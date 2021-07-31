Російські хакери зламали пошту американських федеральних прокурорів, - Мін'юст США
Російські хакери, які були причетні до масштабної кампанії кібершпіонажу SolarWinds, у 2020 році зламали поштові скриньки одних із найвідоміших американських федеральних прокурорів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявили в Міністерстві юстиції США.
У відомстві стверджують, що йдеться про 80% акаунтів електронної пошти Microsoft, якими користуються співробітниками чотирьох адвокатських контор США в Нью-Йорку. За даними Мін'юсту, хакери зламали облікові записи щонайменше одного працівника у 27 офісах прокуратури.
Зокрема, до цього переліку потрапили офіси в Лос-Анджелесі, Маямі та Вашингтоні, а в двох округах Нью-Йорка, які зазнали кібератаки, працюють одні з найвідоміших прокурорів країни, пише агентство.
У Мін'юсті США припускають, що хакерські атаки здійснювалися з травня по кінець грудня 2020 року. Саме в цей проміжок часу, в середині грудня, ідентифікували атаку на програмне забезпечення компанії SolarWinds. Тоді атаки зазнали десятки американських компаній приватного сектору, аналітикчні компанії та принаймні дев’ять урядових установ США.
Як повідомляє AP, всі жертви атаки на офіси прокуратури отримали повідомлення і працюють над зменшенням "операційних ризиків, ризиків для безпеки та конфіденційності". Додаткових подробиць у Мін'юсті не надали, зокрема яку інформацію могли отримати зловмисники і як злом може впливати на нинішні процеси.
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неужели опять обманул? ))))
В статье речь идет об атаках, произошедших в 2020-м.
больше ********** хакеры ни гу-гу
а с ****** теперь можно смело сотрудничать
больше ********** хакеры ни гу-гу
а с ****** теперь можно смело сотрудничать
ОНА ИСЧЕЗЛА.
А электромобили и солнечное электричество - не ядерная бомба под кремль ?
Не всё так плохо ...
которое стало квалифицироваться как международный терроризм.
Путин зачистил REvil, да так, что следов не осталось даже в даркнете.
Виявили факт злому і те що десь близько року , а може і більше - москалі тихенько собі читали усю переписку цікаву їм і не дуже ...Але кожен день
Ці дані не дісталися ФСБ та СВР ?
реакція - буде
боевая вонь
Эрдоган и Су-24 сбил, глазом не моргнув.
Наш пацан.
Які "нові" новини... Прямо з передової! Що дальше? Напишуть "найсвіжіші" новини, що москалі купляли рекламу у пейспуці на користь тримпа перед виборами 2016-ого року?
Когда же вы читать статьи научитесь, а не только заголовки.