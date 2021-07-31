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Госэкоинспекция о состоянии воды: Водоканалы сливают нечистоты прямо в Днепр

Госэкоинспекция о состоянии воды: Водоканалы сливают нечистоты прямо в Днепр

В Украине может быть нехватка чистой питьевой воды в том числе из-за этого, что предприятия, в частности водоканалы, сливают нечистоты прямо в реку Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, за последние 25 лет в Украине исчезло около ста рек. Причина не только в изменениях климата, но и в многочисленных нарушениях природоохранного законодательства – загрязнении, засорении рек, нерациональном использовании водных ресурсов.

"Одна из причин их массового загрязнения – бесхозные водоотводы. Например, в Киеве только 600 километров этих сетей находятся на балансе "Киевавтодора", остальные – более трех тысяч километров – вообще не имеют балансодержателя. Вследствие этого предприятия нелегально сливают нечистоты прямо в Днепр, не заботясь об их очистки", - сказал он.

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Малеваный отметил, что реки и подземные воды отравляют химические удобрения, ядохимикаты, гербициды, инсектициды и органические отходы из аграрных хозяйств. Эти вещества попадают в воду вследствие распашки берегов и незаконного ведения сельского хозяйства в пределах прибрежно-защитных полос.

С промышленных предприятий, которые имеют устаревшее очистное оборудование, в воду поступают ртуть, медь, фтор, радиоактивные частицы и железо. Еще один источник загрязнения воды – накопление в ней пластика, который смывается дождем с несанкционированных свалок.

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Опасны для рек и энергетические предприятия – теплоэлектростанции. Они спускают в водоемы уже подогретую воду, что меняет термический и биологический режимы. Если температура воды поднимается до 36 градусов по Цельсию, то рыба массово погибает, добавил глава ГЭИ.

"Все выше перечисленные проблемы могут привести к тому, что в 2050 году в Украине может быть критически мало чистой воды", - рассказал чиновник.

В июне президент Владимир Зеленский отметил, что недоволен работой Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросу обеспечения населения качественной питьевой водой.

28 апреля Кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.

В программе предусмотрены меры, которые позволят обеспечить устойчивое развитие и реконструкцию системы централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Автор: 

Госэкоинспекция (148) водоснабжение (727) вода (921) Малеваный Андрей (22)


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Топ комментарии
+8
А то вы этого не знали раньше. Сливали, сливают и будут сливать.
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31.07.2021 14:15 Ответить
+7
Все знают, что теплоэлектростанции принадлежат рыжей скотине - ахметову. Но только госэкоинспекция слепая и глухая.
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31.07.2021 14:43 Ответить
+6
Тому Дніпро і брудний. Бо навколо свині живуть.
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31.07.2021 14:30 Ответить
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А то вы этого не знали раньше. Сливали, сливают и будут сливать.
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31.07.2021 14:15 Ответить
Даже если наших прищучить (что вряд ли), стоит взглянуть на карту и увидеть, через какие страны Днепр начинает свой путь.
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31.07.2021 14:18 Ответить
Я представляю, что было бы, если бы не закрыли крымский канал...
Не было счастья, так несчастье помогло.
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31.07.2021 14:17 Ответить
Ну прям прозрели
Да всегда так было.
Изменилось лишь то, что за это стали брать деньги как за очистку сточных вод.
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31.07.2021 14:20 Ответить
Классика жанра...

Госэкоинспекция о состоянии воды: Водоканалы сливают нечистоты прямо в Днепр - Цензор.НЕТ 7490
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31.07.2021 14:22 Ответить
Тому Дніпро і брудний. Бо навколо свині живуть.
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31.07.2021 14:30 Ответить
То ты не видела Ганг...
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31.07.2021 14:31 Ответить
в Днепре ( городе ) коллектор в раене солничного , так че купатся ниже не советую
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31.07.2021 18:55 Ответить
а пригнать виновных гнид к месту слива на два дня и дать попить воды ...
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31.07.2021 14:38 Ответить
Все знают, что теплоэлектростанции принадлежат рыжей скотине - ахметову. Но только госэкоинспекция слепая и глухая.
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31.07.2021 14:43 Ответить
Это старая история. Экологов не интересуют сливы городской канализации в реки. Их интересуют только взятки. В Черноморске в 300 метрах от пляжа аварийный слив городской канализации. Когда зачистная расположенная под Санжейкой не справляется с объёмами, то канализация сливается прямо у городского пляжа. Не помню, чтобы такое происходило зимой, а летом это происходит чуть ли не через день, поому что население города летом удваивается за счёт отдыхающих. Задача отдыхающих в таких случаях следить за направлением ветрового течения. Пляжи оказываются загажены то по одну то по другую сторону от трубы.
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31.07.2021 16:52 Ответить
а всё потому, что нашим небожителям и их детям тут не жить
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31.07.2021 18:26 Ответить
У меня создаётся такое впечатление, сто наша власть и их дети не живут в этой стране и им всё равно, какая вода, чистая или грязная. Самое главное, чтобы денежки текли рекой!
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31.07.2021 23:00 Ответить
 
 