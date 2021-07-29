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Рудик о заявлении Стефанишиной о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Списываю это на эмоции и отсутствие уважения

Рудик о заявлении Стефанишиной о выходе из

Глава партии "Голос" Кира Рудик считает неуважением к избирателям то, как народный депутат "Голоса" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии.

Об этом она заявила на пресс-конференции после съезда партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу напомнить с какими ценностями мы пришли в парламент в 2019 году, и которые мы сохраняем в своей работе и в том, как мы себя ведем. Это уважение  друг к другу и к нашим избирателям. Я понимаю, что вопрос очень эмоциональный. Списываю эти заявления и действия, как раз, на эмоции, и, конечно, на отсутствие уважения", - подчеркнула глава партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, - Рудик. СПИСОК

Отвечая на вопрос журналистов, поздравил ли ее Святослав Вакарчук с переизбранием на должности, Рудик сказала: "Знаете, мы так быстро ехали со съезда, что я еще не проверяла мессенджеры. Но не звонил".

Ранее съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, удовлетворив соответствующие заявления парламентариев. В частности, нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства. Вышли из "Голоса" нардепы Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко.

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) съезд (367) Стефанишина Ольга нардеп (79) Голос партия (500) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+11
Яка партия, така й бумага.
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29.07.2021 17:41 Ответить
+9
Для Голосу Порошенко є більшим політичним ворогом за Зеленського - Рудик. Іншими словами СН і Голос - одного поля ягоди. Тепер Рудик може нє стєсняться.
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29.07.2021 17:48 Ответить
+7
Не на Соросовские, а на деньги Фмрташа и Коломойского что-бы отобрать голоса у Европейской Солидарности!
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29.07.2021 17:50 Ответить
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У Рудик обличчя схоже на порося.
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29.07.2021 17:40 Ответить
Хватит и гражданства (про которое она трижды отказалась ответить).
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29.07.2021 20:43 Ответить
Яка партия, така й бумага.
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29.07.2021 17:41 Ответить
Бумага, на відміну від партії, гарна
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29.07.2021 17:51 Ответить
Да. Бумага, пожалуй, получше.
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29.07.2021 17:53 Ответить
нафига на Цензоре столько внимания этой конченой партии?????
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29.07.2021 17:41 Ответить
Подумайте логічно.
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29.07.2021 17:47 Ответить
Рудик
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29.07.2021 21:42 Ответить
"Голос " случайная и смешная партия ,прошла на соросовские деньги .И прошла благодаря известности Вакарчука . Я кроме Вакарчука вообще не знаю кто они и что они там делят .
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29.07.2021 17:47 Ответить
Не на Соросовские, а на деньги Фмрташа и Коломойского что-бы отобрать голоса у Европейской Солидарности!
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29.07.2021 17:50 Ответить
Для Голосу Порошенко є більшим політичним ворогом за Зеленського - Рудик. Іншими словами СН і Голос - одного поля ягоди. Тепер Рудик може нє стєсняться.
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29.07.2021 17:48 Ответить
Лєксєіч в окруженіі врагов. Десь я щось подібне вже чув...
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29.07.2021 23:01 Ответить
Насыпайте, партия свидетелей ракообразных в борще с килькой.
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29.07.2021 17:50 Ответить
а ну кто круче? кто на покаканной напишет, партия пинчука этого стоит
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29.07.2021 17:52 Ответить
Прикрываться избирателями штука неблагодарная. Откуда она так уверена, что они за ней самой? Ведь не просто так уходят люди из партии. Коллаборация с коррупционерами и властными лицами - привела к закономерному результату.
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29.07.2021 17:56 Ответить
Вот либеральная идеология, которую пытаются внедрить в наше общество левацкие либерасты типа "Голоса"
https://www.youtube.com/watch?v=4jxTCFXy_VU

Украине нужна власть как в Турции, Китае или России. Запад с этим смирится и будет помогать нам против России. Запад не против монархий арабов. Запад не против Северного Потока 2. Но Запад был против нашего ядерного оружия, впрочем как и все остальные.

Россия воюет с нами, поэтому нам нужно быть единым кулаком, а не партиями. Иначе мы по демократически проиграем государственность. Уже выбор 73% - это шаг в бездну русского мира.
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29.07.2021 18:04 Ответить
Що за маячня? Україна - європейська демократична держава. А вам щасливої дороги в Московію чи Білорусь. Будете там вєрноподданним.
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29.07.2021 21:52 Ответить
Странно, что демократы целые сутки рожали свою главную думку - все несогласные не имеют право на своё мнение, а им место в России. Мог бы и быстрей написать сей гениальный мысль.

Пока вот посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=KHSbj7eGSVw
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30.07.2021 08:33 Ответить
Я просто про вас переживаю. Вам однозначно буде краще деінде.
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30.07.2021 10:05 Ответить
Я, как и большинство украинцев, хочу свалить с этой демократической страны. Но думаю о Турции или Венгрии.

А вот что вы думаете о политике ЕС относительно вынужденных переселенцев со стран Африки? Сейчас ЕС открыт для мигрантов. Думаю скоро и Украина станет привлекательна для них и ЕС обяжет принимать ежегодно какое-то количество афро-африканцев. Куда вы думаете их поселять? Я предлагаю на Прикарпатье.
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30.07.2021 13:30 Ответить
Та тут все просто. Ви виїжджаєте в підданство Ердогану, а на ваше місце селимо афро-африканця.
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30.07.2021 14:55 Ответить
Идея хорошая, но моё место дорого стоит. И их надо тысячами завозить, их детей интегрировать в школы к вашим детям. Это всё не шутки, а то, куда вы идёте.
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30.07.2021 16:19 Ответить
Вам в Туреччину чи Угорщину не можна. Ксенофобська природа довго не витримає жити серед настільки відмінних від вас людей. Вам, таваріщ, прямий шлях на північний схід.
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30.07.2021 17:36 Ответить
До войны у меня были контакты с россиянами, и это не те люди, с которыми у меня много общего. У ни скорее много общего с вами, несмотря на языковые отличия. И ты, и такие как ты, вы все выглядите ужасно по-идиотски, когда за любым инакомыслием видите Россию. И при этом предлагаете выселить инакомыслящих, что есть сталинская политика подавления инакомыслия. Может тебе самому Россия ближе? Я думаю так и есть. И давай отвечай на мой вопрос - где планируешь поселять беженцев из Нигерии? И если Россия развалится - сюда нахлынет поток беженцев. Ты же как истинный демократ не возражаешь против сибирского квартала во Львове? Ты же за европейские ценности и против сталинских методов? Или как? Тебя трудно понять.
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30.07.2021 19:00 Ответить
Не так і складно мене зрозуміти. І нікого насильно виселяти я не пропоную, то ви мене з кимось сплутали. Пропоную добровільно переїхати туди, де комфортніше. Так само я нічого не маю проти мігрантів, які поважають суспільство, в яке вони переїхали, чесно працюють і не створюють іншим незручностей.
Ксенофобія - то не добре. Я це розумію на практиці. Якщо я зараз вийду на вулицю і пройду з кілометр, 100% зустріну пару придурків, які будуть тикати в мене пальцем і горланити "Білий, білий!".
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30.07.2021 19:17 Ответить
"Голос" все більше доказує, що вони фейк. вихідці з партії складають мандати, чи позбуваються автоматично?
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29.07.2021 18:27 Ответить
Залежить від того, як обирались. Якщо за списками, то повинні скласти мандат. А якщо по мажоритарці, то прутень вони клали на свиняче рило рудичці.
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29.07.2021 19:04 Ответить
"Нєуваженіє" було б,коли заява була б написана на використаному туалетному папері...
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29.07.2021 18:37 Ответить
У сторонников Порошенко похоже "Голос" враг номер один. Даже про Тимошенко ненадолго забыли!
Рудик тоже об этом говорила в известном интервью, что все усилия "ЕС" направлены на ликвидацию/поглощение/раскол "Голоса".
Судя по всему как порохоботы исходят на говно, то не вышло ничего.
Чесно говоря я думал, что у пороха денег хватит чтоб его купить с потрохами.
Но судя по голосованию на съезде денег он зажал (или их украли по пути) и купить удалось только 14%
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29.07.2021 18:40 Ответить
Интерес представляют только политики вышедшие из "Голоса". А партия" Голос" была олигархическим проектом как и СН, только кошельки разные.
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29.07.2021 18:49 Ответить
Що вони хотіли?
Яка партія, таке і ставлення до неї.
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29.07.2021 19:03 Ответить
 
 