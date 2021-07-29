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Новости Санкции против России
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Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции за "Северный поток-2"

Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции за

Нижняя палата Конгресса США одобрила финансовый законопроект, содержащий поправки с обязательным введением санкций против российского газопровода "Nord Stream 2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в официальном Фейсбуке Посольства Украины в Вашингтоне.

"Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против" Северного потока-2 ", - отмечается в сообщении.

Законопроект, в частности, предусматривает выделение на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию (USAID), а также связанных программ не менее $ 481,5 млн. Это на $ 28,5 млн больше, чем в бюджете на нынешний год. Из этой сметы $ 125 выделяются с целью помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование" на $10 больше, чем в 2021 году"

Напомним, для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом Соединенных Штатов Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы-республиканцы намерены блокировать назначения в Минфин США: требуют санкций против "Северного потока-2"

Автор: 

Конгресс США (1249) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+21
_Подлец байден уже должен был по закону ввести новые санкции против СП-2, в т. ч. против немецкой компании-совладельца (во главе с дружком путлера). Т. е. это не вопрос хочу/не хочу - это президент США обязан был сделать! Но что этот урод сделал вместо этого все уже видели...
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29.07.2021 22:41 Ответить
+16
Дедушка Джо превратился в ручного послушного цуцыка у ***** и Адольфовны....
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29.07.2021 22:53 Ответить
+14
Сдаётся мне что оно такое гнилое было уже изначально, ещё до избрания.
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29.07.2021 23:04 Ответить
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Отлично, теперь точно хватит на премии "Нафтогаз"
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29.07.2021 22:35 Ответить
Копейки. для Украины. Украина сэкономила Америке триллионы долларов, отдав свой ядерный потенциал. США должны Украине выделять в год 40 миллиардов долларов .Это оправданые инвестиции.Украина нагнёт рашку с такими деньгами и немецких шнайзеров заодно.
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29.07.2021 22:37 Ответить
Это как она сэкономила?
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29.07.2021 23:53 Ответить
какаяразніца?
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30.07.2021 00:22 Ответить
На системах сдерживания. Гонка вооружений, слышал?
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30.07.2021 10:34 Ответить
Арахамія?Невже ти?
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30.07.2021 00:25 Ответить
Ага. Нагнет. Эти бабки мыттю испарятся, едва коснувшись нашей территории. Казнокрадов пересажай сначала, а то разморило тебя на 40 миллиардов. А чё не 400?
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30.07.2021 08:39 Ответить
Всю ядерну зброю України забрала собі РФ.
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30.07.2021 09:06 Ответить
И как тебе такое, Байден
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29.07.2021 22:37 Ответить
Потужний копняк під сраку хутінської маріонетки. На черзі - імпічмент за зраду американських національних інтересів.
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30.07.2021 06:15 Ответить
А твоему ***** как?
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30.07.2021 09:08 Ответить
ну а що скаже баба Анжела ?
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29.07.2021 22:38 Ответить
А баба собирает вещички в коробку. Переезжает она. В Газпрём. В соседнем кабинете с земляком Шрьодером сидеть будет.
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30.07.2021 08:40 Ответить
та не надо, вы че! объявить благодарность ху...лу - ото и все на шо способны...
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29.07.2021 22:39 Ответить
_Подлец байден уже должен был по закону ввести новые санкции против СП-2, в т. ч. против немецкой компании-совладельца (во главе с дружком путлера). Т. е. это не вопрос хочу/не хочу - это президент США обязан был сделать! Но что этот урод сделал вместо этого все уже видели...
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29.07.2021 22:41 Ответить
Ne kto UA nechego ne doljen. Zelenski uje skazal chto Germany vam doljna. V otven bil poslan Merkel. Plevat' vsem na UA. U kajdogo svoi ineres's.
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30.07.2021 06:30 Ответить
Правильно. Я теж одобрюю.
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29.07.2021 22:43 Ответить
За всієї поваги, але "...схвалюю".
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29.07.2021 22:49 Ответить
Тебе забули спитати. Ти краще розкажи нам про живородящого Жо і про те, яким великим другом України є ця істота.
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30.07.2021 06:16 Ответить
за кремлёвскими звёздами зарево
у кацапов пердаки в кубле пылают
челюстью скрежечут вертухаи
и гулаговской овчаркой лают
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29.07.2021 22:45 Ответить
Дедушка Джо превратился в ручного послушного цуцыка у ***** и Адольфовны....
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29.07.2021 22:53 Ответить
Сдаётся мне что оно такое гнилое было уже изначально, ещё до избрания.
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29.07.2021 23:04 Ответить
Fist, не нарывайся, а то Байден тебя отфистит.
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29.07.2021 23:34 Ответить
Отфистить бидон может только свой памперс .
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30.07.2021 00:12 Ответить
О, "полковнік кольт" безмозкий нарисувався! Хоча який там полковнік, скоріше єфрейтор на зарплаті у фонду "виродження".
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30.07.2021 06:20 Ответить
Палата представників Конгресу США проголосувала за нові санкції за "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8014
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30.07.2021 01:00 Ответить
Та ніколи воно не превращалося. Воно завжди таким було. Треба було за подіями слідкувати, а не методичку дятлувати бездумно.
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30.07.2021 06:18 Ответить
Плюсую, конечно. Но что толку?
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29.07.2021 23:07 Ответить
может проще пытаться обуть кацапов, чем воевать с сп2 ?
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29.07.2021 23:11 Ответить
як вам там відпочивається, Володимире Олександровичу?
не повертайтесь, поки не відпочинете, як слід!
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29.07.2021 23:30 Ответить
Гораздо элегантней, когда трубу построят, а потом будут покупать формальный мизер.
Типа, мы Россию не щемим - просто есть более выгодные варианты.
Это, не считая внедрения технологий Solar City Илона Маска,
которые сделают нефть и газ вчерашним днём.
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29.07.2021 23:33 Ответить
Можно подробнее про тенологии Маска которые нефть и газ победят ?
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30.07.2021 00:13 Ответить
Маск - іще той шахрай. Завжди готовий до "попілу" державного бабла. А коли "місія на Марс" виявиться фальшивкою, то він скаже: "Ну нє шмогла!".
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30.07.2021 06:22 Ответить
Напомним, для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом Соединенных Штатов Америки.Источник: https://censor.net/ru/n3279897

Не факт,шо цей президент це підпише.

Тай нам вже потрібно думати.як бути без прокачки газу і не стояти з протягненою рукою.Україна найбагатша на надри,країна в Європі.
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29.07.2021 23:35 Ответить
Вы что хотите, чтобы сделали с этим газопроводом? Вытащили из моря или взорвали?
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29.07.2021 23:45 Ответить
щоб засунули у сраку всім рашистам
там на всіх вистачить
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30.07.2021 00:17 Ответить
"щоб засунули у сраку всім рашистам" - і в першу чергу основному рашисту, дєдушці Жо.
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30.07.2021 06:23 Ответить
Законсервувати ліцензування , як повернення Криму та вивід рашистівв з Донбасу
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30.07.2021 01:33 Ответить
Украина спокойно проживёт без 2 млрд.дол. за транзит мокшанского дерьма. Зелёные слуги за год разворовывают не меньше....Если их придушить, чтобы не воровали, Украина и не почувствует отсутствия транзита ху@ловской мочи....
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29.07.2021 23:45 Ответить
Палата представників Конгресу США проголосувала за нові санкції за "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2970
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30.07.2021 10:08 Ответить
байденофилы совсем приуныли.
зы похоже до возобновления расследования против сынка дедушки с деменцией осталось не долго.
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29.07.2021 23:49 Ответить
Меркель треба було піти на максимумі досягнень, Байденй треба було їй допомогти й головне підтримати у цих намірах. А сенаторам та когресменам своє робить...
Й може хтось думає, що досвідчений Байден про це не знає?
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30.07.2021 01:31 Ответить
фатит новых санкций!
Достаточно одной -
- санкционировать кислород ху*лу повесив его на разлапистом дереве
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30.07.2021 02:59 Ответить
А что скажет Сенат, а после него Байден?
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30.07.2021 06:45 Ответить
В Сенаті ситуація 50 на 50. Плюс вирішальний голос кобили гаріс. Але якщо Палата представників, де у дєрьмократів більшість чи то 7, чи то 8, проголосувала за санкції, то такий самий розклад, скоріш за все, буде і в Сенаті. А якщо дєдушка жо накладе своє вето, то остаточно спалиться як хутінська маріонетка. Як на мене, то 100% "накладе", бо виглядає на те, що воно вже гроші від куйла отримало .
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30.07.2021 09:17 Ответить
Та ну как же так??? Ить Байден должен был порвать пуйла как тряпку. А в реальности, как его бывший босс Абамка, будет накладывать вето на все подобные законы и править указами. В точности как Вяликий Абама. Вот увидите. Он был частью администрации которая гнобила Украину, с чего это он вдруг поменяется? В своём-то возрасте???
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30.07.2021 07:34 Ответить
Прямым, росийя напала на Украину. Если вы до сих пор не знали.
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30.07.2021 09:27 Ответить
"Из этой сметы $ 125 выделяются с целью помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование" на $10 больше, чем в 2021 году"

От меня ещё $15 примите и будет намного больше
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30.07.2021 08:32 Ответить
Не, Лахта таки молодцы, да. Ночь-полночь, с утра пораньше уже по клаве копытами топочет. Еще бы, кормящую трубу перекрывают!
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30.07.2021 08:47 Ответить
Очень показательно как пороховатная публика негодует удачам Украины.
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30.07.2021 10:03 Ответить
Засохни, нечисть. на зарплату накукарекал и сиди, не отсвечивай. Не перегибай.
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30.07.2021 10:06 Ответить
Ватка и пороховАтка работаеют на одну цель-раскол в украинском обществе.ВАС БУДУТ СУДИТЬ.
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30.07.2021 10:09 Ответить
Та ты Пороха судишь, да все никак не посадишь!
58 уголовных дел открыл на него и всрался. Так что иди лесом, лошара. Укуси себя за жопу, избиратель куев.
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30.07.2021 10:22 Ответить
Отличное доказательство связи кремлеботов с порохоботами одними методичками пользуетесь.На Порошенка нет не одного дела не бреши!Судить вас будут за пропаганду раскола в украинском обществе,а ваш шеколадных хозяин вор на крови.
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30.07.2021 10:26 Ответить
Сейчас в бан вылетишь, истеричка. Ты вообще что здесь делаешь? Тебе сейчас под капельницей лежать положено. Посмотри фильм "Обитель проклятых." Там в аккурат про тебя и твою Лахту.
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30.07.2021 10:37 Ответить
Сиволапого гетьмана судитимуть патріоти і націоналісти, які неодмінно прийдуть до влади.
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30.07.2021 15:13 Ответить

Дурачок ты, вася. Патріоти та націоналісти все сплошь порохоботы. А ты - лошара.
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31.07.2021 14:01 Ответить
Если на кону большие деньги и так называемые демократические ценности,США всегда выбирает деньги,наглядный пример Саудовская Аравия где понятия не имеют что такое выборы,гомосексуалистам рубят головы на площадях а женщина это домашнее животное,первый союзник США на Востоке.
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30.07.2021 09:40 Ответить
Никто не даст нам избавления (с)
Без Христа Украине никто не доктор
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30.07.2021 10:05 Ответить
"Агенства и связанные программы" - это Шабунины и другие пропагандисты-активисты?
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30.07.2021 10:40 Ответить
Помню как все хаяли Донни)) у Донни то ладно. Дурак конечно. Но республиканцы рулили. Я еще год назад говорил, придут демократы будет очередная перезагрузка как с Грузией. Окончательные очертания она еще не приобрела, но процесс идет полным ходом. Вот вам и сонный Джо.
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30.07.2021 11:28 Ответить
 
 