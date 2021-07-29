Палата представників Конгресу США проголосувала за нові санкції за "Північний потік-2"

Нижня палата Конгресу США схвалила фінансовий законопроєкт, що містить поправки з обов'язковим введенням санкцій проти російського газопроводу "Nord Stream 2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в офіційному фейсбуці Посольства України у Вашингтоні.

"Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні і поправкою на санкції проти "Північного потоку-2", - наголошується в повідомленні.

Законопроєкт, зокрема, передбачає виділення на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Держдепартаменту, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а також пов'язаних програм не менше $481,5 млн. Це на $28,5 млн більше, ніж у бюджеті на нинішній рік. З цього кошторису $125 виділяються з метою допомоги Україні у сфері безпеки за статтею "Міжнародне військове фінансування" на $10 більше, ніж у 2021 році"

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Нагадаємо, для вступу в силу законопроєкт повинен бути узгоджений і схвалений Сенатом США і підписаний президентом Сполучених Штатів Америки.