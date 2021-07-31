Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США

Російські хакери, які були причетні до масштабної кампанії кібершпіонажу SolarWinds, у 2020 році зламали поштові скриньки одних із найвідоміших американських федеральних прокурорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявили в Міністерстві юстиції США.

У відомстві стверджують, що йдеться про 80% акаунтів електронної пошти Microsoft, якими користуються співробітниками чотирьох адвокатських контор США в Нью-Йорку. За даними Мін'юсту, хакери зламали облікові записи щонайменше одного працівника у 27 офісах прокуратури.

Зокрема, до цього переліку потрапили офіси в Лос-Анджелесі, Маямі та Вашингтоні, а в двох округах Нью-Йорка, які зазнали кібератаки, працюють одні з найвідоміших прокурорів країни, пише агентство.

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У Мін'юсті США припускають, що хакерські атаки здійснювалися з травня по кінець грудня 2020 року. Саме в цей проміжок часу, в середині грудня, ідентифікували атаку на програмне забезпечення компанії SolarWinds. Тоді атаки зазнали десятки американських компаній приватного сектору, аналітикчні компанії та принаймні дев’ять урядових установ США.

Як повідомляє AP, всі жертви атаки на офіси прокуратури отримали повідомлення і працюють над зменшенням "операційних ризиків, ризиків для безпеки та конфіденційності". Додаткових подробиць у Мін'юсті не надали, зокрема яку інформацію могли отримати зловмисники і як злом може впливати на нинішні процеси.

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