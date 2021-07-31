Госэкоинспекция о состоянии воды: Водоканалы сливают нечистоты прямо в Днепр

В Украине может быть нехватка чистой питьевой воды в том числе из-за этого, что предприятия, в частности водоканалы, сливают нечистоты прямо в реку Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, за последние 25 лет в Украине исчезло около ста рек. Причина не только в изменениях климата, но и в многочисленных нарушениях природоохранного законодательства – загрязнении, засорении рек, нерациональном использовании водных ресурсов.

"Одна из причин их массового загрязнения – бесхозные водоотводы. Например, в Киеве только 600 километров этих сетей находятся на балансе "Киевавтодора", остальные – более трех тысяч километров – вообще не имеют балансодержателя. Вследствие этого предприятия нелегально сливают нечистоты прямо в Днепр, не заботясь об их очистки", - сказал он.

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Малеваный отметил, что реки и подземные воды отравляют химические удобрения, ядохимикаты, гербициды, инсектициды и органические отходы из аграрных хозяйств. Эти вещества попадают в воду вследствие распашки берегов и незаконного ведения сельского хозяйства в пределах прибрежно-защитных полос.

С промышленных предприятий, которые имеют устаревшее очистное оборудование, в воду поступают ртуть, медь, фтор, радиоактивные частицы и железо. Еще один источник загрязнения воды – накопление в ней пластика, который смывается дождем с несанкционированных свалок.

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Опасны для рек и энергетические предприятия – теплоэлектростанции. Они спускают в водоемы уже подогретую воду, что меняет термический и биологический режимы. Если температура воды поднимается до 36 градусов по Цельсию, то рыба массово погибает, добавил глава ГЭИ.

"Все выше перечисленные проблемы могут привести к тому, что в 2050 году в Украине может быть критически мало чистой воды", - рассказал чиновник.

В июне президент Владимир Зеленский отметил, что недоволен работой Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросу обеспечения населения качественной питьевой водой.

28 апреля Кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.

В программе предусмотрены меры, которые позволят обеспечить устойчивое развитие и реконструкцию системы централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.