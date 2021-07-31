Госэкоинспекция о состоянии воды: Водоканалы сливают нечистоты прямо в Днепр
В Украине может быть нехватка чистой питьевой воды в том числе из-за этого, что предприятия, в частности водоканалы, сливают нечистоты прямо в реку Днепр.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
По его словам, за последние 25 лет в Украине исчезло около ста рек. Причина не только в изменениях климата, но и в многочисленных нарушениях природоохранного законодательства – загрязнении, засорении рек, нерациональном использовании водных ресурсов.
"Одна из причин их массового загрязнения – бесхозные водоотводы. Например, в Киеве только 600 километров этих сетей находятся на балансе "Киевавтодора", остальные – более трех тысяч километров – вообще не имеют балансодержателя. Вследствие этого предприятия нелегально сливают нечистоты прямо в Днепр, не заботясь об их очистки", - сказал он.
Малеваный отметил, что реки и подземные воды отравляют химические удобрения, ядохимикаты, гербициды, инсектициды и органические отходы из аграрных хозяйств. Эти вещества попадают в воду вследствие распашки берегов и незаконного ведения сельского хозяйства в пределах прибрежно-защитных полос.
С промышленных предприятий, которые имеют устаревшее очистное оборудование, в воду поступают ртуть, медь, фтор, радиоактивные частицы и железо. Еще один источник загрязнения воды – накопление в ней пластика, который смывается дождем с несанкционированных свалок.
Опасны для рек и энергетические предприятия – теплоэлектростанции. Они спускают в водоемы уже подогретую воду, что меняет термический и биологический режимы. Если температура воды поднимается до 36 градусов по Цельсию, то рыба массово погибает, добавил глава ГЭИ.
"Все выше перечисленные проблемы могут привести к тому, что в 2050 году в Украине может быть критически мало чистой воды", - рассказал чиновник.
В июне президент Владимир Зеленский отметил, что недоволен работой Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросу обеспечения населения качественной питьевой водой.
28 апреля Кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.
В программе предусмотрены меры, которые позволят обеспечить устойчивое развитие и реконструкцию системы централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не было счастья, так несчастье помогло.
Да всегда так было.
Изменилось лишь то, что за это стали брать деньги как за очистку сточных вод.