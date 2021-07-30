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Новини Коронавірус і карантин
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Байден закликав платити $100 щепленим проти COVID-19, - The Hill

Байден закликав платити $100 щепленим проти COVID-19, - The Hill
Фото: CNN

Президент США Джо Байден у четвер закликав владу штатів використовувати кошти з "Американського плану порятунку" для надання виплат у розмірі $100 особам, які нещодавно пройшли вакцинацію проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання The Hill із посиланням на Мінфін США.

Як говориться в заяві Мінфіну, виплати будуть надавати щойно щепленим американцям як "додатковий захід заохочення". Такий крок схвалюють з метою "збільшення показників вакцинації захисту суспільства і порятунку життів".

"Міністерство фінансів готове надати технічну допомогу штатам і органам місцевого самоврядування, щоб вони могли ефективно використовувати кошти для підтримки збільшення темпів вакцинації в їх районах, крім того, Міністерство фінансів співпрацюватиме з Міністерством охорони здоров'я та соціальних служб США в цих зусиллях", - наводить The Hill витримки із заяви відомства.

Також читайте: Ефективність Pfizer після вакцинації знижується на 6% кожні 2 місяці, - дослідження

Як очікується, пізніше в четвер Байден виступить щодо програми вакцинації. Він оголосить про нові заходи зі збільшення темпів вакцинації від COVID-19. Зокрема, як повідомляється, американський президент оголосить про обов'язкову вакцинацію співробітників федеральних відомств. У разі відсутності вакцинації працівники повинні будуть проходити регулярне тестування на коронавірус.

Байден 20 січня 2021 року анонсував "Американський план порятунку" на $1,9 трлн, із них $350 млрд - фінансування штатів і територіальних і місцевих органів управління на боротьбу з наслідками пандемії COVID-19.

За даними The Hill, майже 70% дорослих американців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Однак останнім часом темпи вакцинації істотно знизилися.

Також читайте: Мешканцям Нью-Йорка платитимуть по 100 доларів за вакцинацію проти коронавірусу, - мер де Блазіо

Раніше цього тижня Центри США з контролю і запобігання захворюванням (CDC) рекомендували як щепленим, так і не щепленим від COVID-19 жителям носити маски в приміщеннях, особливо в небезпечних з точки зору епідеміології районах країни. Там повідомили, що "в окремих випадках деякі вакциновані люди, які заразилися варіантом "Дельта" після вакцинації, можуть бути заразними".

У понеділок, 26 червня, влада американського штату Каліфорнія і міста Нью-Йорка зажадала, щоб всі державні і муніципальні службовці вакцинувалися проти COVID-19 або регулярно проходили тестування на коронавірус.

У США з початку пандемії виявили понад 35 млн заражень COVID-19, більш ніж 628 тис. інфікованих померли. Також у країні зафіксували майже 29,6 млн випадків одужання від коронавірусу.

Автор: 

Байден Джо (2893) вакцина (4419) карантин (18172) США (23607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
у нас в Украине это бы сработало .... наше быдло за пакет гречки за уголовкина готово проголосовать ... а за 100 баксов ...боюсь представить...
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30.07.2021 01:03 Відповісти
+6
А американцы такие :

Ваше предложение все еще недостаточно привлекательно.
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30.07.2021 00:36 Відповісти
+5
Байден призвал платить $100 привитым от COVID-19, - The Hill - Цензор.НЕТ 9586 дяревня Голодранцево Тульской губернии...
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30.07.2021 03:04 Відповісти
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Байден призвал платить $100 привитым от COVID-19, - The Hill - Цензор.НЕТ 9257 избушки на курьих гожках строили только на деренской РАБссии...
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30.07.2021 06:09 Відповісти
О-го-го-го-го! Оце пацієнтові зуйово!
Санітари! Негайно велетенський сачок для *********, гамівну сорочку і клізьму Есмарха! Три відра!!!
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30.07.2021 06:32 Відповісти
Все ж... мені видається, що той пан дуже жорстко стібеться - один "Мухо-Мед" чого вартий !
Нє, ці шедеври треба буде зібрати для колекції.
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30.07.2021 13:47 Відповісти
Круто тебя вштырило. Нашему зеленому рептилоиду остается только позавидовать...
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30.07.2021 07:35 Відповісти
Хароший у вас план, товаріщ Forvridd..
Байден закликав платити $100 щепленим проти COVID-19, - The Hill - Цензор.НЕТ 8349
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30.07.2021 09:22 Відповісти
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30.07.2021 13:44 Відповісти
Ещё кому-то не ясно,что это за вакцинация?
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30.07.2021 06:41 Відповісти
Баксы штампуют и раздают налево и направо, скоро наверняка будут клеить их по туалетам, как мы в свое время купоны.
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30.07.2021 07:47 Відповісти
та нє. Найбільша купюра на сьогодні є номіналом тільки в 100 баксів, як і 100 років назад, що не скажеш про багато інших валют по всьому світі. Тому поки що паперовому баксу нічого не загрожує....
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30.07.2021 08:29 Відповісти
активнее сажайтесь на иглу, граждане!!!!!
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30.07.2021 08:19 Відповісти
скоро буде вже ДВА РОКИ, як вірус гуляє по планеті, а заразилось ним вже біля 2,5% від всього населення і померло 0,05% від всього населення планети (біля 4,2 млн із 7,8 МЛРД)! Може сам вірус і є сильно заразним і смертельним у порівнянні з грипом, але все-одно його наслідки поки що дуже сильно роздуті продажними ЗМІ
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30.07.2021 08:26 Відповісти
США страна богатая и может себе позволить стимулировать идиотов вакцинироваться для их личной и общественной пользы. Мы себе такое позволить не можем ......может и к лучшему. Неучи и мракобесы -сомнительная ценность.
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30.07.2021 09:53 Відповісти
от привики по скромным официальным посчетам в США скончалось 11405 человек , это больше чем умерло от всех других прививок за последние 30 лет .
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30.07.2021 21:35 Відповісти
вот тут тетка лишилась ноги и возможно лишиться обеих рук после файзеровской привики . в чем был смысл если сам файзер признал что прививка не еффективна и нужен бустер ?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/minnesota-woman-christian-missionary-legs-amputated-taking-pfizer-jab-may-also-lose-hands-gofundme-account-set/

..
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30.07.2021 21:41 Відповісти
Видите ли ,сэр, наше время характерно тем, что количество всевозможных фейков ,провакационных слухов, откровенной лжи по заказу конкурентов и т.п. , перешло всякие границы.Люди просто напичканы ложью и растеряны.....Но, любой здравомыслящий доктор скажет своим родичам,- Немедленно вакцинируйтесь,даже если потом и произойдет заражение - течение болезни будет протекать легче ,а жизнь спасена! Лекарств прямого действия от любых вирусов НЕТ и нет иной защиты .
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30.07.2021 21:54 Відповісти
А вот изобретатель мРНА технологии по которой сделана теперешняя ковидная прививка думает совсем иначе .
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30.07.2021 22:01 Відповісти
А мой сосед говорит что за 100$ может рак вылечить...Я не верю.
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30.07.2021 22:05 Відповісти
Лева и что важно вирус обходит все имеющиеся привики . Их нужно менять каждые шесть месяцев ибо он мутирует очень быстро .
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30.07.2021 22:04 Відповісти
Когда петух клюнет - будешь через неделю прививаться.
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30.07.2021 22:11 Відповісти
чем прививаться , вася ? вирус мутировал и прививочники просто неуспевают за ним . Я то знаю как и чем лечиться ,а вот ты будешь колоть себе привику каждые 6 месяцев .
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30.07.2021 23:50 Відповісти
Джо , я и за $1000 вкалывать уже устаревшую , неэффективную и опасную для здоровья привику не стану , ты хоть головой наложи . Вирус мутировал и обходит привики . Биооружие это вам не сезонный грипп . Есть более еффективные методы лечения .
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30.07.2021 21:33 Відповісти
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