконих) органів влади. Це АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ переворот, замах на владу, узурпація влади. "Геть Тимчасовий уряд Керенського! Вся влада Радам рабочіх і крестьян. Мір народам! Земля крестьянам! Заводи і фабрікі рабочім!" - сказал вялікій ленін. Верной дорогой ідете, товаріщ Зеленскій. Пора Україні вже починати .будувати Мавзолей для Зе. Тоді це була трагедія, а зараз - фарс. Біг по колу з граблями.
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29.07.2021 19:32 Ответить
просто не заменимый парень у зеленского...
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29.07.2021 19:43 Ответить
Он ещё и шьёт на дому 😀😀😀
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29.07.2021 22:43 Ответить
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак избран главой президиума Конгресса местных и региональных властей. Источник: https://censor.net/ru/n3279825

АГЕНТ ФСБ ТЕПЕР ГЛАВА ПРЕЗИДІУМА КОНГРЕСА МІСЦЕВОЇ І

РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ.
А ще кажуть Кремль не контролює Зе клоуна
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29.07.2021 21:12 Ответить
Давайте буде гордиться своим выбором-2019!!
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29.07.2021 22:58 Ответить
Сірий кардинал.
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29.07.2021 21:42 Ответить
Предлагаю называть это своим именем - псевдовицепрезидент (вспомним хотя бы неоднократное лично ним использование президентского летака, без "хозяина" на борту) и, думается при соответствующей квалификации и заинтересованности, юристы могли бы доказать, как минимум, превышение должностных полномочий, как кончик нити, начинающей весь ТОТ САМЫЙ КЛУБОК.
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29.07.2021 22:57 Ответить
а з ОПУ КИШ?
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29.07.2021 21:48 Ответить
"... "Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - объявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время избрания главы президиума Конгресса местных и региональных властей..." - это даже не смешно, а скорее насмешка над местным САМОУПРАВЛЕНИЕМ!!
(Само?)назначение ермака главой конгресса укр. самоуправления можно понимать, как вертикальное управление местным "самоуправлением" и еще одной вехой к полнейшей концентрации власти Банковой? Кстати, наши "демократические" СМИ, как видится, вполне охотно хавают предлагаемый план авторитарного управления (в т.ч. и "Суспiльне" радио ), такие продуманные "импровизации" зе-команды, как должное (без оговорок) и установленное "жизнью". Этому продолжению (уже донекуда) концентрации, как думается, нужно противопоставить, как минимум решения ВЕЧЕ, в которых устанавливать необхідні запобіжники. Например, если все эти акции Банковой явно будут вести Украину к НЕуспеху, то постановить ним (ВЕЧЕ), о конкретных лицах, виновных в этом (НЕуспехе) будет подготовлено прошение, подкрепленное подписями (N>100тыс) к МИРОВОМУ Конгрессу Украинцев, как адвокату, с целью содействия в НЕпредоставлении права на въезд в цивилизованные страны этим "господам-хорошим". Больше похоже на зарвавшуюся банду, кодло, которым все мало власти, несущей такие огромные возможности лично для них, чем на власть цивилизованной, реформируемой страны. Хотелось бы спросить у зе-электората-2019: "Как вам все это нравится, отдаете себе отчет за свой тогдашний выбор, видите ли хорошую (для Украины) перспективу восвех этих поползновениях на чужие горизонты власти, проще, узурпазию как явно противозаконную, так и такую, как теперь в виде т.н. конгресса?". Мне стает стыдно за то, куда все мы докатились с этой зе-командой, которая открыто и честно так и не назвала свои ИСТИННЫЕ приоритеты.
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29.07.2021 22:52 Ответить
сраний дЄрмак...воно ж агент Козирь
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29.07.2021 23:31 Ответить
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 5066
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29.07.2021 23:33 Ответить
Опятьт эти братья ворюги Ермаки будут , вместе со своим братаном бабло зарабатывать на продаже должностей!!
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30.07.2021 14:36 Ответить
 
 