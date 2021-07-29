Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции за "Северный поток-2"
Нижняя палата Конгресса США одобрила финансовый законопроект, содержащий поправки с обязательным введением санкций против российского газопровода "Nord Stream 2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в официальном Фейсбуке Посольства Украины в Вашингтоне.
"Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против" Северного потока-2 ", - отмечается в сообщении.
Законопроект, в частности, предусматривает выделение на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию (USAID), а также связанных программ не менее $ 481,5 млн. Это на $ 28,5 млн больше, чем в бюджете на нынешний год. Из этой сметы $ 125 выделяются с целью помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование" на $10 больше, чем в 2021 году"
Напомним, для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом Соединенных Штатов Америки.
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у кацапов пердаки в кубле пылают
челюстью скрежечут вертухаи
и гулаговской овчаркой лают
не повертайтесь, поки не відпочинете, як слід!
Типа, мы Россию не щемим - просто есть более выгодные варианты.
Это, не считая внедрения технологий Solar City Илона Маска,
которые сделают нефть и газ вчерашним днём.
Не факт,шо цей президент це підпише.
Тай нам вже потрібно думати.як бути без прокачки газу і не стояти з протягненою рукою.Україна найбагатша на надри,країна в Європі.
там на всіх вистачить
зы похоже до возобновления расследования против сынка дедушки с деменцией осталось не долго.
Й може хтось думає, що досвідчений Байден про це не знає?
Достаточно одной -
- санкционировать кислород ху*лу повесив его на разлапистом дереве
От меня ещё $15 примите и будет намного больше
58 уголовных дел открыл на него и всрался. Так что иди лесом, лошара. Укуси себя за жопу, избиратель куев.
Дурачок ты, вася. Патріоти та націоналісти все сплошь порохоботы. А ты - лошара.
Без Христа Украине никто не доктор