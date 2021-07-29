Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции за "Северный поток-2"

Нижняя палата Конгресса США одобрила финансовый законопроект, содержащий поправки с обязательным введением санкций против российского газопровода "Nord Stream 2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в официальном Фейсбуке Посольства Украины в Вашингтоне.

"Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против" Северного потока-2 ", - отмечается в сообщении.

Законопроект, в частности, предусматривает выделение на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию (USAID), а также связанных программ не менее $ 481,5 млн. Это на $ 28,5 млн больше, чем в бюджете на нынешний год. Из этой сметы $ 125 выделяются с целью помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование" на $10 больше, чем в 2021 году"

Напомним, для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом Соединенных Штатов Америки.

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