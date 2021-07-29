Рудик о заявлении Стефанишиной о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Списываю это на эмоции и отсутствие уважения

Глава партии "Голос" Кира Рудик считает неуважением к избирателям то, как народный депутат "Голоса" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии.

Об этом она заявила на пресс-конференции после съезда партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу напомнить с какими ценностями мы пришли в парламент в 2019 году, и которые мы сохраняем в своей работе и в том, как мы себя ведем. Это уважение друг к другу и к нашим избирателям. Я понимаю, что вопрос очень эмоциональный. Списываю эти заявления и действия, как раз, на эмоции, и, конечно, на отсутствие уважения", - подчеркнула глава партии.

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Отвечая на вопрос журналистов, поздравил ли ее Святослав Вакарчук с переизбранием на должности, Рудик сказала: "Знаете, мы так быстро ехали со съезда, что я еще не проверяла мессенджеры. Но не звонил".

Ранее съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, удовлетворив соответствующие заявления парламентариев. В частности, нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства. Вышли из "Голоса" нардепы Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко.