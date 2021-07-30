353 населенных пункта в 13 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 353 населенных пункта в 13 областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях (Киевская - 102, Черновицкая - 71, Черниговская - 39, Хмельницкая - 28, Днепропетровская - 21, Донецкая - 20, Житомирская - 20, Кировоградская - 13, Запорожская - 12, Сумская - 10, Черкасская - 9, Луганская - 6 и Херсонская - 2)", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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