Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обраний головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу", - оголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час обрання голови президії Конгресу місцевих і регіональних влад на спільному з Національною радою реформ засіданні.
Раніше повідомлялося, що 3 червня на базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад - найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах.
Топ коментарі
+28 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.07.2021 16:53 Відповісти Посилання
+24 Привет
показати весь коментар29.07.2021 16:40 Відповісти Посилання
+24 Владимир Иванец
показати весь коментар29.07.2021 16:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
оці всі отг і укрупнені райони керуватимуться президією конгресу під головуванням головуючого...
шось таке є в конституції?
Сколько голосов ЗА и ПРОТИВ ?
https://twitter.com/Tue_SV
https://twitter.com/Tue_SV Tue @Tue_SV
https://twitter.com/Tue_SV https://twitter.com/Tue_SV
Платити податки в *****'є і отримувати відшкодування ПДВ від України.
Just business.
Хотя зебилы и сейчас исполнили бы легко.
То он хочет быть вице президентом, то вторым в стране по значимости, то руководить конгрессом властей , то Госсекретарем
Долго это шоу будут терпеть украинцы ?
Деятельной молодежи надо побыстрее сваливать с этой страны. Здесь должны оставаться только пассионарии, которым надо поле боя. А, пока, почиститься от агентов.
Як я розумію, ця зелена паскудь протягла паралельну владу і призначила, легалізувала, кацапського шпигуна паралельним презЕдентом.
АГЕНТ ФСБ ТЕПЕР ГЛАВА ПРЕЗИДІУМА КОНГРЕСА МІСЦЕВОЇ І
РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ.
А ще кажуть Кремль не контролює Зе клоуна
(Само?)назначение ермака главой конгресса укр. самоуправления можно понимать, как вертикальное управление местным "самоуправлением" и еще одной вехой к полнейшей концентрации власти Банковой? Кстати, наши "демократические" СМИ, как видится, вполне охотно хавают предлагаемый план авторитарного управления (в т.ч. и "Суспiльне" радио ), такие продуманные "импровизации" зе-команды, как должное (без оговорок) и установленное "жизнью". Этому продолжению (уже донекуда) концентрации, как думается, нужно противопоставить, как минимум решения ВЕЧЕ, в которых устанавливать необхідні запобіжники. Например, если все эти акции Банковой явно будут вести Украину к НЕуспеху, то постановить ним (ВЕЧЕ), о конкретных лицах, виновных в этом (НЕуспехе) будет подготовлено прошение, подкрепленное подписями (N>100тыс) к МИРОВОМУ Конгрессу Украинцев, как адвокату, с целью содействия в НЕпредоставлении права на въезд в цивилизованные страны этим "господам-хорошим". Больше похоже на зарвавшуюся банду, кодло, которым все мало власти, несущей такие огромные возможности лично для них, чем на власть цивилизованной, реформируемой страны. Хотелось бы спросить у зе-электората-2019: "Как вам все это нравится, отдаете себе отчет за свой тогдашний выбор, видите ли хорошую (для Украины) перспективу восвех этих поползновениях на чужие горизонты власти, проще, узурпазию как явно противозаконную, так и такую, как теперь в виде т.н. конгресса?". Мне стает стыдно за то, куда все мы докатились с этой зе-командой, которая открыто и честно так и не назвала свои ИСТИННЫЕ приоритеты.