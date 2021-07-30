Байден закликав платити $100 щепленим проти COVID-19, - The Hill
Президент США Джо Байден у четвер закликав владу штатів використовувати кошти з "Американського плану порятунку" для надання виплат у розмірі $100 особам, які нещодавно пройшли вакцинацію проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання The Hill із посиланням на Мінфін США.
Як говориться в заяві Мінфіну, виплати будуть надавати щойно щепленим американцям як "додатковий захід заохочення". Такий крок схвалюють з метою "збільшення показників вакцинації захисту суспільства і порятунку життів".
"Міністерство фінансів готове надати технічну допомогу штатам і органам місцевого самоврядування, щоб вони могли ефективно використовувати кошти для підтримки збільшення темпів вакцинації в їх районах, крім того, Міністерство фінансів співпрацюватиме з Міністерством охорони здоров'я та соціальних служб США в цих зусиллях", - наводить The Hill витримки із заяви відомства.
Як очікується, пізніше в четвер Байден виступить щодо програми вакцинації. Він оголосить про нові заходи зі збільшення темпів вакцинації від COVID-19. Зокрема, як повідомляється, американський президент оголосить про обов'язкову вакцинацію співробітників федеральних відомств. У разі відсутності вакцинації працівники повинні будуть проходити регулярне тестування на коронавірус.
Байден 20 січня 2021 року анонсував "Американський план порятунку" на $1,9 трлн, із них $350 млрд - фінансування штатів і територіальних і місцевих органів управління на боротьбу з наслідками пандемії COVID-19.
За даними The Hill, майже 70% дорослих американців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Однак останнім часом темпи вакцинації істотно знизилися.
Раніше цього тижня Центри США з контролю і запобігання захворюванням (CDC) рекомендували як щепленим, так і не щепленим від COVID-19 жителям носити маски в приміщеннях, особливо в небезпечних з точки зору епідеміології районах країни. Там повідомили, що "в окремих випадках деякі вакциновані люди, які заразилися варіантом "Дельта" після вакцинації, можуть бути заразними".
У понеділок, 26 червня, влада американського штату Каліфорнія і міста Нью-Йорка зажадала, щоб всі державні і муніципальні службовці вакцинувалися проти COVID-19 або регулярно проходили тестування на коронавірус.
У США з початку пандемії виявили понад 35 млн заражень COVID-19, більш ніж 628 тис. інфікованих померли. Також у країні зафіксували майже 29,6 млн випадків одужання від коронавірусу.
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Нє, ці шедеври треба буде зібрати для колекції.
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