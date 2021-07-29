Рудик о заявлении Стефанишиной о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Списываю это на эмоции и отсутствие уважения
Глава партии "Голос" Кира Рудик считает неуважением к избирателям то, как народный депутат "Голоса" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии.
Об этом она заявила на пресс-конференции после съезда партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я хочу напомнить с какими ценностями мы пришли в парламент в 2019 году, и которые мы сохраняем в своей работе и в том, как мы себя ведем. Это уважение друг к другу и к нашим избирателям. Я понимаю, что вопрос очень эмоциональный. Списываю эти заявления и действия, как раз, на эмоции, и, конечно, на отсутствие уважения", - подчеркнула глава партии.
Отвечая на вопрос журналистов, поздравил ли ее Святослав Вакарчук с переизбранием на должности, Рудик сказала: "Знаете, мы так быстро ехали со съезда, что я еще не проверяла мессенджеры. Но не звонил".
Ранее съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, удовлетворив соответствующие заявления парламентариев. В частности, нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства. Вышли из "Голоса" нардепы Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко.
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https://www.youtube.com/watch?v=4jxTCFXy_VU
Украине нужна власть как в Турции, Китае или России. Запад с этим смирится и будет помогать нам против России. Запад не против монархий арабов. Запад не против Северного Потока 2. Но Запад был против нашего ядерного оружия, впрочем как и все остальные.
Россия воюет с нами, поэтому нам нужно быть единым кулаком, а не партиями. Иначе мы по демократически проиграем государственность. Уже выбор 73% - это шаг в бездну русского мира.
Пока вот посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=KHSbj7eGSVw
А вот что вы думаете о политике ЕС относительно вынужденных переселенцев со стран Африки? Сейчас ЕС открыт для мигрантов. Думаю скоро и Украина станет привлекательна для них и ЕС обяжет принимать ежегодно какое-то количество афро-африканцев. Куда вы думаете их поселять? Я предлагаю на Прикарпатье.
Ксенофобія - то не добре. Я це розумію на практиці. Якщо я зараз вийду на вулицю і пройду з кілометр, 100% зустріну пару придурків, які будуть тикати в мене пальцем і горланити "Білий, білий!".
Рудик тоже об этом говорила в известном интервью, что все усилия "ЕС" направлены на ликвидацию/поглощение/раскол "Голоса".
Судя по всему как порохоботы исходят на говно, то не вышло ничего.
Чесно говоря я думал, что у пороха денег хватит чтоб его купить с потрохами.
Но судя по голосованию на съезде денег он зажал (или их украли по пути) и купить удалось только 14%
Яка партія, таке і ставлення до неї.