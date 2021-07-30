353 населені пункти у 13 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 353 населені пункти в 13 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях (Київська – 102, Чернівецька – 71, Чернігівська – 39, Хмельницька – 28, Дніпропетровська – 21, Донецька – 20, Житомирська – 20, Кіровоградська – 13, Запорізька – 12, Сумська – 10, Черкаська – 9, Луганська – 6 та Херсонська – 2)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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