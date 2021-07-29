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Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад

Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обраний головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу", - оголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час обрання голови президії Конгресу місцевих і регіональних влад на спільному з Національною радою реформ засіданні.

Раніше повідомлялося, що 3 червня на базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад - найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це буде платформа для відкритого спілкування всіх органів влади, - Єрмак про створення Конгресу місцевих і регіональних влад

Автор: 

Єрмак Андрій (1390) Конгрес місцевих і регіональних влад (9)


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Топ коментарі
+28
Аристократи для бидла

Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 3316
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29.07.2021 16:53 Відповісти
+24
Ну значит то такой конгресс...если его гавно типа ермака возглавило..
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29.07.2021 16:40 Відповісти
+24
Пацаны тешатся, пОртфели друг другу раздают. Кормовую базу расширяют.
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29.07.2021 16:42 Відповісти
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Ну значит то такой конгресс...если его гавно типа ермака возглавило..
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29.07.2021 16:40 Відповісти
Аристократи для бидла

Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 3316
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29.07.2021 16:53 Відповісти
Так он чо больше не завхоз?
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29.07.2021 16:58 Відповісти
Будет теперь ДВЕ ЗАРПЛАТЫ ПОЛУЧАТЬ 😀😀😀
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29.07.2021 17:00 Відповісти
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 7474http://risovach.ru/upload/2015/08/mem/yanukovich_91452339_orig_.jpg
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29.07.2021 17:03 Відповісти
Місцева мафія обрала собі почесного пахана всіх матей.
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29.07.2021 17:58 Відповісти
та вони самі себе обирають! Що не врубився ще?
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29.07.2021 17:20 Відповісти
вони ставлять хрест на місцевому самоуправлінні...
оці всі отг і укрупнені райони керуватимуться президією конгресу під головуванням головуючого...
шось таке є в конституції?
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29.07.2021 17:24 Відповісти
Пацаны тешатся, пОртфели друг другу раздают. Кормовую базу расширяют.
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29.07.2021 16:42 Відповісти
нє кормовую базу, а паралєльную структуру - када врємя прідьот, труба ру позовьот, она властью назовьоцца...
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29.07.2021 17:25 Відповісти
что это за хрень? в Украине появился Конгресс? духпалатный?)))
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29.07.2021 16:43 Відповісти
ИЗБРАН ИЛИ НАЗНАЧЕН ?😀🙂🙂
Сколько голосов ЗА и ПРОТИВ ?
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29.07.2021 16:44 Відповісти
Так там всего пару человек
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29.07.2021 16:51 Відповісти
Конгресс из пару человек ? 😀😀😀Во дают артисты !!!
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29.07.2021 16:57 Відповісти
Який сюрприз!
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29.07.2021 16:44 Відповісти
https://twitter.com/Tue_SV

https://twitter.com/Tue_SV

https://twitter.com/Tue_SV Tue @Tue_SV

https://twitter.com/Tue_SV https://twitter.com/Tue_SV



Платити податки в *****'є і отримувати відшкодування ПДВ від України.
Just business.

Ермак назначен главой Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 111
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29.07.2021 16:45 Відповісти
Тільки Эрмак і Мілованов і працюють...
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29.07.2021 16:45 Відповісти
и зё на кушетке в кабинете
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29.07.2021 18:10 Відповісти
Из 25 районов киевской области осталось 7 тоже и в остальных областях....московитский выблюдок глава типа конгресса ...полный контроль над регионами и происходящими в них процессами...режим полного и тотального контроля...зачистка перед тем как клоуна дурачка сделать Лукашенкой или ******..73%********* подписали стране приговор...
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29.07.2021 16:49 Відповісти
а що це за сепарське гавно....Конгресса местных и региональных властей.
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29.07.2021 16:50 Відповісти
Всюди поспіває. Мабуть, вава під повним контролем...
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29.07.2021 16:50 Відповісти
Скоро станем все калмыко-удмурто-бурятами и чукча-чено-ингушами типа брацкий одиннарот Путлера...
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29.07.2021 16:51 Відповісти
Мутят они какую то мутку непонятную...
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29.07.2021 16:51 Відповісти
а він депутат місцевий чи ригоАнальний ?
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29.07.2021 16:53 Відповісти
А он вобще не депутат. Ермака никто не избирал.

Хотя зебилы и сейчас исполнили бы легко.
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29.07.2021 17:06 Відповісти
так і я про це ! придумали для офісної прибиральниці посаду ! решала проблем в регіонах ...
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29.07.2021 17:17 Відповісти
Все это говно было создано давно ,еще 30 декабря 1922 года,когда Мавзолейные Мудаки на крови народов Кавкамза и Украины создали мертвяка по имени ССср... Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 7093
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29.07.2021 16:54 Відповісти
Це ж повний п...ц.
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29.07.2021 16:54 Відповісти
Мавзолейные,вы не успеете подумать,а я уже знаю что вы хотите соорудить новый ГУЛАг Сралина...типа Лукашеску Путлереску и Зеленеску...,но помните дороги в прошлое не бывает...,там одни трупы 20 века из той дохлой СРАНЫ...
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29.07.2021 16:58 Відповісти
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 3430
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29.07.2021 16:59 Відповісти
А как на этот конгресс посмотрит ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - РАДА?
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29.07.2021 16:59 Відповісти
Крізь пачки долЯрів...
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29.07.2021 18:03 Відповісти
😀
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29.07.2021 18:04 Відповісти
Що за чергове сєпарське лайно від ОЗУ?
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29.07.2021 17:00 Відповісти
Будет у нас теперь свой конгресс. Поедут наши в Вашингтон, а там спросят "Что это за хер небритый с тобой приперся?". А Вован ответит "Вы шо?! Это же председатель конгресса!!" Надо еще какой-нибудь сенат придумать, чтоб он еще председателем сената стал. И капитолий ему персональный забабахать!
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29.07.2021 17:01 Відповісти
А может сразу Мавзолей? Чего размениваться 😀😀🙂
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29.07.2021 17:04 Відповісти
Это что , маланцы замутили под себя какой-то кАнгрэсс????
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29.07.2021 17:01 Відповісти
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 9695 Дохляк не вернется...от Труп..и это факт
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29.07.2021 17:02 Відповісти
Глава конгреса всех колен израилевых в Украине.
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29.07.2021 17:03 Відповісти
Похоже Ермак болен какой-то болезнью
То он хочет быть вице президентом, то вторым в стране по значимости, то руководить конгрессом властей , то Госсекретарем
Долго это шоу будут терпеть украинцы ?
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29.07.2021 17:03 Відповісти
Шо за Конгресс? Шо это за орган? С какими задачами и какими полномочиями?
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29.07.2021 17:04 Відповісти
Казалось бы каким боком директор ЗЕ-галантереи к региональным властям...
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29.07.2021 17:05 Відповісти
Крымчаков и караимов уда не принимают, так как они Талмуд не признают,а там самое главное пишется, как гоев обманывать.
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29.07.2021 17:06 Відповісти
Учредительные документы,Устав , где кем утвержден и на каком основании И кто финансирует мероприятие.Чей это сходняк короче?
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29.07.2021 17:07 Відповісти
..сходняк - партия регионов 2
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29.07.2021 18:53 Відповісти
Гебнявые создают себе трамплин. Помню, для Кучмы сотворили что-то похожее с предпринимателями, чтоб оно ворвалось на трон. Чтоб потом оно сотворило то, что оно сотворило. Сдало ядерное оружие; создало олигархат; наводнило политику российскими шпионами; подготовило Януковоча и так далее.
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29.07.2021 17:08 Відповісти
30 декабря 1922 года в Ссср вошли всего 4 типа краснопузых рыспублики сраных советов...,Рсфср ,Закавказская СФСР и Белорусия с Украиной...,больше никто то вонючий договор не подписал...
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29.07.2021 17:08 Відповісти
вот накрыли Украину
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29.07.2021 17:10 Відповісти
Готовтесь - с этого мерзавца, хотят слепить президента Украины. Зеленка, это как гнилое мясо, для российского паразита дЕрьмака.
Деятельной молодежи надо побыстрее сваливать с этой страны. Здесь должны оставаться только пассионарии, которым надо поле боя. А, пока, почиститься от агентов.
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29.07.2021 17:12 Відповісти
Как вариант, возможно, наместник х***ла в Украине (путину зеля ну "ні в тин, ні в ворота", или иначе, с этим выбором электората-2019 он вряд ли на одном гектаре сядет...).
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29.07.2021 23:02 Відповісти
В заголовке правильно -назначен.
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29.07.2021 17:14 Відповісти
В августе 1991 года произошла Крупнейшая геополитическая катастрофа Века...,Путлер создает новый ГУЛАГ против капиталистов и НАТО.... теперь Панове Українці будемо воювати з НАТО та Байденом и Борисом Джонсоном которые создали Атлантический Альянс... ,бо на РАБssii бабы советского говна больше не рожають,народу мало осталось...,маршал Жюков всех обдурил...
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29.07.2021 17:16 Відповісти
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 9976 а вот он и двойник Зеленского нарисовался...
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29.07.2021 17:19 Відповісти
Теперь ясно куда пропал Зеля с пятницы....
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29.07.2021 17:21 Відповісти
Аби знали кому треба заносити, і не "распілялися" на різних там "сматрящіх"..
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29.07.2021 17:23 Відповісти
Значит Зе не собирается стать презом, шкурные интересы и коломойша ему дороже, чем 73 % быдла, эй где вы, быдло, шлема на вас и на остальных положил, осиается надеяться на остальных, или вы уже привыкли?
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29.07.2021 17:24 Відповісти
Лядь, якого конгреса, яких власТей?
Як я розумію, ця зелена паскудь протягла паралельну владу і призначила, легалізувала, кацапського шпигуна паралельним презЕдентом.
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29.07.2021 17:28 Відповісти
А може готують процес федералізації України? Як кремлівський фюрер сказав
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29.07.2021 19:29 Відповісти
Представляю что сегодня скажет Андрей Андреевич Пионтковский и Виталий Портников в вечернем Ютьюбе...
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29.07.2021 17:37 Відповісти
Андрей Пионтковский....давний агент Штирлиц по имени Козырь стал начальником ГУЛАГа,типа 3 славяна три барана...
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29.07.2021 17:39 Відповісти
жОПА сотворила цей "конгрес" і сама обрала гОЛОву!!!!!! шоу 95 говноквартала продовжується!!!!!!!
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29.07.2021 18:42 Відповісти
ще прибийте йому на лобі кокарду, здоровенним цвяхом, нехай буде ще й начальником міністра обороні
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29.07.2021 18:45 Відповісти
короче опять партия регионов
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29.07.2021 18:51 Відповісти
А що це таке? "Блазень остаточно "обкумарився" і Єрмак вирішив створить "комитет спасения Атечества"?!!!
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29.07.2021 19:12 Відповісти
це так по большевіцьки - створення паралельних (незаконих) органів влади. Це АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ переворот, замах на владу, узурпація влади. "Геть Тимчасовий уряд Керенського! Вся влада Радам рабочіх і крестьян. Мір народам! Земля крестьянам! Заводи і фабрікі рабочім!" - сказал вялікій ленін. Верной дорогой ідете, товаріщ Зеленскій. Пора Україні вже починати .будувати Мавзолей для Зе. Тоді це була трагедія, а зараз - фарс. Біг по колу з граблями.
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29.07.2021 19:32 Відповісти
просто не заменимый парень у зеленского...
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29.07.2021 19:43 Відповісти
Он ещё и шьёт на дому 😀😀😀
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29.07.2021 22:43 Відповісти
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак избран главой президиума Конгресса местных и региональных властей. Источник: https://censor.net/ru/n3279825

АГЕНТ ФСБ ТЕПЕР ГЛАВА ПРЕЗИДІУМА КОНГРЕСА МІСЦЕВОЇ І

РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ.
А ще кажуть Кремль не контролює Зе клоуна
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29.07.2021 21:12 Відповісти
Давайте буде гордиться своим выбором-2019!!
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29.07.2021 22:58 Відповісти
Сірий кардинал.
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29.07.2021 21:42 Відповісти
Предлагаю называть это своим именем - псевдовицепрезидент (вспомним хотя бы неоднократное лично ним использование президентского летака, без "хозяина" на борту) и, думается при соответствующей квалификации и заинтересованности, юристы могли бы доказать, как минимум, превышение должностных полномочий, как кончик нити, начинающей весь ТОТ САМЫЙ КЛУБОК.
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29.07.2021 22:57 Відповісти
а з ОПУ КИШ?
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29.07.2021 21:48 Відповісти
"... "Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - объявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время избрания главы президиума Конгресса местных и региональных властей..." - это даже не смешно, а скорее насмешка над местным САМОУПРАВЛЕНИЕМ!!
(Само?)назначение ермака главой конгресса укр. самоуправления можно понимать, как вертикальное управление местным "самоуправлением" и еще одной вехой к полнейшей концентрации власти Банковой? Кстати, наши "демократические" СМИ, как видится, вполне охотно хавают предлагаемый план авторитарного управления (в т.ч. и "Суспiльне" радио ), такие продуманные "импровизации" зе-команды, как должное (без оговорок) и установленное "жизнью". Этому продолжению (уже донекуда) концентрации, как думается, нужно противопоставить, как минимум решения ВЕЧЕ, в которых устанавливать необхідні запобіжники. Например, если все эти акции Банковой явно будут вести Украину к НЕуспеху, то постановить ним (ВЕЧЕ), о конкретных лицах, виновных в этом (НЕуспехе) будет подготовлено прошение, подкрепленное подписями (N>100тыс) к МИРОВОМУ Конгрессу Украинцев, как адвокату, с целью содействия в НЕпредоставлении права на въезд в цивилизованные страны этим "господам-хорошим". Больше похоже на зарвавшуюся банду, кодло, которым все мало власти, несущей такие огромные возможности лично для них, чем на власть цивилизованной, реформируемой страны. Хотелось бы спросить у зе-электората-2019: "Как вам все это нравится, отдаете себе отчет за свой тогдашний выбор, видите ли хорошую (для Украины) перспективу восвех этих поползновениях на чужие горизонты власти, проще, узурпазию как явно противозаконную, так и такую, как теперь в виде т.н. конгресса?". Мне стает стыдно за то, куда все мы докатились с этой зе-командой, которая открыто и честно так и не назвала свои ИСТИННЫЕ приоритеты.
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29.07.2021 22:52 Відповісти
сраний дЄрмак...воно ж агент Козирь
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29.07.2021 23:31 Відповісти
Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 5066
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29.07.2021 23:33 Відповісти
Опятьт эти братья ворюги Ермаки будут , вместе со своим братаном бабло зарабатывать на продаже должностей!!
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30.07.2021 14:36 Відповісти
 
 