УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9405 відвідувачів онлайн
Новини
5 892 63

Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США

Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США

Російські хакери, які були причетні до масштабної кампанії кібершпіонажу SolarWinds, у 2020 році зламали поштові скриньки одних із найвідоміших американських федеральних прокурорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявили в Міністерстві юстиції США.

У відомстві стверджують, що йдеться про 80% акаунтів електронної пошти Microsoft, якими користуються співробітниками чотирьох адвокатських контор США в Нью-Йорку. За даними Мін'юсту, хакери зламали облікові записи щонайменше одного працівника у 27 офісах прокуратури.

Зокрема, до цього переліку потрапили офіси в Лос-Анджелесі, Маямі та Вашингтоні, а в двох округах Нью-Йорка, які зазнали кібератаки, працюють одні з найвідоміших прокурорів країни, пише агентство.

Читайте також: На державні органи за пів року зробили 1,5 млн кібератак. Кожна третя - з Росії

У Мін'юсті США припускають, що хакерські атаки здійснювалися з травня по кінець грудня 2020 року. Саме в цей проміжок часу, в середині грудня, ідентифікували атаку на програмне забезпечення компанії SolarWinds. Тоді атаки зазнали десятки американських компаній приватного сектору, аналітикчні компанії та принаймні дев’ять урядових установ США.

Як повідомляє AP, всі жертви атаки на офіси прокуратури отримали повідомлення і працюють над зменшенням "операційних ризиків, ризиків для безпеки та конфіденційності". Додаткових подробиць у Мін'юсті не надали, зокрема яку інформацію могли отримати зловмисники і як злом може впливати на нинішні процеси.

Читайте також: Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки

Автор: 

кіберзлочин (812) росія (66478) США (23618) хакер (1364)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
а-я-яй... ну как жеж так ! ***** ж обещал Байдену не делать этого больше?
неужели опять обманул? ))))
показати весь коментар
31.07.2021 09:13 Відповісти
+17
Продолжайте пакты с людоедами, приближайте Третью Всемирную.
показати весь коментар
31.07.2021 09:16 Відповісти
+15
Если бы хакерам всего мира заплатили хорошие деньги, параша осталось бы без Интернета. Но никому это не нужно, кроме плюгавого человечка с манией величия.
показати весь коментар
31.07.2021 09:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а-я-яй... ну как жеж так ! ***** ж обещал Байдену не делать этого больше?
неужели опять обманул? ))))
показати весь коментар
31.07.2021 09:13 Відповісти
А статью почитать не пробовал, только заголовок?
В статье речь идет об атаках, произошедших в 2020-м.
показати весь коментар
31.07.2021 09:18 Відповісти
прошу у ***** прощение )))) это не он поощрял ))))
показати весь коментар
31.07.2021 09:33 Відповісти
Так у тебя претензия была не к *****, а к Байдену. По крайней мере ты на это намекал .
показати весь коментар
31.07.2021 14:46 Відповісти
а, ну тогда все ясно
больше ********** хакеры ни гу-гу
а с ****** теперь можно смело сотрудничать
показати весь коментар
31.07.2021 09:53 Відповісти
Нет, мля, можно на Байдена бочку катить за то, что пуйло делало до начала его президентства.
показати весь коментар
31.07.2021 14:47 Відповісти
Во первых Байден смотрел ему в глаза, во вторых он ему снова позвонит, ну и комсомолка Меркель обругает и скажет: " епт вова, кака же так ".
показати весь коментар
31.07.2021 10:15 Відповісти
А чому не китайські? Ну, наприклад? Сцикотно, да? Бо сімейці байденів китайські комуняки більше грошей не дадуть?
показати весь коментар
01.08.2021 09:23 Відповісти
Ждем от Байдена снятие неко орых санкций с рашки
показати весь коментар
31.07.2021 09:16 Відповісти
Продолжайте пакты с людоедами, приближайте Третью Всемирную.
показати весь коментар
31.07.2021 09:16 Відповісти
Байден поверил Путину, что не российские хакеры чмырят Америку, теперь имеет картину маслом! Путин кгбист, поэтому всегда врет и не краснеет даже
показати весь коментар
31.07.2021 09:16 Відповісти
Элементарная война, нового типа. КГБ на высоте.
показати весь коментар
31.07.2021 09:19 Відповісти
Если бы хакерам всего мира заплатили хорошие деньги, параша осталось бы без Интернета. Но никому это не нужно, кроме плюгавого человечка с манией величия.
показати весь коментар
31.07.2021 09:21 Відповісти
_Среди ползающих на брюхе пресмыкающихся даже стоящий на ногах путлер может сойти за великана.
показати весь коментар
31.07.2021 09:30 Відповісти
Отключите рашку от интернета . Или боятся что сами следить не смогут ?
показати весь коментар
31.07.2021 09:23 Відповісти
Немного устаревшая новость, или нормально?
показати весь коментар
31.07.2021 09:27 Відповісти
Схавают.
показати весь коментар
31.07.2021 09:29 Відповісти
тому шо досить вже му-му трахати
показати весь коментар
31.07.2021 09:28 Відповісти
"НОВОСТЬ" ЗА 2020-й ГОД !
показати весь коментар
31.07.2021 09:29 Відповісти
а, ну тогда это меняет все дело!
больше ********** хакеры ни гу-гу
а с ****** теперь можно смело сотрудничать
показати весь коментар
31.07.2021 09:54 Відповісти
Так Байден решил, согласясь на СП-2.
показати весь коментар
31.07.2021 10:03 Відповісти
Хакерской группы REvil больше нет в интернете.
ОНА ИСЧЕЗЛА.
показати весь коментар
31.07.2021 10:17 Відповісти
Эту биопомойку уже давно надо отключить от интернета, кацапия - нация биологических уродов, создавать ничего не могут, только гадят,
показати весь коментар
31.07.2021 09:29 Відповісти
Ими рулит кремль, где нет ни одного кацапа. Там Шоломовы и Ротенбенрги.
показати весь коментар
31.07.2021 09:30 Відповісти
Почта Microsoft. Дебилы б***. И поделом.
показати весь коментар
31.07.2021 09:29 Відповісти
Гейтс и сам мог подмогнуть кремлю - у них общие цели.
показати весь коментар
31.07.2021 09:31 Відповісти
Нужно больше искать консенсусов, когда уже эти американцы поймут что против них идёт самая настоящая война
показати весь коментар
31.07.2021 09:30 Відповісти
Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 7525
показати весь коментар
31.07.2021 09:33 Відповісти
А космический интернет Илона Маска - это не война ?
А электромобили и солнечное электричество - не ядерная бомба под кремль ?
Не всё так плохо ...
показати весь коментар
31.07.2021 09:34 Відповісти
Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 197
показати весь коментар
31.07.2021 09:37 Відповісти
гейгей чиво ?
показати весь коментар
31.07.2021 09:48 Відповісти
Занепокоєння вже мабуть дуже, бо до дуже - дуже потрібно, щоб кацапи у Білому домі світло вирубили.
показати весь коментар
31.07.2021 09:47 Відповісти
Ой да ладно! Стратегическая стабильность важнее, если что, валите все на китайцев 😁😁😁😁
показати весь коментар
31.07.2021 09:47 Відповісти
Знетерпінням чекаємо черговий сигнал від США))))
показати весь коментар
31.07.2021 09:52 Відповісти
Сглотнут.
показати весь коментар
31.07.2021 09:53 Відповісти
Кроме Глубокой Озабоченности , как бы и выразить нечего. Стоит еще раз поехать Байдену и попросить и напомнить , что ведь Обещаль путин, старый склерозный , может Запамятовал.
показати весь коментар
31.07.2021 10:00 Відповісти
Байден позвонил в кремль и в ультимативной форме потребовал прекратить хакерство,
которое стало квалифицироваться как международный терроризм.
Путин зачистил REvil, да так, что следов не осталось даже в даркнете.
показати весь коментар
31.07.2021 10:12 Відповісти
Ги-и-и... Воно й видно, чьто зачістіл.
показати весь коментар
01.08.2021 09:24 Відповісти
Я выражаю глубокую озабоченность.
показати весь коментар
31.07.2021 10:13 Відповісти
2020 год. А посвежее новостей нет?
показати весь коментар
31.07.2021 10:14 Відповісти
Взломали у 2020 році ...
Виявили факт злому і те що десь близько року , а може і більше - москалі тихенько собі читали усю переписку цікаву їм і не дуже ...Але кожен день
Ці дані не дісталися ФСБ та СВР ?
Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 5212реакція - буде Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 7464
показати весь коментар
31.07.2021 21:56 Відповісти
Теперь на очереди видимо стратегические воненные оборонные системы янки и сами по себе запустят ЯО.
показати весь коментар
31.07.2021 10:16 Відповісти
воненные оборонные системы - это у тебя.
боевая вонь
показати весь коментар
31.07.2021 10:20 Відповісти
Парад ********** ? Хоть кто-то умеет ставить их на место.
Эрдоган и Су-24 сбил, глазом не моргнув.
Наш пацан.
показати весь коментар
31.07.2021 10:25 Відповісти
А вони їм підпишуть ще один- "Північний потік-3".
показати весь коментар
31.07.2021 10:30 Відповісти
Шото американцы в последние годы точно становятся пиндосами.
показати весь коментар
31.07.2021 10:40 Відповісти
Брехати негарно. не "в последние годы", а за місяці правління дєдушкі Жо.
показати весь коментар
01.08.2021 09:25 Відповісти
"...атаки здійснювалися з травня по кінець грудня 2020 року"

Які "нові" новини... Прямо з передової! Що дальше? Напишуть "найсвіжіші" новини, що москалі купляли рекламу у пейспуці на користь тримпа перед виборами 2016-ого року?
показати весь коментар
31.07.2021 10:42 Відповісти
Да тут кучка полезных идиотов уже написала в том духе, что, мол, Байден слабак. Ага, не смог слетать в прошлое и заставить путлера прекратить кибератаки на США.
показати весь коментар
31.07.2021 14:53 Відповісти
БАЙДЕН ЖУЙ СОПЛИ ДАЛЬШЕ !
показати весь коментар
31.07.2021 11:28 Відповісти
Д..л, речь о 2020 годе, когда президентом был Трамп!
Когда же вы читать статьи научитесь, а не только заголовки.
показати весь коментар
31.07.2021 14:55 Відповісти
Байден сдал Афган и "Поток" за прекращение хакерских атак-так что это все уже в прошлом.Или нет?Или дойдет,что с кацапами договариваться бесполезно?
показати весь коментар
31.07.2021 13:48 Відповісти
ГОСПОДИ !!! РАЗНЕСИ РОССИЮ В КЛОЧЬЯ !!! КАК СОДОМ И ГОМОРРУ !!!
показати весь коментар
01.08.2021 06:54 Відповісти
 
 