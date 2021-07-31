Российские хакеры взломали почту американских федеральных прокуроров, - Минюст США
Российские хакеры, которые были причастны к масштабной кампании кибершпионажа SolarWinds, в 2020 году взломали почтовые ящики одних из самых известных американских федеральных прокуроров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявили в Министерстве юстиции США.
В ведомстве утверждают, что речь идет о 80% аккаунтов электронной почты Microsoft, которыми пользуются сотрудниками четырех адвокатских контор США в Нью-Йорке. По данным Минюста, всего хакеры взломали учетные записи как минимум одного работника в 27 офисах прокуратуры.
В частности, в этот перечень попали офисы в Лос-Анджелесе, Майами и Вашингтоне, а в двух округах Нью-Йорка, подвергшихся кибератаке, работают одни из самых известных прокуроров страны, пишет агентство.
В Минюсте США предполагают, что хакерские атаки осуществлялись с мая по конец декабря 2020 года. Именно в этот промежуток времени, в середине декабря, идентифицировали атаку на программное обеспечение компании SolarWinds — тогда атаке подверглись десятки американских компаний частного сектора, аналитические компании и по крайней мере девять правительственных учреждений США.
Как сообщает AP, все жертвы атаки на офисы прокуратуры получили сообщения и работают над уменьшением "операционных рисков, рисков для безопасности и конфиденциальности". Дополнительных подробностей в Минюсте не предоставили, в частности, какую информацию могли получить злоумышленники и как взлом может влиять на нынешние процессы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
неужели опять обманул? ))))
В статье речь идет об атаках, произошедших в 2020-м.
больше ********** хакеры ни гу-гу
а с ****** теперь можно смело сотрудничать
больше ********** хакеры ни гу-гу
а с ****** теперь можно смело сотрудничать
ОНА ИСЧЕЗЛА.
А электромобили и солнечное электричество - не ядерная бомба под кремль ?
Не всё так плохо ...
которое стало квалифицироваться как международный терроризм.
Путин зачистил REvil, да так, что следов не осталось даже в даркнете.
Виявили факт злому і те що десь близько року , а може і більше - москалі тихенько собі читали усю переписку цікаву їм і не дуже ...Але кожен день
Ці дані не дісталися ФСБ та СВР ?
реакція - буде
боевая вонь
Эрдоган и Су-24 сбил, глазом не моргнув.
Наш пацан.
Які "нові" новини... Прямо з передової! Що дальше? Напишуть "найсвіжіші" новини, що москалі купляли рекламу у пейспуці на користь тримпа перед виборами 2016-ого року?
Когда же вы читать статьи научитесь, а не только заголовки.