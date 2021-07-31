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Российские хакеры взломали почту американских федеральных прокуроров, - Минюст США

Российские хакеры взломали почту американских федеральных прокуроров, - Минюст США

Российские хакеры, которые были причастны к масштабной кампании кибершпионажа SolarWinds, в 2020 году взломали почтовые ящики одних из самых известных американских федеральных прокуроров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявили в Министерстве юстиции США.

В ведомстве утверждают, что речь идет о 80% аккаунтов электронной почты Microsoft, которыми пользуются сотрудниками четырех адвокатских контор США в Нью-Йорке. По данным Минюста, всего хакеры взломали учетные записи как минимум одного работника в 27 офисах прокуратуры.

В частности, в этот перечень попали офисы в Лос-Анджелесе, Майами и Вашингтоне, а в двух округах Нью-Йорка, подвергшихся кибератаке, работают одни из самых известных прокуроров страны, пишет агентство.

Читайте также: На государственные органы за полгода совершили 1,5 млн кибератак. Каждая третья - из России

В Минюсте США предполагают, что хакерские атаки осуществлялись с мая по конец декабря 2020 года. Именно в этот промежуток времени, в середине декабря, идентифицировали атаку на программное обеспечение компании SolarWinds — тогда атаке подверглись десятки американских компаний частного сектора, аналитические компании и по крайней мере девять правительственных учреждений США.

Как сообщает AP, все жертвы атаки на офисы прокуратуры получили сообщения и работают над уменьшением "операционных рисков, рисков для безопасности и конфиденциальности". Дополнительных подробностей в Минюсте не предоставили, в частности, какую информацию могли получить злоумышленники и как взлом может влиять на нынешние процессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров

Автор: 

киберпреступление (763) россия (96455) США (27336) хакер (1192)


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Топ комментарии
+18
а-я-яй... ну как жеж так ! ***** ж обещал Байдену не делать этого больше?
неужели опять обманул? ))))
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31.07.2021 09:13 Ответить
+17
Продолжайте пакты с людоедами, приближайте Третью Всемирную.
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31.07.2021 09:16 Ответить
+15
Если бы хакерам всего мира заплатили хорошие деньги, параша осталось бы без Интернета. Но никому это не нужно, кроме плюгавого человечка с манией величия.
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31.07.2021 09:21 Ответить
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а-я-яй... ну как жеж так ! ***** ж обещал Байдену не делать этого больше?
неужели опять обманул? ))))
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31.07.2021 09:13 Ответить
А статью почитать не пробовал, только заголовок?
В статье речь идет об атаках, произошедших в 2020-м.
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31.07.2021 09:18 Ответить
прошу у ***** прощение )))) это не он поощрял ))))
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31.07.2021 09:33 Ответить
Так у тебя претензия была не к *****, а к Байдену. По крайней мере ты на это намекал .
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31.07.2021 14:46 Ответить
а, ну тогда все ясно
больше ********** хакеры ни гу-гу
а с ****** теперь можно смело сотрудничать
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31.07.2021 09:53 Ответить
Нет, мля, можно на Байдена бочку катить за то, что пуйло делало до начала его президентства.
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31.07.2021 14:47 Ответить
Во первых Байден смотрел ему в глаза, во вторых он ему снова позвонит, ну и комсомолка Меркель обругает и скажет: " епт вова, кака же так ".
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31.07.2021 10:15 Ответить
А чому не китайські? Ну, наприклад? Сцикотно, да? Бо сімейці байденів китайські комуняки більше грошей не дадуть?
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01.08.2021 09:23 Ответить
Ждем от Байдена снятие неко орых санкций с рашки
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31.07.2021 09:16 Ответить
Продолжайте пакты с людоедами, приближайте Третью Всемирную.
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31.07.2021 09:16 Ответить
Байден поверил Путину, что не российские хакеры чмырят Америку, теперь имеет картину маслом! Путин кгбист, поэтому всегда врет и не краснеет даже
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31.07.2021 09:16 Ответить
Элементарная война, нового типа. КГБ на высоте.
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31.07.2021 09:19 Ответить
Если бы хакерам всего мира заплатили хорошие деньги, параша осталось бы без Интернета. Но никому это не нужно, кроме плюгавого человечка с манией величия.
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31.07.2021 09:21 Ответить
_Среди ползающих на брюхе пресмыкающихся даже стоящий на ногах путлер может сойти за великана.
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31.07.2021 09:30 Ответить
Отключите рашку от интернета . Или боятся что сами следить не смогут ?
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31.07.2021 09:23 Ответить
Немного устаревшая новость, или нормально?
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31.07.2021 09:27 Ответить
Схавают.
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31.07.2021 09:29 Ответить
тому шо досить вже му-му трахати
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31.07.2021 09:28 Ответить
"НОВОСТЬ" ЗА 2020-й ГОД !
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31.07.2021 09:29 Ответить
а, ну тогда это меняет все дело!
больше ********** хакеры ни гу-гу
а с ****** теперь можно смело сотрудничать
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31.07.2021 09:54 Ответить
Так Байден решил, согласясь на СП-2.
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31.07.2021 10:03 Ответить
Хакерской группы REvil больше нет в интернете.
ОНА ИСЧЕЗЛА.
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31.07.2021 10:17 Ответить
Эту биопомойку уже давно надо отключить от интернета, кацапия - нация биологических уродов, создавать ничего не могут, только гадят,
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31.07.2021 09:29 Ответить
Ими рулит кремль, где нет ни одного кацапа. Там Шоломовы и Ротенбенрги.
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31.07.2021 09:30 Ответить
Почта Microsoft. Дебилы б***. И поделом.
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31.07.2021 09:29 Ответить
Гейтс и сам мог подмогнуть кремлю - у них общие цели.
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31.07.2021 09:31 Ответить
Нужно больше искать консенсусов, когда уже эти американцы поймут что против них идёт самая настоящая война
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31.07.2021 09:30 Ответить
Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 7525
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31.07.2021 09:33 Ответить
А космический интернет Илона Маска - это не война ?
А электромобили и солнечное электричество - не ядерная бомба под кремль ?
Не всё так плохо ...
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31.07.2021 09:34 Ответить
Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 197
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31.07.2021 09:37 Ответить
гейгей чиво ?
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31.07.2021 09:48 Ответить
Занепокоєння вже мабуть дуже, бо до дуже - дуже потрібно, щоб кацапи у Білому домі світло вирубили.
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31.07.2021 09:47 Ответить
Ой да ладно! Стратегическая стабильность важнее, если что, валите все на китайцев 😁😁😁😁
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31.07.2021 09:47 Ответить
Знетерпінням чекаємо черговий сигнал від США))))
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31.07.2021 09:52 Ответить
Сглотнут.
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31.07.2021 09:53 Ответить
Кроме Глубокой Озабоченности , как бы и выразить нечего. Стоит еще раз поехать Байдену и попросить и напомнить , что ведь Обещаль путин, старый склерозный , может Запамятовал.
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31.07.2021 10:00 Ответить
Байден позвонил в кремль и в ультимативной форме потребовал прекратить хакерство,
которое стало квалифицироваться как международный терроризм.
Путин зачистил REvil, да так, что следов не осталось даже в даркнете.
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31.07.2021 10:12 Ответить
Ги-и-и... Воно й видно, чьто зачістіл.
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01.08.2021 09:24 Ответить
Я выражаю глубокую озабоченность.
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31.07.2021 10:13 Ответить
2020 год. А посвежее новостей нет?
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31.07.2021 10:14 Ответить
Взломали у 2020 році ...
Виявили факт злому і те що десь близько року , а може і більше - москалі тихенько собі читали усю переписку цікаву їм і не дуже ...Але кожен день
Ці дані не дісталися ФСБ та СВР ?
Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 5212реакція - буде Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 7464
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31.07.2021 21:56 Ответить
Теперь на очереди видимо стратегические воненные оборонные системы янки и сами по себе запустят ЯО.
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31.07.2021 10:16 Ответить
воненные оборонные системы - это у тебя.
боевая вонь
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31.07.2021 10:20 Ответить
Парад ********** ? Хоть кто-то умеет ставить их на место.
Эрдоган и Су-24 сбил, глазом не моргнув.
Наш пацан.
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31.07.2021 10:25 Ответить
А вони їм підпишуть ще один- "Північний потік-3".
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31.07.2021 10:30 Ответить
Шото американцы в последние годы точно становятся пиндосами.
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31.07.2021 10:40 Ответить
Брехати негарно. не "в последние годы", а за місяці правління дєдушкі Жо.
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01.08.2021 09:25 Ответить
"...атаки здійснювалися з травня по кінець грудня 2020 року"

Які "нові" новини... Прямо з передової! Що дальше? Напишуть "найсвіжіші" новини, що москалі купляли рекламу у пейспуці на користь тримпа перед виборами 2016-ого року?
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31.07.2021 10:42 Ответить
Да тут кучка полезных идиотов уже написала в том духе, что, мол, Байден слабак. Ага, не смог слетать в прошлое и заставить путлера прекратить кибератаки на США.
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31.07.2021 14:53 Ответить
БАЙДЕН ЖУЙ СОПЛИ ДАЛЬШЕ !
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31.07.2021 11:28 Ответить
Д..л, речь о 2020 годе, когда президентом был Трамп!
Когда же вы читать статьи научитесь, а не только заголовки.
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31.07.2021 14:55 Ответить
Байден сдал Афган и "Поток" за прекращение хакерских атак-так что это все уже в прошлом.Или нет?Или дойдет,что с кацапами договариваться бесполезно?
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31.07.2021 13:48 Ответить
ГОСПОДИ !!! РАЗНЕСИ РОССИЮ В КЛОЧЬЯ !!! КАК СОДОМ И ГОМОРРУ !!!
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01.08.2021 06:54 Ответить
 
 