353 населені пункти у 13 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Через негоду без електроенергії залишилися 353 населені пункти в 13 областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 ранку 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях (Київська – 102, Чернівецька – 71, Чернігівська – 39, Хмельницька – 28, Дніпропетровська – 21, Донецька – 20, Житомирська – 20, Кіровоградська – 13, Запорізька – 12, Сумська – 10, Черкаська – 9, Луганська – 6 та Херсонська – 2)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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