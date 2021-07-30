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Новости Коронавирус и карантин
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Байден призвал платить $100 привитым от COVID-19, - The Hill

Байден призвал платить $100 привитым от COVID-19, - The Hill
Фото: CNN

Президент США Джо Байден в четверг призвал власти штатов использовать средства из "Американского плана спасения" для предоставления выплат в размере $100 лицам, недавно прошедшим вакцинацию от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает  издание The Hill со ссылкой на Минфин США.

Как говорится в заявлении Минфина, выплаты будут предоставлять только что привитым американцам в качестве "дополнительной меры поощрения". Такой шаг принимают с целью "увеличения показателей вакцинации защиты общества и спасения жизней".

"Министерство финансов готово предоставить техническую помощь штатам и органам местного самоуправления, чтобы они могли эффективно использовать средства для поддержки увеличения темпов вакцинации в их районах, кроме того, Министерство финансов будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и социальных служб США в этих усилиях", - приводит The Hill выдержки из заявления ведомства.

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Как ожидается, позднее в четверг Байден выступит по программе вакцинации. Он объявит о новых мерах по увеличению темпов вакцинации от COVID-19. В частности, как сообщается, американский президент объявит об обязательной вакцинации сотрудников федеральных ведомств. В случае отсутствия вакцинации работники должны будут проходить регулярное тестирование на коронавирус.

Байден 20 января 2021 года анонсировал "Американский план спасения" на $1,9 трлн, из них $350 млрд - финансирование штатов и территориальных и местных органов управления на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

По данным The Hill, почти 70% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Однако в последнее время темпы вакцинации существенно снизились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, - мэр де Блазио

Ранее на этой неделе Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Там сообщили, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом "дельта" после вакцинации, могут быть заразными".

В понедельник 26 июня власти американского штата Калифорния и города Нью-Йорка потребовали, чтобы все государственные и муниципальные служащие вакцинировались от COVID-19 или регулярно проходили тестирование на коронавирус.

В США с начала пандемии выявили свыше 35 млн заражений COVID-19, более 628 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали около 29,6 млн случаев выздоровления от коронавируса.

Автор: 

Байден Джо (2795) вакцина (3815) карантин (16729) США (27316) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
у нас в Украине это бы сработало .... наше быдло за пакет гречки за уголовкина готово проголосовать ... а за 100 баксов ...боюсь представить...
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30.07.2021 01:03 Ответить
+6
А американцы такие :

Ваше предложение все еще недостаточно привлекательно.
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30.07.2021 00:36 Ответить
+5
Байден призвал платить $100 привитым от COVID-19, - The Hill - Цензор.НЕТ 9586 дяревня Голодранцево Тульской губернии...
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30.07.2021 03:04 Ответить
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Байден призвал платить $100 привитым от COVID-19, - The Hill - Цензор.НЕТ 9257 избушки на курьих гожках строили только на деренской РАБссии...
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30.07.2021 06:09 Ответить
О-го-го-го-го! Оце пацієнтові зуйово!
Санітари! Негайно велетенський сачок для *********, гамівну сорочку і клізьму Есмарха! Три відра!!!
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30.07.2021 06:32 Ответить
Все ж... мені видається, що той пан дуже жорстко стібеться - один "Мухо-Мед" чого вартий !
Нє, ці шедеври треба буде зібрати для колекції.
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30.07.2021 13:47 Ответить
Круто тебя вштырило. Нашему зеленому рептилоиду остается только позавидовать...
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30.07.2021 07:35 Ответить
Хароший у вас план, товаріщ Forvridd..
Байден закликав платити $100 щепленим проти COVID-19, - The Hill - Цензор.НЕТ 8349
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30.07.2021 09:22 Ответить
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30.07.2021 13:44 Ответить
Ещё кому-то не ясно,что это за вакцинация?
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30.07.2021 06:41 Ответить
Баксы штампуют и раздают налево и направо, скоро наверняка будут клеить их по туалетам, как мы в свое время купоны.
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30.07.2021 07:47 Ответить
та нє. Найбільша купюра на сьогодні є номіналом тільки в 100 баксів, як і 100 років назад, що не скажеш про багато інших валют по всьому світі. Тому поки що паперовому баксу нічого не загрожує....
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30.07.2021 08:29 Ответить
активнее сажайтесь на иглу, граждане!!!!!
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30.07.2021 08:19 Ответить
скоро буде вже ДВА РОКИ, як вірус гуляє по планеті, а заразилось ним вже біля 2,5% від всього населення і померло 0,05% від всього населення планети (біля 4,2 млн із 7,8 МЛРД)! Може сам вірус і є сильно заразним і смертельним у порівнянні з грипом, але все-одно його наслідки поки що дуже сильно роздуті продажними ЗМІ
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30.07.2021 08:26 Ответить
США страна богатая и может себе позволить стимулировать идиотов вакцинироваться для их личной и общественной пользы. Мы себе такое позволить не можем ......может и к лучшему. Неучи и мракобесы -сомнительная ценность.
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30.07.2021 09:53 Ответить
от привики по скромным официальным посчетам в США скончалось 11405 человек , это больше чем умерло от всех других прививок за последние 30 лет .
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30.07.2021 21:35 Ответить
вот тут тетка лишилась ноги и возможно лишиться обеих рук после файзеровской привики . в чем был смысл если сам файзер признал что прививка не еффективна и нужен бустер ?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/minnesota-woman-christian-missionary-legs-amputated-taking-pfizer-jab-may-also-lose-hands-gofundme-account-set/

..
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30.07.2021 21:41 Ответить
Видите ли ,сэр, наше время характерно тем, что количество всевозможных фейков ,провакационных слухов, откровенной лжи по заказу конкурентов и т.п. , перешло всякие границы.Люди просто напичканы ложью и растеряны.....Но, любой здравомыслящий доктор скажет своим родичам,- Немедленно вакцинируйтесь,даже если потом и произойдет заражение - течение болезни будет протекать легче ,а жизнь спасена! Лекарств прямого действия от любых вирусов НЕТ и нет иной защиты .
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30.07.2021 21:54 Ответить
А вот изобретатель мРНА технологии по которой сделана теперешняя ковидная прививка думает совсем иначе .
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30.07.2021 22:01 Ответить
А мой сосед говорит что за 100$ может рак вылечить...Я не верю.
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30.07.2021 22:05 Ответить
Лева и что важно вирус обходит все имеющиеся привики . Их нужно менять каждые шесть месяцев ибо он мутирует очень быстро .
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30.07.2021 22:04 Ответить
Когда петух клюнет - будешь через неделю прививаться.
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30.07.2021 22:11 Ответить
чем прививаться , вася ? вирус мутировал и прививочники просто неуспевают за ним . Я то знаю как и чем лечиться ,а вот ты будешь колоть себе привику каждые 6 месяцев .
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30.07.2021 23:50 Ответить
Джо , я и за $1000 вкалывать уже устаревшую , неэффективную и опасную для здоровья привику не стану , ты хоть головой наложи . Вирус мутировал и обходит привики . Биооружие это вам не сезонный грипп . Есть более еффективные методы лечения .
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30.07.2021 21:33 Ответить
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