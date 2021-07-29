Палата представників Конгресу США проголосувала за нові санкції за "Північний потік-2"
Нижня палата Конгресу США схвалила фінансовий законопроєкт, що містить поправки з обов'язковим введенням санкцій проти російського газопроводу "Nord Stream 2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в офіційному фейсбуці Посольства України у Вашингтоні.
"Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні і поправкою на санкції проти "Північного потоку-2", - наголошується в повідомленні.
Законопроєкт, зокрема, передбачає виділення на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Держдепартаменту, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а також пов'язаних програм не менше $481,5 млн. Це на $28,5 млн більше, ніж у бюджеті на нинішній рік. З цього кошторису $125 виділяються з метою допомоги Україні у сфері безпеки за статтею "Міжнародне військове фінансування" на $10 більше, ніж у 2021 році"
Нагадаємо, для вступу в силу законопроєкт повинен бути узгоджений і схвалений Сенатом США і підписаний президентом Сполучених Штатів Америки.
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у кацапов пердаки в кубле пылают
челюстью скрежечут вертухаи
и гулаговской овчаркой лают
не повертайтесь, поки не відпочинете, як слід!
Типа, мы Россию не щемим - просто есть более выгодные варианты.
Это, не считая внедрения технологий Solar City Илона Маска,
которые сделают нефть и газ вчерашним днём.
Не факт,шо цей президент це підпише.
Тай нам вже потрібно думати.як бути без прокачки газу і не стояти з протягненою рукою.Україна найбагатша на надри,країна в Європі.
там на всіх вистачить
зы похоже до возобновления расследования против сынка дедушки с деменцией осталось не долго.
Й може хтось думає, що досвідчений Байден про це не знає?
Достаточно одной -
- санкционировать кислород ху*лу повесив его на разлапистом дереве
От меня ещё $15 примите и будет намного больше
58 уголовных дел открыл на него и всрался. Так что иди лесом, лошара. Укуси себя за жопу, избиратель куев.
Дурачок ты, вася. Патріоти та націоналісти все сплошь порохоботы. А ты - лошара.
Без Христа Украине никто не доктор