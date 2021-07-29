Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обраний головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу", - оголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час обрання голови президії Конгресу місцевих і регіональних влад на спільному з Національною радою реформ засіданні.

Раніше повідомлялося, що 3 червня на базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад - найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах.

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